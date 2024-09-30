ما يجب مراعاته قبل اختيار سياج صندوق الظل للخصوصية

لنفكر في الأمر، السياج ليس مجرد حدود. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك حفر خندق أو زرع أسهم أو وضع بعض جذوع الأشجار أو القيام بأي شيء لتحديد مساحتك الشخصية. الحقيقة هي أننا لا نحب أعين المتطفلين. علاوة على ذلك، قد تتفق مع الفيلسوف الأمريكي آين راند في أن الشخص المتحضر هو شخص عادي. يعيش المتوحش حياته، أو معظمها، في الأماكن العامة. ومع ذلك، أنت شخص ذو ذوق، وحتى إذا كنت تريد الخصوصية، فأنت بحاجة أيضًا إلى سياج يبدو جيدًا. من المؤكد أن سياج الزعرور المشذب جيدًا يمكن أن يبدو هادئًا ويشعر به – ولكن لا شيء يتفوق على المظهر الأنيق لسياج صندوق الظل.
تنبيه المفسد: لا تعمل معه. لتحديد نمط السياج الذي يحتاجه منزلك، بما في ذلك نوع صندوق الظل، ستحتاج أولاً إلى مراعاة عوامل معينة، بما في ذلك سعرها وصيانتها وحتى قدرتها على احتواء حيواناتك الأليفة. أحد العوامل المهمة هو مستوى الخصوصية الذي تهدف إليه. يعد تقييم احتياجات الخصوصية الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية لأن سياج صندوق الظل قد لا يكون مثاليًا إذا كنت تريد إغلاق المجمع الخاص بك تمامًا. والسبب هو أن الألواح الرأسية لسياج صندوق الظل يتم ربطها بالتناوب بالسكة الأفقية المنخفضة، مع تثبيت واحدة في الأمام – والأخرى في الخلف. على مسافة سوف تبدو مدمجة. ومع ذلك، إذا اقترب أحدهم، فيمكنه بسهولة النظر عبر المساحات التي تفصل بين الألواح.
عوامل أخرى يجب مراعاتها قبل اختيار سياج صندوق الظل
العامل الرئيسي الآخر الذي يجب مراعاته قبل اختيار سياج صندوق الظل هو المبلغ النقدي الذي ترغب في إنفاقه. على سبيل المثال، في حين أن سياج صندوق الظل المصنوع من الفينيل يمكن أن يكلفك ما بين 18 دولارًا و45 دولارًا لكل قدم خطية مثبتة، فإن تكلفة السياج الخشبي تصل إلى 30 دولارًا لكل قدم خطية، مع تضمين تكاليف العمالة والتركيب الأخرى. بالطبع، هناك أنواع مختلفة من الأسوار الخشبية، ونوع الخشب الذي تختاره سيجعلك تنفق المزيد من المال أو تدفع أقل قليلاً. على سبيل المثال، تعتبر أخشاب الصنوبر والأخشاب المعالجة بالضغط أرخص بكثير من ألواح خشب الأرز والخشب الأحمر. لكن يمكنك الحصول على نظرة طويلة المدى له، وفي هذه الحالة، على الرغم من أن الصنوبر رخيص الثمن في البداية، إلا أنه قد يكون أكثر تكلفة على المدى الطويل بسبب تكاليف صيانته المنتظمة.
بعض الملاحظات الإضافية: نظرًا لأن سياج صندوق الظل يحتوي على مساحات صغيرة، فإن بعض الحيوانات التي تحتفظ بها، بما في ذلك الكلاب الصغيرة أو القطط أو الأرانب أو الشنشيلة، قد تتملص أو تتأذى أو تختفي. من ناحية أخرى، توفر هذه المساحات نفسها تدفقًا أفضل للهواء في حديقتك ويمكن جعلها أكثر إحكامًا لمحاولة احتواء الحيوانات الأليفة الصغيرة أو الحفاظ على خصوصية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من نمط سياج الفناء الخلفي الذي تريده أيضًا، سواء كان سياجًا مسطحًا أو مقوسًا أو قوطيًا فرنسيًا أو أي نمط آخر من سياج صندوق الظل الذي يناسب ذوقك.