ما يجب معرفته عن أحدث الإضافات إلى مجموعة Ryobi’s Snow Blower

إذا كنت تعيش في منطقة يمثل فيها هطول الأمطار في فصل الشتاء مشكلة، فقد يكون منفاخ الثلج ضرورة مطلقة للحفاظ على نظافة الممر والرصيف بأقل جهد. يمكنك اختيار منافيخ الثلج التي تعمل بالغاز، والتي توفر المزيد من الطاقة وقدرات رمي الثلج مقارنة بالموديلات الكهربائية، على الرغم من أن الآلات الكهربائية تعمل بشكل أكثر هدوءًا وتتطلب صيانة أقل. إذا كنت تريد الاستمرار في استخدام الطرازات الكهربائية، فيمكنك الاختيار بين الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بالبطارية والتي تعمل بالبطارية. لا تحتاج الأجهزة التي تعمل بالبطارية إلى سلك تمديد، مما يمنحك مزيدًا من المرونة والتنقل عند استخدامها.
إذا كنت بالفعل من محبي العلامة التجارية Ryobi لأدوات الطاقة اللاسلكية الصديقة للميزانية، والتي تستهدف أصحاب الأعمال اليدوية والمستهلكين، فقد ترغب في التفكير في الإضافة إلى مجموعتك عن طريق شراء أحد أحدث منافيخ الثلج للعلامة التجارية. تشمل الخيارات Ryobi 40V HP Brushless 18 in.Snow Blower (RY40HPSN01K مقابل 599 دولارًا)، وRyobi 40V HP Brushless 21 بوصة. تشتمل جميع هذه المجموعات الثلاث على بطارية واحدة أو بطاريتين وشاحن واحد أو اثنين.
هل تُصنف هذه الآلات كأدوات Ryobi أساسية لمهام الشتاء والخريف، وما الذي يجب أن تعرفه عنها؟ ومن المهم ملاحظة أن هذه النماذج مناسبة لتساقط الثلوج الخفيفة إلى المتوسطة أو المتوسطة إلى الغزيرة. إذا كنت بحاجة إلى إزالة الثلوج الكثيفة والرطبة، فقد تحتاج إلى طراز Ryobi أكثر قوة أو نظام يعمل بالغاز. تعرف على المزيد حول ما إذا كان يجب عليك شراء أحد هذه النماذج الجديدة، أو ما إذا كانت أدوات Ryobi مضيعة لوقتك وأموالك.
هل توفر منافيخ الثلج الجديدة من Ryobi القوة والموثوقية؟
Ryobi هي واحدة من أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة، وتمتلك واحدة من أكبر حصص السوق بين الشركات المصنعة لمعدات الطاقة الخارجية بحوالي 20%. تعتبر Ryobi بشكل عام شركة تصنيع أدوات جيدة توفر موثوقية جيدة، طالما أنك لا تتوقع نتائج على المستوى الاحترافي. أعجب مراجعو العملاء على موقع Home Depot الإلكتروني بمنافيخ الثلج الجديدة هذه في الأيام الأولى، حيث يوصي 100% منهم حاليًا بالمنتجات. (ومع ذلك، فإن منافيخ الثلج جديدة بما يكفي بحيث لم يتم نشر سوى بضع عشرات من المراجعات.)
نظرًا لأن منافيخ الثلج التي تعمل بالغاز أقوى من نماذج البطاريات، تؤكد شركة Ryobi على قدرة أجهزتها التي تعمل بالبطاريات على مطابقة نماذج معينة تعمل بالغاز. تقول الشركة المصنعة إن الطراز 18 فولت والطراز 18 بوصة و40 فولت يوفران طاقة تعادل طراز الغاز 123 سم مكعب، والذي يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع حوالي 6 بوصات من تساقط الثلوج. يتطابق الطراز الأكبر بجهد 40 فولت مع منفاخ غاز سعة 208 سم مكعب، والذي يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع حوالي 6 بوصات من تساقط الثلوج والانجرافات حتى عمق 13 بوصة.
يجب أن تفهم أن منافيخ الثلج الجديدة من Ryobi عبارة عن آلات ذات مرحلة واحدة تحتوي على مثقاب فقط. يعمل المنفاخ أحادي المرحلة بشكل أفضل في المناطق الصغيرة التي يصل سمك الثلج فيها إلى 6 بوصات. يمكن للآلة ذات المرحلتين إزالة ما يصل إلى 12 بوصة من عمق الثلج. يحتوي التصميم المكون من مرحلتين على مثقاب يقطع الثلج ومكره يرميه. إن طرازي Ryobi بقدرة 40 فولت يعملان بالدفع، لكن الآلات ذات المرحلتين غالبًا ما تكون ذاتية الدفع، مما يجعلها أسهل في الاستخدام.
هل تقدم منافيخ الثلج من Ryobi قيمة جيدة؟
قبل شراء أحد منافيخ الثلج الجديدة من Ryobi، يجب أن تفهم كيفية تكديسها من حيث التكلفة. أرخص آلة هي موديل 18 فولت ويتطلب بطاريتين 18 فولت. يتطلب الطراز الأكبر بجهد 40 فولت بطاريتين بقوة 40 فولت، بينما يستخدم الطراز الأصغر بجهد 40 فولت بطارية واحدة فقط. لحسن الحظ، تأتي مجموعات منفاخ الثلج مزودة بالبطاريات وأجهزة الشحن، ولكن إذا كنت بحاجة إلى استبدالها، فسوف تنفق 149 دولارًا أمريكيًا لشراء بطارية وشاحن Ryobi ONE + 18V 4.0 Ah أو 279 دولارًا أمريكيًا لبطارية Ryobi 40V 6.0 Ah وشاحن سريع. وبدلاً من ذلك، إذا كنت تمتلك بالفعل بطاريات Ryobi بقوة 18 فولت أو 40 فولت لأدوات الطاقة الأخرى، فستعمل أيضًا على تشغيل منافيخ الثلج Ryobi. ما عليك سوى استخدام بطاريات 18 فولت مع أدوات 18 فولت وبطاريات 40 فولت مع أدوات 40 فولت.
يتميز منفاخ الثلج Ryobi 40 فولت و21 بوصة بسعر مماثل لمنفاخ الثلج DeWalt 21 بوصة الذي يعمل بالغاز. 208 سم مكعب منفاخ ثلج أحادي المرحلة، والذي يكلف 10 دولارات أقل من مجموعة Ryobi مقاس 21 بوصة. تتميز مجموعة منفاخ الثلج Ryobi 40 فولت و18 بوصة بتكلفة مماثلة لمنفاخ الثلج Troy-Bilt Squall 21 بوصة الذي يعمل بالغاز و123 سم مكعب، والذي يكلف أقل بحوالي 48 دولارًا.
تكاليف التشغيل والصيانة أقل بالنسبة لنماذج Ryobi الكهربائية مقارنة بالآلات التي تعمل بالغاز. يكلف تشغيل آلة الغاز لمدة ساعة حوالي 1.50 دولارًا للوقود، اعتبارًا من تكاليف الوقود في نوفمبر 2025، بينما يكلف شحن بطارية الآلة لمدة ساعة من التشغيل حوالي 10 سنتات. تبلغ تكلفة صيانة منفاخ الثلج الغازي حوالي 150 دولارًا في كل مرة تأخذها إلى المتجر، بينما لا تحتاج الموديلات الكهربائية إلى صيانة مماثلة، على الرغم من أنه سيتعين عليك استبدال البطاريات بعد بضع سنوات.