ما يجب معرفته عن عمليات الشطب المستهدفة على الأثاث غير المباع

لا يوجد شيء أفضل من الدخول إلى Target ورؤية الملصقات الصفراء على طول ممرات ديكور المنزل. تعني الملصقات الصفراء عادةً أن العنصر في حالة تخليص، وجاهز لترك الرفوف واستبداله بعناصر جديدة واحتفالية إذا دعا الموسم لذلك. بينما ينظر معظم المتسوقين إلى الرقم الكبير الموجود على ملصق تخفيض السعر – والذي يُظهر عادةً خصمًا بنسبة 30 أو 50 أو 70٪ على السعر الأصلي – هناك أرقام أخرى سرية لعلامة الهدف التي يجب عليك البحث عنها لتأكيد ما إذا كنت تحصل على أفضل صفقة ممكنة أم لا. إذا نظرت إلى ما هو أبعد من ملصق التخليص، فستجد تاريخًا يمكن أن يكشف ما إذا كان سيتم وضع علامة على العنصر مرة أخرى إذا ظل غير مباع.
يمكنك العثور على هذا التاريخ الموضح في الركن الأيسر السفلي من ملصق الرف. لمعرفة التاريخ، انظر إلى اليمين في الصف السفلي من الأرقام. يتم عرض التاريخ بتنسيق “MM/DD” ويشير إلى اليوم الذي تم فيه وضع علامة على العنصر لأول مرة. إذا كان التاريخ يقع خلال الأسبوع الماضي، فهناك احتمال كبير أن يتم تخفيض السعر بشكل أكبر في حالة بقاء العنصر على أرفف المتاجر. ستحدد النسبة المئوية الموضحة على الملصق والملصق أيضًا مدى إمكانية تقليل قطعة ديكور المنزل. إذا رأيت أن العنصر يحتوي على ملصق أصفر بخصم 70%، فهذا هو أدنى مستوى سيتم وضع علامة على العنصر فيه حتى تتم إزالته بالكامل من النظام. عادةً ما يتم عرض أي خصومات أكبر من هذه فقط على العناصر الموسمية أو العطلات.
نصائح أخرى للحصول على السلع المنزلية المستهدفة بأقل الأسعار
على الرغم من أنه لا يمكنك الحصول على خصم أقل من 70% على أحد العناصر الموجودة على الديكور المنزلي والأثاث الدائم الخضرة في Target، إلا أن هناك طرقًا للحصول على خصم أكبر. إن أبسط طريقة لتوفير المال في Target في كل مرة تتسوق فيها هي الاشتراك في Target Circle. يُعرف هذا البرنامج المجاني سابقًا باسم Cartwheel، ويفتح القسائم والصفقات الحصرية للمستخدم والتي يمكن تكديسها فوق عمليات شطب التخليص. تتضمن صفقات Target Circle كوبونات خاصة “من أجلك” ومكافآت تسوق حيث يمكنك كسب مبالغ متفاوتة بالدولار من مكافآت Target Circle أو بطاقات هدايا Target المجانية التي يمكن استخدامها لشراء السلع المنزلية والأثاث المخفضة بالفعل.
لا تريد الاشتراك؟ لا تقلق – هناك طرق غير ملزمة لشراء الأثاث غير المباع، وعناصر الديكور، والمستلزمات المنزلية ذات التصنيف العالي بأسعار أقل. لتسجيل الصفقات، عليك ببساطة أن تعرف أين تبحث عنها. بالنسبة لعناصر ديكور المنزل والأثاث، من الواضح أن أفضل مكان للبحث عن عناصر التصفية هو قسم السلع المنزلية، ولكن قد تجد عناصر أخرى مخفضة في جميع أنحاء المتجر. يمكن للأغطية النهائية، وهي الرفوف الموضوعة على طرفي كل ممر، أن تحتوي على عناصر مخفضة بشكل كبير أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النظر إلى سعر التخليص المدرج على بطاقة الرف والملصق يمكن أن يشير إلى ما إذا كان العنصر في أدنى سعر مخفض له أم لا. للحصول على أفضل التخفيضات، ابحث عن العناصر التي تنتهي أسعارها بالأرقام “.08″ و”.06″ و”.04″. إذا وجدت قطعة أثاث تنتهي بالأرقام الأخيرة، فهذا هو الوقت المناسب لشرائها، حيث سيكون هذا أقل سعر سيتم بيعه به على Target.