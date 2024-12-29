ما يجب أن يعرفه الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا عن ضعف الانتصاب بعد الجراحة

مع تقدم الأشخاص في السن، لا يستطيع الجسم التعامل مع العمليات الجراحية والعلاجات كما كان يفعل من قبل. ولهذا السبب، ينتهي الأمر ببعض الأشخاص بآثار جانبية غير مرتبطة على المدى القصير أو الطويل بسبب تلك العمليات الجراحية. إذا كنت رجلاً يزيد عمرك عن 50 عامًا، فقد يكون ضعف الانتصاب أحد هذه الآثار الجانبية.

“من أجل الحصول على الانتصاب، تحتاج إلى خمسة أشياء،” قال طبيب المسالك البولية جوستين دوبين، حصريًا لـ Health Digest، موضحًا أنه إذا تعرض أي من الأشياء الخمسة للخطر بسبب الجراحة أو العلاج، فيمكن أن يحدث الضعف الجنسي. الأشياء الخمسة؟ تدفق دم جيد، أعصاب جيدة، هرمون تستوستيرون جيد، إثارة، وحالة ذهنية جيدة. وقال دوبين: “إن عملية جراحية مثل استئصال البروستاتا يمكن أن تؤثر على تدفق الدم إلى قضيبك، مما يجعل من الصعب الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه”، مضيفًا أن العمليات الجراحية الأخرى يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب، مما يؤثر على وظيفة القضيب. وقال دبلن: “نحن نعلم أن الرجال الذين لديهم تاريخ من السرطان و/أو تم علاجهم من السرطان لديهم مخاطر أكبر لانخفاض هرمون التستوستيرون”، مشيرا إلى أن هرمون التستوستيرون ضروري أيضا لتحقيق الانتصاب.

أما الاستثارة والحالة الذهنية الجيدة، فقد تتأثر بالجراحة أو العلاج، ليس على المستوى الجسدي، بل على المستوى العاطفي أو العقلي. قال دوبين: “في بعض الأحيان بعد الجراحة والسرطان، قد تتغير علاقتك مع شريكك”، مشيراً إلى أن التوتر والقلق يلعبان دوراً في حالة الإصابة بالسرطان. قال دوبين: “في كثير من الأحيان، بعد إجراء العمليات الجراحية للسرطان، يتغير جسمك ومن الممكن أن تتغير ثقتك بنفسك (و) جسمك”. بمعنى آخر، هناك الكثير من المكونات التي يمكن أن تسبب الضعف الجنسي لدى الرجال بعد بعض العمليات الجراحية، ولا ينبغي لأي منها أن يسبب الخجل أو الإحراج. ولكن، ما مدى شيوع الضعف الجنسي بعد الجراحة؟