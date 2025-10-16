ما يجب القيام به في أكتوبر لإبقاء النباتات المنزلية سعيدة طوال فصل الشتاء

إذا كان منزلك يحتوي على هواء مركزي وتدفئة، فمن المرجح أن تكون درجة الحرارة منتظمة جدًا طوال العام. أكثر دفئًا قليلاً في الصيف وأكثر برودة قليلاً في الشتاء، من السهل أن نفكر في مساحات المعيشة لدينا كفقاعة غير موسمية تسمح للنباتات المنزلية لدينا بالعيش بدون دورات طبيعية. ومع ذلك، لا تزال حديقتك الداخلية تعاني من تباطؤ النمو في فصل الشتاء. إذا كان لديك أي أصدقاء في الأصيص يمكنهم استخدام الحفريات المحدثة، فإن شهر أكتوبر هو فرصتك الأخيرة لتحقيق ذلك قبل أن تأخذ النباتات استراحة من النمو.

بشكل عام، أفضل وقت لإعادة زرع النباتات المنزلية في الربيع أو الصيف، لكن إذا كان لديك نبات أو أكثر مرتبطين بجذورهم، فإن تبديل أواني الخريف سيمنح جذور نباتاتك بعض المساحة للأرجل لتنتشر من أجل سبات شتوي مريح وسعيد. على الرغم من أن هذا ليس “سباتًا” من الناحية الفنية، إلا أن معظم النباتات تدخل مرحلة السكون في الشتاء استجابةً لدرجات الحرارة الباردة وانخفاض مستويات الإضاءة. يفضل بعض الخبراء إعادة زراعة النباتات في الخريف، لأنهم يعتقدون أن النمو البطيء يمكن أن يجعل النباتات أقل عرضة للصدمات عندما تستقر في أصيص وتربة جديدين.

قم بإجراء جرد سريع لأشياءك المتنامية في الأماكن المغلقة. إذا كنت لا تستطيع تذكر آخر مرة قمت فيها بإعادة ترتيبها، فقد يكون هؤلاء الأشخاص من أفضل المرشحين لتجديد معلوماتهم. يعد إعادة زراعة نباتاتك المنزلية مرة واحدة سنويًا ممارسة جيدة. ومع ذلك، للتخلص من الضغط غير الضروري على النباتات، حدد موضوعاتك بأولئك الذين يتوسلون حقًا للحصول على أصيص جديد.