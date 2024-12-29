ما يجب أن يعرفه الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا عن ضعف الانتصاب بعد الجراحة

مع تقدم الأشخاص في السن، لا يستطيع الجسم التعامل مع العمليات الجراحية والعلاجات كما كان يفعل من قبل. ولهذا السبب، ينتهي الأمر ببعض الأشخاص بآثار جانبية غير مرتبطة على المدى القصير أو الطويل بسبب تلك العمليات الجراحية. إذا كنت رجلاً يزيد عمرك عن 50 عامًا، فقد يكون ضعف الانتصاب أحد هذه الآثار الجانبية.
“من أجل الحصول على الانتصاب، تحتاج إلى خمسة أشياء،” قال طبيب المسالك البولية جوستين دوبين، حصريًا لـ Health Digest، موضحًا أنه إذا تعرض أي من الأشياء الخمسة للخطر بسبب الجراحة أو العلاج، فيمكن أن يحدث الضعف الجنسي. الأشياء الخمسة؟ تدفق دم جيد، أعصاب جيدة، هرمون تستوستيرون جيد، إثارة، وحالة ذهنية جيدة. وقال دوبين: “إن عملية جراحية مثل استئصال البروستاتا يمكن أن تؤثر على تدفق الدم إلى قضيبك، مما يجعل من الصعب الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه”، مضيفًا أن العمليات الجراحية الأخرى يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب، مما يؤثر على وظيفة القضيب. وقال دبلن: “نحن نعلم أن الرجال الذين لديهم تاريخ من السرطان و/أو تم علاجهم من السرطان لديهم مخاطر أكبر لانخفاض هرمون التستوستيرون”، مشيرا إلى أن هرمون التستوستيرون ضروري أيضا لتحقيق الانتصاب.
أما الاستثارة والحالة الذهنية الجيدة، فقد تتأثر بالجراحة أو العلاج، ليس على المستوى الجسدي، بل على المستوى العاطفي أو العقلي. قال دوبين: “في بعض الأحيان بعد الجراحة والسرطان، قد تتغير علاقتك مع شريكك”، مشيراً إلى أن التوتر والقلق يلعبان دوراً في حالة الإصابة بالسرطان. قال دوبين: “في كثير من الأحيان، بعد إجراء العمليات الجراحية للسرطان، يتغير جسمك ومن الممكن أن تتغير ثقتك بنفسك (و) جسمك”. بمعنى آخر، هناك الكثير من المكونات التي يمكن أن تسبب الضعف الجنسي لدى الرجال بعد بعض العمليات الجراحية، ولا ينبغي لأي منها أن يسبب الخجل أو الإحراج. ولكن، ما مدى شيوع الضعف الجنسي بعد الجراحة؟
انتشار الضعف الجنسي بعد الجراحة متغير
عند محاولة تحديد مدى شيوع ضعف الانتصاب بعد الجراحة، فمن الصعب إعطاء رقم أو نسبة مئوية محددة، لأن هناك أشياء كثيرة تلعب دورًا: ما نوع الجراحة، ومرحلة المرض الذي أدى إلى الجراحة، وما هي العلاجات؟ قد تكون ضرورية وإلى متى، بالإضافة إلى وظيفة الانتصاب الأساسية. إذا كانت قدرتك على الحصول على الانتصاب والحفاظ عليه ضعيفة بالفعل، فلا يمكنك أن تتوقع ألا تؤثر أي عملية جراحية أو علاج على هذا الجزء من الجسم بطريقة سلبية.
قال دوبين: “بشكل عام، يعد الضعف الجنسي من المضاعفات الشائعة بعد علاج سرطان البروستاتا، حيث تتراوح معدلات انتشاره من 20% إلى 90%، وبشكل عام، يؤثر على غالبية المرضى بعد استئصال البروستاتا”، مضيفًا أنه على الرغم من أن الشفاء ممكن بالتأكيد، إلا أنه يمكن أن يستغرق الأمر عدة أشهر (حوالي 12 إلى 18) للعودة إلى الوضع الطبيعي الجديد للأداء. وقال دوبين: “لحسن الحظ، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك القيام بها لإعادة تأهيل القضيب”. “وهي تشمل الأدوية اليومية مثل سياليس أو الفياجرا، وأجهزة الانتصاب بالفراغ، والعلاج الطبيعي لقاع الحوض، والحقن داخل القضيب في القضيب.”
وفقا لدراسة أجريت عام 2003 ونشرت في المجلة الدولية لعلم الذكورة، في حين أن بعض العمليات الجراحية و/أو العلاجات يمكن أن تسبب ضعف الانتصاب، في بعض الحالات، يمكن أن يستغرق الضعف الجنسي سنوات حتى يتطور. لكن نفس الدراسة وجدت أيضًا أن الجراحة التي تحافظ على الأعصاب يمكن أن تؤدي إلى استعادة الانتصاب.
إذا كنت تريد أن تكون نشطًا جنسيًا، فسوف تفعل ذلك
إذا قام طبيبك بتشخيص حالتك بشيء يحتاج إلى جراحة أو علاج، وفي نفس الوقت، يقول إن ضعف الانتصاب قد يكون أحد الآثار الجانبية، فمن المهم ألا تضغط على نفسك بشأن الضعف الجنسي المحتمل. إذا كان هناك أي شيء، فيجب عليك التركيز على القيام بما تحتاج إلى القيام به والتحضير للجراحة – إذا حدث لك الضعف الجنسي بعد ذلك، فيمكنك القلق بشأن ذلك بعد ذلك.
أنت محظوظ بما فيه الكفاية لتعيش في يوم وعصر تتوافر فيه العديد من الخيارات لعلاج ضعف الانتصاب. إذا لم تكن الحبوب مثل الفياجرا مفيدة لك، فهناك دائمًا عملية جراحية أخرى – ولكن هذه العملية تهدف إلى جعل قضيبك يعمل بشكل صحيح. قال دوبين: “يمكننا إجراء جراحة زراعة القضيب إذا لم تنجح جميع الخيارات الأخرى، وهو إجراء ممتاز بمعدلات رضا عالية للغاية يسمح للرجال بالحصول على انتصاب قوي مع الإحساس الكامل والنشوة الجنسية الكاملة”. لذا خذ نفسًا عميقًا واستمتع بهذه الحقيقة. وأضاف: “في نهاية المطاف، إذا كنت تريد أن تكون نشطًا جنسيًا فسوف تفعل ذلك”. “لكننا لا نستطيع مساعدتك إلا إذا ذهبت للتحدث مع طبيب المسالك البولية المحلي. السرطان سيء. الحياة بعد السرطان لا ينبغي أن تكون كذلك.”