ما يجب معرفته عن “مرض تقبيل الخلل” الخطير في الولايات المتحدة

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن تقبيل البق الذي يحمل طفيلًا مميتًا قد تم العثور عليه في أكثر من 32 ولاية أمريكية. هذه الحشرات ، التي تفضل المناخ الدافئ ، هي الأكثر شيوعًا في النصف الجنوبي من البلاد. من بين 11 نوعًا من الأخطاء التي تم تحديدها في الولايات المتحدة ، من المعروف أن تسعة من أنواع المثقبيات الطفيلية Cruzi ، والتي تسبب مرض تشاغاس. يعتبر مركز السيطرة على الأمراض الآن أن مرض تشاغاس مستوطن في الولايات المتحدة ، مما يعني أنه موجود باستمرار.
يمكن أن ينتشر مرض تشاغاس من أم مصابة إلى طفلها ، أو من خلال الطعام الملوث أو الشراب ، أو عن طريق الاتصال مع بقبيل البق. لا ينتشر الطفيل من قبل عضة الأخطاء نفسه ولكن من خلال برازه ، والتي يمكن أن تدخل جرح اللدغة أو الفواصل الأخرى في الجلد. يمكن أن تصاب الحياة البرية أيضًا وتساعد في الحفاظ على الطفيل في البيئة. لقد أثبتت الكلاب إيجابية لـ T. Cruzi في 23 ولاية.
تقبيل الحشرات في بعض الأحيان يدخل المنازل ، مما يثير المخاطر على الناس. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يمكن أن تصل معدلات العدوى بين حشرات التقبيل إلى 50 ٪. قامت ثماني ولايات بتوثيق عدوى Chagas المكتسبة محليًا (بدلاً من السفر). نظرًا لأن معظم الدول لا تتطلب الإبلاغ عن مرض تشاغاس ، فمن المحتمل أن تكون هناك العديد من الحالات غير مكتشفة. تقدر شركة UCLA Health أن أكثر من 300000 شخص في الولايات المتحدة قد يعيشون مع هذا الطفيل دون معرفة ذلك.
ما هو مرض تشاغاس؟
تسمى الحشرة التي تحمل هذا الطفيل “علة التقبيل” لأنها غالباً ما تعض حول الوجه. بعد التغذية ، فإن الأخطاء تتأخر بالقرب من موقع اللدغة ، تاركًا وراء الطفيل. يمكن للطفيل بعد ذلك الدخول إلى مجرى الدم إذا كان الشخص يخدش اللقمة أو إذا كان البراز يتلامس مع الأغشية المخاطية.
في البداية ، قد لا تدرك أنك مصاب لأن الأعراض يمكن أن تكون خفيفة أو غائبة. عندما تحدث الأعراض ، يمكن أن تشمل الحمى أو آلام الجسم أو فقدان الشهية أو مشاكل الجهاز الهضمي أو تورم حول الجفن أو التورم في موقع اللدغة. يمكن أن تستمر هذه المرحلة المبكرة (الحادة) لأسابيع أو حتى أشهر. يتم استخدام الأدوية المضادة للغواصات مثل البنزنيدازول أو nifurtimox لعلاج مرض تشاغاس خلال هذه المرحلة ، لكن هذه الأدوية تصبح أقل فاعلية كلما استمرت العدوى.
إذا لم يتم علاج مرض تشاغاس ، يمكن أن يظل الطفيل مخفيًا في القلب والجهاز الهضمي لعقود. بمرور الوقت ، قد تتطور المضاعفات ، مثل نبضات القلب غير المنتظمة أو قصور القلب أو السكتة القلبية. يواجه بعض الناس صعوبة في البلع بسبب المريء الموسع أو الإمساك المزمن من القولون الموسع. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من مرض تشاغاس يصابون بمشاكل في القلب ، ويعتبر حوالي 10 ٪ مضاعفات هضمية أو عصبية.