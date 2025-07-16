ما يجب معرفته عن الحظر الجديد لواشنطن على أصناف نبات اللبلاب المشتركة

إذا كنت تحب المظهر الرومانسي لبراعة اللبلاب على جانب المنزل ، فمن الأفضل ألا تنتقل إلى ولاية واشنطن. تم تقديم اللغة الإنجليزية Ivy (Hedera Helix) و Atlantic Ivy (Hedera Hibernica) على نطاق واسع للغاية في النصف الغربي من واشنطن الغربي من واشنطن. ومع ذلك ، وفقًا لوزارة الزراعة في ولاية واشنطن ، سيتم حظر بيع كل من هذه الأصناف اللبلاب الشائعة ابتداءً من 9 أغسطس. قبل الحظر ، كانت هناك بالفعل العديد من القضايا التي يجب وضعها في الاعتبار قبل زراعة اللغة الإنجليزية اللبلاب في ولاية واشنطن وأماكن أخرى في الولايات المتحدة ، اختارت ولاية أوريغون أن تضاف إلى قائمة الأعشاب الضارة في عام 2010.
كل عام ، تقوم واشنطن بمراجعة كاملة لقائمة قائمة الأعشاب الضارة. تسمح الدولة للسكان المحليين بطلب تغيير في القائمة ، مما أدى إلى تحديث حالة Ivy باللغة الإنجليزية. قبل التغيير ، تم تصنيف هذه الأصناف اللبلاب على أنها حشائش من الفئة C من قبل مجلس مكافحة الأعشاب الضارة في واشنطن في عام 2002 ، والذي يعكس وضعه الواسع في الولاية. ومع ذلك ، فإن وجودها في قائمة الأعشاب الضارة لم يقتصر على بيع أو زراعة المصنع في الولاية. مع إضافتها إلى قائمة الحجر الصحي ، يحظر بيع أو نقل أصناف اللبلاب هذه بموجب قوانين الولاية. إن وضع هذه الأصناف الشائعة من اللبلاب في قائمة الحجر الصحي يعني أن حكومة الولاية تحاول الحد من انتشار هذا النبات المدمر في المناطق البرية.
السبب في أن ولاية واشنطن تحظر نباتات اللبلاب
ينمو اللبلاب الإنجليزي والأطلسي خارج نطاق السيطرة عبر شمال غرب المحيط الهادئ ويسهل الانتشار بالبذور التي تأكلها الطيور. هربت جميع حالات اللبلاب في المناطق البرية في واشنطن عند نقطة واحدة من المناطق ذات المناظر الطبيعية. يزرع الكثير من الناس هذه الأنواع من اللبلاب بسبب المظهر المذهل الذي يمكنهم خلقه ، لكن اللبلاب يتفوق بسهولة على النباتات الأصلية ويتحرك من حدود مزارع الفناء. بمجرد إنشائها في منطقة برية ، يمكن أن ينتهي اللبلاب حول شجرة وجعلها عرضة للسقوط ، خاصة خلال ظروف الطقس السيئة. نتيجة النمو دون عوائق لـ IVY هو عدد أقل من الموائل الأصلية للحياة البرية وعدد أقل من الأشجار الأصلية.
يعد حظر الأنواع الإنجليزية اللبلابية وغيرها من أنواع اللبلاب فوزًا كبيرًا للعديد من منظمات ولاية واشنطن ، بما في ذلك مشروع Whatcom Million Trees ، وهو محامي رئيسي للحظر. بدلاً من اللبلاب الإنجليزي والأطلسي الضار ، تدعم المنظمات البيئية شراء الأنواع المحلية وبيعها وزراعتها. ولحسن الحظ ، هناك العديد من البدائل الجيدة لبلاب اللغة الإنجليزية الغازية في حديقتك ، اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه في الولايات المتحدة إذا كنت تقيم في شمال غرب المحيط الهادئ ، كما هو الحال في واشنطن أو ولاية أوريغون ، فكر في نمو كينيكينك (Arctostaphylos uva-ursi) أو Slough Sedge (Carex Obnupta).
تأثير حظر أصناف اللبلاب لواشنطن وخارجها
ماذا يعني حظر اللبلاب الإنجليزي بالنسبة لك؟ إذا كنت تعيش في ولاية واشنطن ، فاستعد لبعض التغييرات في متجر الحديقة المحلي. اعتبارًا من 9 أغسطس ، لن تتمكن مراكز الحدائق التي تعمل في واشنطن من بيع اللبلاب الإنجليزية أو الأطلسي. من الناحية الرسمية ، يحظر الوضع الجديد لـ IVY في الدولة نقل هذه النباتات أو شراءها أو بيعها أو توزيعها. يجب على الشركات تدميرها أو إزالتها خارج الدولة لتكون متوافقة. يمكن أن يؤدي عدم اتباع قوانين جديدة إلى غرامات للشركات التي تواصل توزيع النباتات داخل الدولة.
ومع ذلك ، نظرًا لحقيقة أن اللبلاب الإنجليزي قد أصبح بالفعل متجنسًا في العديد من الأماكن ، لا يُطلب من مالكي العقارات إزالته من ساحاتهم. ولكن إذا كنت تريد أن تتعلم كيفية التخلص من اللبلاب الإنجليزية إذا استغرق الأمر حديقتك ، فيمكنك أن تكون جزءًا من الحل. على الرغم من أن إزالته قد يمثل تحديًا ، يمكنك حماية النظم الإيكولوجية المحلية عن طريق سحب نباتات اللبلاب بواسطة الجذر. حتى لو كنت لا تعيش حاليًا في ولاية واشنطن ، فيجب عليك الانتباه عندما تقوم الدول بتحديث قوائم الحجر الصحي. أنت لا تريد نقل الأنواع المحظورة بشكل غير مدرك عبر خطوط الدولة. ويجب على سكان الدول الأخرى الانتباه إلى التغييرات التي تحدث في شمال غرب المحيط الهادئ. اللبلاب الإنجليزي والأطلسي ليسوا فقط في هذا المجال من الولايات المتحدة ، ولكنه تسبب في أضرار بيئية واسعة النطاق في حالات متعددة.