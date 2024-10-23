ما يجب تجربته إذا لم يبدأ المنشار الخاص بك

لذلك لنفترض أنك قد أخذت في الاعتبار جميع الأسئلة الأساسية عند اختيار المنشار، ولأن لديك الكثير من جذوع الأشجار الكبيرة التي يجب قطعها من أجل الحطب أو لديك أشجار في حديقتك تحتاج إلى إزالتها، فقد اخترت نموذجًا غازيًا قويًا. ولكن الآن لن يعمل المنشار الخاص بك، الأمر الذي من المحتمل أن يقودك إلى الجنون. ومع ذلك، لا تأخذه إلى ورشة التصليح حتى تجرب الحيلة التي يستخدمها المحترفون.

قبل أن نصل إلى ذلك، من المفيد أن نفهم ما يحدث والمشكلة الشائعة التي يمكن تجنبها. عندما تقوم بسحب سلك التشغيل على المنشار، أحد الأشياء التي تحدث هو أن المكبس يتحرك لأعلى الأسطوانة، مما يؤدي إلى الضغط. كلما كان المحرك أكبر، كلما زاد الجهد المطلوب للقيام بذلك. تتضمن العديد من الشركات المصنعة زرًا لتخفيف الضغط من المفترض أن يجعل الحياة أسهل، لكن بعض المحترفين يعتقدون أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث فيضانات. إذا حدث ذلك، فستحتاج إلى إزالة شمعة الإشعال، وترك بعض الغاز يتبخر، ثم إعادة شمعة الإشعال مرة أخرى، ثم إجراء عملية البدء بأكملها مرة أخرى. ليست ممتعة على الإطلاق.

لا ينبغي أن يكون ضروريا. يجب أن يكون أي شخص يتمتع بلياقة بدنية متوسطة قادرًا على بدء هذه الأدوات. في كثير من الحالات، يتعلق الأمر بالتقنية.