ما يجب معرفته عن مجموعة التحرير والسرد المكون من 12 خزانة قبل الشراء

Ryobi يجعل حرفيا مئات الأدوات للمنزل والحديقة. يتكون النطاق الواحد+ اللاسلكي وحده من أكثر من 300 جهاز يركضون نفس البطاريات. حسنًا ، هناك الكثير من الخيارات ، لكن هل Ryobi في الواقع علامة تجارية جيدة لاحتياجات تحسين منزلك؟ قطعاً. لديهم سمعة بالجودة الصلبة عند استخدامها كأدوات DIY للأغراض العامة. وهي ليست مصممة للتنافس مع الأدوات المحترفة من DeWalt و Milwaukee ، لكنها لا تكلف هذا النوع من المال أيضًا.

إذا كنت تبدأ للتو في رحلة منزلك أو رحلة DIY ، فمن المحتم أن تكون مجموعة كومبو من Ryobi One+ 18V Cordless 12-TOLL مغرية ، وفي Home Depot ، منحها ما يقرب من 10000 شخص تصنيفًا 5 نجوم. إنها مجموعة شاملة من الأدوات التي من المحتمل أن تجدها في أي مكان. ومع ذلك ، حتى مع القيمة الرائعة التي يقدمها Ryobi عادةً ، ستعيدك المجموعة الكاملة حاليًا 629 دولارًا. يدعي Ryobi أنها تبلغ قيمة 1،330 دولارًا إذا تم شراؤها بشكل منفصل ، لكنها لا تزال جزءًا من التغيير. إذن ما الذي يجب أن تعرفه قبل قصف هذا النوع من المال؟ دعنا نلقي نظرة على ما تحصل عليه بالضبط وما إذا كان هذا يجعلها قيمة جيدة لك.