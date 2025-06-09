ما يجب مراعاته قبل إعادة استخدام كيس بلاستيكي ، وفقًا للعلم

البلاستيك متعدد الاستخدامات ومريح للاستخدام ، لكنه ليس صديقًا للبيئة تمامًا. أحدهما ينظر إلى جزيرة البلاستيك العائمة في المحيط الهادئ ، سيخبرك كل ما تحتاج لمعرفته عن الطريقة غير المتوقعة للبلاستيك التي تؤذي محيطاتنا (والصحة). وفقًا لمراجعة 2022 في علم السمية البيئية والسلامة البيئية ، ينتهي 79 ٪ من المواد البلاستيكية في مقالب القمامة. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قد تشعر أنه من المسؤول أكثر على إعادة استخدام شطيرة وأكياس التخزين البلاستيكية التي يمكن التخلص منها. ويمكن أن يكون ذلك ، طالما أنك تتبع بعض الخطوات لتحديد ما إذا كانت كل من الأكياس البلاستيكية المستخدمة تستحق الادخار أو ما إذا كانت قد وصلت إلى نهاية فائدتها.
بعد كل شيء ، قد يكون البلاستيك قويًا ومرنًا ، لكنه غير قابل للتدمير. في مقابلة بسيطة حقيقية ، أوضحت عالمة الطعام جيسيكا جافين أن معظم الأكياس البلاستيكية للطعام “مصنوعة من البولي إيثيلين الرقيقة” ، والتي “يمكن أن تطور الشقوق مع مرور الوقت”. وأضافت أنه بسبب انهيار ، لا يمكن استخدام معظم الحقائب إلا عدة مرات.
ومع ذلك ، فإن الحصول على الأميال من أي منتج بلاستيكي مرتين أو ثلاث مرات يتيح لك العيش أكثر خضرة بالإضافة إلى تمديد ميزانية تخزين الطعام الخاصة بك. وليس من الصعب تحديد ما إذا كانت الحقيبة في يدك تستحق محاولة أخرى.
في البداية تقييم كيس بلاستيكي مستعمل
أولاً ، فكر في ما كان في الحقيبة. على سبيل المثال ، هل قمت بتخزين الوجبات الخفيفة الجافة مثل المفرقعات؟ في هذه الحالة ، ربما لا بأس في منحها فرصة ثانية. الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو ما إذا كانت الحقيبة البلاستيكية تحمل طعامًا يمثل مسببًا لشخص ما في منزلك ، وفي هذه الحالة قد يكون من الصعب تنظيفه بشكل صحيح لتجنب إمكانية التلوث المتبادل. ماذا لو كانت حقيبتك البلاستيكية تحتوي على اللحوم النيئة أو الأسماك أو الدواجن؟ كما قد تشك في ذلك ، فهذا يعني لإعادة التدوير وعدم إعادة الاستخدام. إنه أمر محفوف بالمخاطر للغاية بحيث لا يمكن تقديم البكتيريا المستمرة إلى الأطعمة الأخرى. (إليك ما يجب عليك فعله لتجنب الحصول على السالمونيلا من لحوم البقر.)
تذكر: يمكن أن تكون البكتيريا متسترًا للغاية. في عام 2012 ، أبلغت NBC عن النتائج التي توصلت إليها حالة التسمم الغذائي لعام 2010 بين لاعبي كرة القدم وعائلاتهم. تم تتبع المرض إلى حقيبة بقالة من البلاستيك القابلة لإعادة الاستخدام التي تعرض لها شخص ما مع نوروفيروس (تعرف على الأسباب والأعراض والعلاجات لنوروفيروس). مرة واحدة على الحقيبة ، علق فيروس النوروفيس وتسبب في قدر كبير من الانزعاج لعدة أشخاص. توضح نتائج دراسة 2024 في مجلة المواد الخطرة مدى سرعة تنمو الجراثيم على البلاستيك. قررت الدراسة أن مستعمرات E. coli O517 يمكن أن تتمسك في غضون نصف ساعة وتستمر لمدة 21 يومًا.
حتى لو كانت الأكياس البلاستيكية مليئة فقط بالأطعمة الدهنية أو الصلصات التي تلطيخها ، فأنت أفضل حالًا باستخدام حقيبة أخرى. خلاف ذلك ، سيكون لديك مشكلة في الخطوة الثانية.
تنظيف وتطهير كيس بلاستيكي بدقة
بعد ذلك ، نظف الحقيبة البلاستيكية. وقبل أن تسأل ، نعم ، لا بأس تمامًا. كما قال متحدث باسم أكياس تخزين الأطعمة Ziploc لـ American’s Test Kitchen: “يسعدني أن أشارك في Ziploc أكياس تخزين الطعام يمكن غسلها يدويًا وشطفها وإعادة استخدامها.”
وفقًا للممثل ، فإن الطريقة الأكثر ملاءمة للحصول على الفتات والطعام المتلقي من داخل الحقيبة هي الضغط على صحن طبق صغير وماء دافئ داخل الحقيبة. احتشدها قليلاً ، ثم تجاهل الماء القذر. عندما تكون راضيًا عن النتائج ، شطف أي Suds والحطام المتبقية بعيدًا بالمياه النظيفة. بعد ذلك ، فقط افتح الحقيبة للسماح للداخلية بالتجف. (تأكد من أنها جافة تمامًا قبل إعادة الاستخدام لأن الرطوبة تسمح للبكتيريا بالتكاثر.) مقاومة الإغراء لتحويل حقيبتك البلاستيكية إلى الخارج خلال هذه العملية. قد تتلف طيات الكيس ، مما يجعلها أقل فعالية كحاوية مختومة.
الخطوة الثالثة هي تخزين حقيبتك المستعملة بطريقة تعمل مع منزلك. تشمل بعض الطرق إعادة استخدام الصندوق الذي جاءوا فيه ، أو تخزينهم مسطحًا ، أو تخزينهم. في كلتا الحالتين ، ستنتظر حقائبك – وستشعر بتحسن بشأن قرارك بأن تكون جيدًا على هذا الكوكب مع الحفاظ على بروتوكولات المطبخ الصحية.