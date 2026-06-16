ما يجب معرفته عن عمليات الشطب المستهدفة على الأثاث غير المباع

على الرغم من أنه لا يمكنك الحصول على خصم أقل من 70% على أحد العناصر الموجودة على الديكور المنزلي والأثاث الدائم الخضرة في Target، إلا أن هناك طرقًا للحصول على خصم أكبر. إن أبسط طريقة لتوفير المال في Target في كل مرة تتسوق فيها هي الاشتراك في Target Circle. يُعرف هذا البرنامج المجاني سابقًا باسم Cartwheel، ويفتح القسائم والصفقات الحصرية للمستخدم والتي يمكن تكديسها فوق عمليات شطب التخليص. تتضمن صفقات Target Circle كوبونات خاصة “من أجلك” ومكافآت تسوق حيث يمكنك كسب مبالغ متفاوتة بالدولار من مكافآت Target Circle أو بطاقات هدايا Target المجانية التي يمكن استخدامها لشراء السلع المنزلية والأثاث المخفضة بالفعل.

لا تريد الاشتراك؟ لا تقلق – هناك طرق غير ملزمة لشراء الأثاث غير المباع، وعناصر الديكور، والمستلزمات المنزلية ذات التصنيف العالي بأسعار أقل. لتسجيل الصفقات، عليك ببساطة أن تعرف أين تبحث عنها. بالنسبة لعناصر ديكور المنزل والأثاث، من الواضح أن أفضل مكان للبحث عن عناصر التصفية هو قسم السلع المنزلية، ولكن قد تجد عناصر أخرى مخفضة في جميع أنحاء المتجر. يمكن للأغطية النهائية، وهي الرفوف الموضوعة على طرفي كل ممر، أن تحتوي على عناصر مخفضة بشكل كبير أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النظر إلى سعر التخليص المدرج على بطاقة الرف والملصق يمكن أن يشير إلى ما إذا كان العنصر في أدنى سعر مخفض له أم لا. للحصول على أفضل التخفيضات، ابحث عن العناصر التي تنتهي أسعارها بالأرقام “.08″ و”.06″ و”.04″. إذا وجدت قطعة أثاث تنتهي بالأرقام الأخيرة، فهذا هو الوقت المناسب لشرائها، حيث سيكون هذا أقل سعر سيتم بيعه به على Target.