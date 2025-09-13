ما يجب معرفته عن “مرض تقبيل الخلل” الخطير في الولايات المتحدة

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن تقبيل البق الذي يحمل طفيلًا مميتًا قد تم العثور عليه في أكثر من 32 ولاية أمريكية. هذه الحشرات ، التي تفضل المناخ الدافئ ، هي الأكثر شيوعًا في النصف الجنوبي من البلاد. من بين 11 نوعًا من الأخطاء التي تم تحديدها في الولايات المتحدة ، من المعروف أن تسعة من أنواع المثقبيات الطفيلية Cruzi ، والتي تسبب مرض تشاغاس. يعتبر مركز السيطرة على الأمراض الآن أن مرض تشاغاس مستوطن في الولايات المتحدة ، مما يعني أنه موجود باستمرار.

يمكن أن ينتشر مرض تشاغاس من أم مصابة إلى طفلها ، أو من خلال الطعام الملوث أو الشراب ، أو عن طريق الاتصال مع بقبيل البق. لا ينتشر الطفيل من قبل عضة الأخطاء نفسه ولكن من خلال برازه ، والتي يمكن أن تدخل جرح اللدغة أو الفواصل الأخرى في الجلد. يمكن أن تصاب الحياة البرية أيضًا وتساعد في الحفاظ على الطفيل في البيئة. لقد أثبتت الكلاب إيجابية لـ T. Cruzi في 23 ولاية.

تقبيل الحشرات في بعض الأحيان يدخل المنازل ، مما يثير المخاطر على الناس. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يمكن أن تصل معدلات العدوى بين حشرات التقبيل إلى 50 ٪. قامت ثماني ولايات بتوثيق عدوى Chagas المكتسبة محليًا (بدلاً من السفر). نظرًا لأن معظم الدول لا تتطلب الإبلاغ عن مرض تشاغاس ، فمن المحتمل أن تكون هناك العديد من الحالات غير مكتشفة. تقدر شركة UCLA Health أن أكثر من 300000 شخص في الولايات المتحدة قد يعيشون مع هذا الطفيل دون معرفة ذلك.