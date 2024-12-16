ما يجب فعله بالصناديق الرائعة التي لا يمكنك التخلص منها عند تنظيم المساحة الخاصة بك

غالبًا ما يبدو التخلص من الفوضى وكأنه بحث عن الكنز، أليس كذلك؟ تبدأ بنية إنشاء منزل أكثر تنظيمًا، ولكن بعد ذلك تتعثر على شيء لم تكن تتوقعه تمامًا – مثل مجموعة من الصناديق الرائعة والتعبئة والتغليف التي كنت متمسكًا بها منذ فترة طويلة. أنت تعرف تلك الأشياء: الصندوق الأنيق والمتين الذي جاءت فيه أداتك الفاخرة، أو الكرتونة الأنيقة التي تصرخ عمليا بالفخامة، أو ربما مجرد صندوق عادي ولكنه مفيد للغاية من أحدث منتجاتك عبر الإنترنت. من السهل تبرير الاحتفاظ بها. ففي نهاية المطاف، فهي ليست مجرد “صناديق”، أليس كذلك؟ إنها تذكارات لعملية شراء جيدة، أو عناصر نائبة للقيمة العاطفية، أو حلول تخزين “احتياطية” قد تحتاجها يومًا ما.

ولكن ماذا يجب تفعل معهم؟ بدون خطة واضحة، يمكن لهذه الصناديق أن تتحول بسرعة من تذكارات رائعة إلى فوضى. إنهم يشغلون عقارات قيمة في خزاناتك أو تحت السرير، مما يجعل كل شيء يبدو أكثر فوضوية وأقل فاعلية بكثير. الخطوة الأولى هي إعادة تقييم الغرض منها. إذا لم يلعبوا دورًا نشطًا في حياتك، فهم يشغلون مساحة فقط.

هذا لا يعني أنك بحاجة إلى التخلص منها لمجرد نزوة – فهناك الكثير من الطرق الإبداعية والعملية والمستدامة لجعلها مفيدة. يقوم العديد من الأشخاص بإعادة تدوير صناديق الحبوب لاستخدامها كمنظم للأدراج. فكر في الأمر على أنه إعادة صياغة لقيمتها. هناك صناديق قد تكون مثالية لتنظيم منزلك بمفردها وأخرى يمكن تحويلها إلى حاويات تخزين فريدة وأنيقة يمكنك صنعها بنفسك.