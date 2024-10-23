ما يجب تجربته إذا لم يبدأ المنشار الخاص بك

لذلك لنفترض أنك قد أخذت في الاعتبار جميع الأسئلة الأساسية عند اختيار المنشار، ولأن لديك الكثير من جذوع الأشجار الكبيرة التي يجب قطعها من أجل الحطب أو لديك أشجار في حديقتك تحتاج إلى إزالتها، فقد اخترت نموذجًا غازيًا قويًا. ولكن الآن لن يعمل المنشار الخاص بك، الأمر الذي من المحتمل أن يقودك إلى الجنون. ومع ذلك، لا تأخذه إلى ورشة التصليح حتى تجرب الحيلة التي يستخدمها المحترفون.
قبل أن نصل إلى ذلك، من المفيد أن نفهم ما يحدث والمشكلة الشائعة التي يمكن تجنبها. عندما تقوم بسحب سلك التشغيل على المنشار، أحد الأشياء التي تحدث هو أن المكبس يتحرك لأعلى الأسطوانة، مما يؤدي إلى الضغط. كلما كان المحرك أكبر، كلما زاد الجهد المطلوب للقيام بذلك. تتضمن العديد من الشركات المصنعة زرًا لتخفيف الضغط من المفترض أن يجعل الحياة أسهل، لكن بعض المحترفين يعتقدون أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث فيضانات. إذا حدث ذلك، فستحتاج إلى إزالة شمعة الإشعال، وترك بعض الغاز يتبخر، ثم إعادة شمعة الإشعال مرة أخرى، ثم إجراء عملية البدء بأكملها مرة أخرى. ليست ممتعة على الإطلاق.
لا ينبغي أن يكون ضروريا. يجب أن يكون أي شخص يتمتع بلياقة بدنية متوسطة قادرًا على بدء هذه الأدوات. في كثير من الحالات، يتعلق الأمر بالتقنية.
الحيلة الاحترافية لبدء تشغيل أي منشار يعمل بالغاز بسهولة أكبر
ملاحظة سريعة حول سلامة المنشار المناسبة قبل أن نواصل. عند تشغيل المنشار، ضعه دائمًا على الأرض وضع قدمك في المقبض. لا تحاول أبدًا تشغيل المنشار في وضع مستقيم مع الإمساك به بيد واحدة. ليس لديك السيطرة الكاملة، وهناك خطر حقيقي من وقوع حادث خطير.
الحيلة الاحترافية لتشغيل المنشار الخاص بك هي التغلب على دورة الضغط الأولى قبل البدء في جهد البدء الكامل. قد يبدو ذلك معقدًا، لكنه في الواقع واضح جدًا. عندما تقوم بسحب السلك، ستشعر بلحظات عندما تكون هناك مقاومة إضافية. يحدث ذلك عدة مرات عندما تقوم بسحب الحبل بالكامل. الأول هو المفتاح.
لبدء المنشار، استخدم الخانق ولكن لا تقم بتشغيله بعد. امنح الحبل مرتين أو ثلاث عمليات سحب ثابتة. هذا يهيئ المحرك. ثم قم بتشغيل المنشار واسحب السلك برفق بعد نقطة الضغط الأولى. الآن حان الوقت لضربة البداية. امنح السلك سحبًا جيدًا وقويًا لبقية الطريق. يجب أن يخبرك صوت التباطؤ الثابت أنك نجحت. كما هو الحال مع أي تقنية جديدة، قد يستغرق الأمر بضع محاولات للتأقلم معها. يعد السحب بقوة أمرًا مهمًا، لكن ليس من الضروري أن تكون عدوانيًا لدرجة أنك تحاول تمزيق السلك مباشرة من الجهاز.
إصلاحات بسيطة أخرى لبدء تشغيل المنشار الخاص بك
من الممكن دائمًا أن تكون هناك مشكلة لا علاقة لها بتقنية البدء. إذا كان المنشار الخاص بك لا يزال جديدًا نسبيًا ويرفض البدء، فقم بإعادته إلى بائع التجزئة. إذا كان تحت الضمان، فيجب عليهم إما إصلاحه أو استبداله.
إذا كان الطراز قديمًا أو خارج الضمان، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها دون تدمير الجهاز بالكامل. إذا كان موجودًا في سقيفة أو مرآب لبضعة أشهر، فقد يكون الوقود القديم هو المشكلة. كثير من الناس لا يعرفون أن الغاز يمكن أن يفسد، لذا حاول تصريف الخزان واستخدام الوقود الطازج. يمكن أن يتسبب انسداد فلاتر الهواء أو الوقود في حدوث مشكلات، كما أن فحصها أو استبدالها ليس أمرًا معقدًا أو مكلفًا. ألقِ نظرة أيضًا على شمعة الإشعال؛ إذا كان مزيتًا أو صدئًا أو تالفًا، فاستبدله.
إذا جربت كل هذه الخطوات وما زال المنشار الخاص بك لا يعمل، فقد تكون هناك مشكلة في المكربن. هذه أجهزة معقدة، لذا ما لم تكن ميكانيكيًا ذا خبرة، فمن الأفضل أن تترك هذا الجهاز لمحترف.