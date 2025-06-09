ما يجب مراعاته قبل إعادة استخدام كيس بلاستيكي ، وفقًا للعلم

البلاستيك متعدد الاستخدامات ومريح للاستخدام ، لكنه ليس صديقًا للبيئة تمامًا. أحدهما ينظر إلى جزيرة البلاستيك العائمة في المحيط الهادئ ، سيخبرك كل ما تحتاج لمعرفته عن الطريقة غير المتوقعة للبلاستيك التي تؤذي محيطاتنا (والصحة). وفقًا لمراجعة 2022 في علم السمية البيئية والسلامة البيئية ، ينتهي 79 ٪ من المواد البلاستيكية في مقالب القمامة. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قد تشعر أنه من المسؤول أكثر على إعادة استخدام شطيرة وأكياس التخزين البلاستيكية التي يمكن التخلص منها. ويمكن أن يكون ذلك ، طالما أنك تتبع بعض الخطوات لتحديد ما إذا كانت كل من الأكياس البلاستيكية المستخدمة تستحق الادخار أو ما إذا كانت قد وصلت إلى نهاية فائدتها.

بعد كل شيء ، قد يكون البلاستيك قويًا ومرنًا ، لكنه غير قابل للتدمير. في مقابلة بسيطة حقيقية ، أوضحت عالمة الطعام جيسيكا جافين أن معظم الأكياس البلاستيكية للطعام “مصنوعة من البولي إيثيلين الرقيقة” ، والتي “يمكن أن تطور الشقوق مع مرور الوقت”. وأضافت أنه بسبب انهيار ، لا يمكن استخدام معظم الحقائب إلا عدة مرات.

ومع ذلك ، فإن الحصول على الأميال من أي منتج بلاستيكي مرتين أو ثلاث مرات يتيح لك العيش أكثر خضرة بالإضافة إلى تمديد ميزانية تخزين الطعام الخاصة بك. وليس من الصعب تحديد ما إذا كانت الحقيبة في يدك تستحق محاولة أخرى.