ما يجب معرفته عن الحظر الجديد لواشنطن على أصناف نبات اللبلاب المشتركة

إذا كنت تحب المظهر الرومانسي لبراعة اللبلاب على جانب المنزل ، فمن الأفضل ألا تنتقل إلى ولاية واشنطن. تم تقديم اللغة الإنجليزية Ivy (Hedera Helix) و Atlantic Ivy (Hedera Hibernica) على نطاق واسع للغاية في النصف الغربي من واشنطن الغربي من واشنطن. ومع ذلك ، وفقًا لوزارة الزراعة في ولاية واشنطن ، سيتم حظر بيع كل من هذه الأصناف اللبلاب الشائعة ابتداءً من 9 أغسطس. قبل الحظر ، كانت هناك بالفعل العديد من القضايا التي يجب وضعها في الاعتبار قبل زراعة اللغة الإنجليزية اللبلاب في ولاية واشنطن وأماكن أخرى في الولايات المتحدة ، اختارت ولاية أوريغون أن تضاف إلى قائمة الأعشاب الضارة في عام 2010.

كل عام ، تقوم واشنطن بمراجعة كاملة لقائمة قائمة الأعشاب الضارة. تسمح الدولة للسكان المحليين بطلب تغيير في القائمة ، مما أدى إلى تحديث حالة Ivy باللغة الإنجليزية. قبل التغيير ، تم تصنيف هذه الأصناف اللبلاب على أنها حشائش من الفئة C من قبل مجلس مكافحة الأعشاب الضارة في واشنطن في عام 2002 ، والذي يعكس وضعه الواسع في الولاية. ومع ذلك ، فإن وجودها في قائمة الأعشاب الضارة لم يقتصر على بيع أو زراعة المصنع في الولاية. مع إضافتها إلى قائمة الحجر الصحي ، يحظر بيع أو نقل أصناف اللبلاب هذه بموجب قوانين الولاية. إن وضع هذه الأصناف الشائعة من اللبلاب في قائمة الحجر الصحي يعني أن حكومة الولاية تحاول الحد من انتشار هذا النبات المدمر في المناطق البرية.