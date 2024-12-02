ما يجب معرفته قبل تصميم المطبخ حول أسطح الشلال

عندما يتعلق الأمر بأنماط كونترتوب الفاخرة، فإن كونترتوب الشلال هو السائد. تتميز الحافة المتتالية بمظهر راقي يلفت الانتباه ويحسن أي مطبخ على الفور. لقد تم تصميمها لتكون قطعة بيان. ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها حول أسطح الشلال قبل تصميم مطبخك حولها. في مقابلة حصرية مع House Digest، تحدثنا مع مصممة الديكور الداخلي جولي جونز، مؤسسة شركة Julia Jones Designs، للحصول على نصائحها المتخصصة بشأن كل ما يتعلق بأسطح الشلالات. وقالت إنه على الرغم من أن هذه العدادات جذابة بصريًا وصحية ووقائية، إلا أنها باهظة الثمن أيضًا وليست الخيار الأكثر ملائمة للتنقل.

وقال جونز: “إذا كان عملائي يرغبون في أن تحظى جزيرة المطبخ الخاصة بهم بأهمية أكبر في الفضاء وأن تكون نقطة محورية، فإن منضدة الشلال تعد طريقة رائعة لتحقيق ذلك”. بغض النظر عما إذا كانت أسطح العمل ذات الشلال هي موضة أو تصميم خالد، فلا يمكنك إنكار أنها رائعة. يشجع المصمم أولئك الذين يحبون المظهر ويستطيعون الحصول عليه للحصول عليه، ونحن نؤيد ذلك. ولكن إذا كنت ستستثمر في أسطح عمل الشلال، فيجب أن تعرف بالضبط ما الذي ستدخل إليه وأن تأخذ نصيحة جونز المهنية حول كيفية تصميمها بشكل صحيح.