ما يجب مراعاته قبل اختيار سياج صندوق الظل للخصوصية

لنفكر في الأمر، السياج ليس مجرد حدود. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك حفر خندق أو زرع أسهم أو وضع بعض جذوع الأشجار أو القيام بأي شيء لتحديد مساحتك الشخصية. الحقيقة هي أننا لا نحب أعين المتطفلين. علاوة على ذلك، قد تتفق مع الفيلسوف الأمريكي آين راند في أن الشخص المتحضر هو شخص عادي. يعيش المتوحش حياته، أو معظمها، في الأماكن العامة. ومع ذلك، أنت شخص ذو ذوق، وحتى إذا كنت تريد الخصوصية، فأنت بحاجة أيضًا إلى سياج يبدو جيدًا. من المؤكد أن سياج الزعرور المشذب جيدًا يمكن أن يبدو هادئًا ويشعر به – ولكن لا شيء يتفوق على المظهر الأنيق لسياج صندوق الظل.

تنبيه المفسد: لا تعمل معه. لتحديد نمط السياج الذي يحتاجه منزلك، بما في ذلك نوع صندوق الظل، ستحتاج أولاً إلى مراعاة عوامل معينة، بما في ذلك سعرها وصيانتها وحتى قدرتها على احتواء حيواناتك الأليفة. أحد العوامل المهمة هو مستوى الخصوصية الذي تهدف إليه. يعد تقييم احتياجات الخصوصية الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية لأن سياج صندوق الظل قد لا يكون مثاليًا إذا كنت تريد إغلاق المجمع الخاص بك تمامًا. والسبب هو أن الألواح الرأسية لسياج صندوق الظل يتم ربطها بالتناوب بالسكة الأفقية المنخفضة، مع تثبيت واحدة في الأمام – والأخرى في الخلف. على مسافة سوف تبدو مدمجة. ومع ذلك، إذا اقترب أحدهم، فيمكنه بسهولة النظر عبر المساحات التي تفصل بين الألواح.