ما يجب مراعاته قبل استخدام أسطح العمل المصنوعة من الخرسانة الصناعية في مطبخك

تعتبر كونترتوب بسهولة واحدة من أهم التركيبات في المطبخ. إنها تساعد في تهيئة الجو في الغرفة وتحديد كيفية عمل المساحة. نظرًا لتوفرها في عدد من المواد والأنماط، فقد يكون من الصعب اختيار سطح العمل الذي يلبي احتياجات مطبخك لسنوات قادمة. تعتبر الخرسانة واحدة من مواد كونترتوب الأقل شهرة والتي يجب مراعاتها عند إعادة تشكيل المطبخ. إنه يتميز بالمتانة والقوة بالإضافة إلى المظهر الأنيق والهش. لكن الخرسانة الأصلية يمكن أن تكون باهظة الثمن، مما يدفع أصحاب المنازل إلى البحث عن بدائل. تزداد شعبية أسطح العمل الخرسانية كحل. والسبب هو أنها تحاكي مظهر الخرسانة الأصلية دون دفع ثمن باهظ. هناك شيء واحد قد يفشل البعض في أخذه في الاعتبار عند اختيار الخرسانة الزائفة، وهو الحاجة إلى إغلاق هذه الأسطح – وإعادة إغلاقها بانتظام.
يتم إنشاء كونترتوب خرساني مزيف باستخدام تشطيب “ريشي” يتم تطبيقه على سطح كونترتوب. عادة ما تكون هذه النهاية عبارة عن طبقة رقيقة من طبقة الأسمنت التي تحاكي مظهر الخرسانة. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أسطح عمل خرسانية صناعية، يجب دمج خليط الأسمنت مع الماء وتطبيقه بسلاسة. انتظر حتى تجف الطبقة الأولى تمامًا، ثم قم بصنفرتها. ستكون هناك حاجة إلى طبقات متعددة، لكن تأكد من ترك كل طبقة تجف تمامًا قبل البدء بالطبقة التالية. وستكون النتيجة سطحًا خرسانيًا صناعيًا يبدو رائعًا ولن يكسر البنك. يمكن استخدام هذا الاختراق على أسطح العمل المصنوعة من الخشب والصفائح. تحقق من الملصق الخاص بالتشطيب الخاص بك للتأكد من أنه مناسب للاستخدام على مواد سطح العمل الأخرى.
يجب أن تكون أسطح العمل الخرسانية المزيفة مختومة
بمجرد الانتهاء من تطبيق الخرسانة الزائفة، من الضروري إغلاق سطح العمل. على غرار الطريقة التي قد تحتاج إلى إعادة إغلاق أسطح العمل الحجرية بمرور الوقت، فإن إعادة إغلاق أسطح العمل الخرسانية المزيفة ستساعد في الحفاظ على المظهر البصري للخرسانة. وهذا يضمن أيضًا أن يكون سطح العمل قويًا بما يكفي للتعامل مع متطلبات المطبخ ولن يتضرر بسهولة بسبب الماء أو البقع. اختر مادة مانعة للتسرب مقاومة للماء وآمنة للطعام، بحيث يمكن تحضير الوجبات على سطح الطاولة دون قلق. أولاً، قم بمسح أي غبار أو حطام على سطح سطح العمل برفق، ثم قم بوضع الطبقة الأولى من مانع التسرب باستخدام قطعة قماش أو بكرة طلاء.
تأكد من وضع الختم بالتساوي على السطح بأكمله، بحيث يتم حماية كل بوصة. اقرأ تعليمات المنتج لمعرفة المدة التي ستستغرقها كل طبقة حتى تجف. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى بضع ساعات. بعد أن تجف الطبقة الأولى تمامًا، ضعي طبقة ثانية من مادة العزل. قد يكون من المفيد الانتظار لمدة 24 ساعة، ثم وضع طبقة إضافية أو طبقتين لضمان الحماية الكاملة للطبقة النهائية الجديدة. في هذه المرحلة، يمكن تطبيق مادة مانعة للتسرب لامعة لأولئك الذين يفضلون مظهرًا لامعًا ومصقولًا على سطح العمل. للحفاظ على المظهر الخرساني يبدو أصليًا، تذكر إعادة إغلاق سطح العمل بانتظام، مرة واحدة على الأقل في السنة.