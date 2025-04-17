ما يجب معرفته عن مجموعة التحرير والسرد المكون من 12 خزانة قبل الشراء

Ryobi يجعل حرفيا مئات الأدوات للمنزل والحديقة. يتكون النطاق الواحد+ اللاسلكي وحده من أكثر من 300 جهاز يركضون نفس البطاريات. حسنًا ، هناك الكثير من الخيارات ، لكن هل Ryobi في الواقع علامة تجارية جيدة لاحتياجات تحسين منزلك؟ قطعاً. لديهم سمعة بالجودة الصلبة عند استخدامها كأدوات DIY للأغراض العامة. وهي ليست مصممة للتنافس مع الأدوات المحترفة من DeWalt و Milwaukee ، لكنها لا تكلف هذا النوع من المال أيضًا.
إذا كنت تبدأ للتو في رحلة منزلك أو رحلة DIY ، فمن المحتم أن تكون مجموعة كومبو من Ryobi One+ 18V Cordless 12-TOLL مغرية ، وفي Home Depot ، منحها ما يقرب من 10000 شخص تصنيفًا 5 نجوم. إنها مجموعة شاملة من الأدوات التي من المحتمل أن تجدها في أي مكان. ومع ذلك ، حتى مع القيمة الرائعة التي يقدمها Ryobi عادةً ، ستعيدك المجموعة الكاملة حاليًا 629 دولارًا. يدعي Ryobi أنها تبلغ قيمة 1،330 دولارًا إذا تم شراؤها بشكل منفصل ، لكنها لا تزال جزءًا من التغيير. إذن ما الذي يجب أن تعرفه قبل قصف هذا النوع من المال؟ دعنا نلقي نظرة على ما تحصل عليه بالضبط وما إذا كان هذا يجعلها قيمة جيدة لك.
ماذا يشمل التحرير والسرد من 12 خزانة من Ryobi؟
يمكنك الحصول على جميع الأساسيات التي من المحتمل أن تشتريها لمجموعة أدوات المبتدئين: سائق حفر ، منشار دائري ، متعدد الأدوات ، الصنفرة المدارية. إضافة إلى تلك هي بانوراما ، سائق التأثير ، براد مسامير ، وجع تأثير ، والمعدات المتبادلة (تسمى عادة sawzall). هناك طاحونة ، وورشة عمل مفيدة ، ورؤية ميتري. هذه هي الأدوات الـ 12 المذكورة ، وستحصل أيضًا على ثلاث بطاريات (اثنتان من الإصدارات ذات السعة العالية 4AH) ، وشاحن ، وحقيبة أداة لتحمل كل شيء في (باستثناء منشار ميتري ، وهو كبير جدًا). كل مكون له قيمة حقيقية. لا يوجد خردة تمت إضافةها فقط لتعويض الأرقام.
بالنسبة للكثيرين ، ستكون المجموعة المثالية للعمل في جميع أنحاء المنزل والساحة. على سبيل المثال ، هناك جميع الأدوات التي ستصبح مفيدة أثناء تجديد المطبخ. يمكن أن تقطع المنشار المتبادل مع الشفرة اليمنى من الخشب والأظافر والأنابيب البلاستيكية والمعادن الصعبة مثل الحديد الزاوية وحديد التسليح. مفتاح التأثير هو الأداة المثالية لعشاق السيارات الهواة الذين يرغبون في تغيير العجلات بسرعة. منشار ميتري رائع لمجموعة كاملة من مشاريع الأعمال الخشبية. الشيء الوحيد الذي قد يرغب ديير في إضافته إذا كانت تتفاخر هي متجر Ryobi VAC. أنها توفر العديد من الذين سيركضون نفس البطاريات ، بحيث ليست مشكلة. سائق التأثير هو شيء من الأداة المتخصصة ، لذلك قد يفضل البعض تدريبات المطرقة ، لكنه جذب بسيط.
هل يستحق التحرير والسرد من 12 خزانة في Ryobi فعليًا؟
إذن ، هل يستحق ذلك؟ تعتمد الإجابة على ذلك على مستوى DIY الذي تتخيله. سائق الحفر ومتعدد الأدوات المتذبذبة هو كل ما تحتاجه لمعالجة الكثير من المهام المنزلية الصغيرة. من ناحية أخرى ، إذا كنت ترغب في إصلاح الأشياء وصنع الأشياء ، فقد يكون التحرير والسرد Ryobi 12-Tool استثمارًا رائعًا. إذا كان التحرير والسرد الموفر للمال يناشد لك ، ولكن هناك العديد من الأدوات التي لا تحتاجها ، فإن Ryobi تقدم أيضًا مجموعات مع أجهزة أقل. يمكن أن يترك ذلك مساحة في ميزانيتك لبعض أدوات Ryobi التي يمكن أن تساعد في ضرب العشب الخاص بك في الشكل.
هناك أيضًا مسألة ما إذا كانت أدوات Ryobi هي الطريقة الصحيحة للذهاب. إنهم يهدفون إلى استخدام مالك المنزل العام ولكنهم ليسوا مصممين حقًا للمهام الشاقة. إذا كنت من عشاق DIY جادًا أو في إعادة عرض رئيسية ، فقد ترغب في النظر إلى المجموعات التي تقدمها DeWalt أو Milwaukee ، وهي أدوات تحظى بشعبية لدى المقاولين وغيرهم من المهنيين. أنها تأتي مع علامة سعر أعلى بكثير ، بالطبع. هناك الكثير من المجموعات المتنافسة لتناسب جميع أنواع الميزانيات ، لذلك من المؤكد أنه يستحق التسوق قبل أن تختارك.