ما يجب معرفته قبل تصميم المطبخ حول أسطح الشلال

عندما يتعلق الأمر بأنماط كونترتوب الفاخرة، فإن كونترتوب الشلال هو السائد. تتميز الحافة المتتالية بمظهر راقي يلفت الانتباه ويحسن أي مطبخ على الفور. لقد تم تصميمها لتكون قطعة بيان. ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها حول أسطح الشلال قبل تصميم مطبخك حولها. في مقابلة حصرية مع House Digest، تحدثنا مع مصممة الديكور الداخلي جولي جونز، مؤسسة شركة Julia Jones Designs، للحصول على نصائحها المتخصصة بشأن كل ما يتعلق بأسطح الشلالات. وقالت إنه على الرغم من أن هذه العدادات جذابة بصريًا وصحية ووقائية، إلا أنها باهظة الثمن أيضًا وليست الخيار الأكثر ملائمة للتنقل.
وقال جونز: “إذا كان عملائي يرغبون في أن تحظى جزيرة المطبخ الخاصة بهم بأهمية أكبر في الفضاء وأن تكون نقطة محورية، فإن منضدة الشلال تعد طريقة رائعة لتحقيق ذلك”. بغض النظر عما إذا كانت أسطح العمل ذات الشلال هي موضة أو تصميم خالد، فلا يمكنك إنكار أنها رائعة. يشجع المصمم أولئك الذين يحبون المظهر ويستطيعون الحصول عليه للحصول عليه، ونحن نؤيد ذلك. ولكن إذا كنت ستستثمر في أسطح عمل الشلال، فيجب أن تعرف بالضبط ما الذي ستدخل إليه وأن تأخذ نصيحة جونز المهنية حول كيفية تصميمها بشكل صحيح.
على الرغم من كونها مذهلة، إلا أن أسطح العمل ذات الشلال لها جوانب سلبية من حيث التكلفة والتنقل
الرسم البصري المذهل هو الميزة الرئيسية لأسطح الشلال. وقالت جولي جونز حصريًا لـ House Digest: “إنها تعطي مظهرًا أنيقًا ونظيفًا وحديثًا للغاية بأقل جهد”. “عينك قادرة على متابعة سطح العمل حتى الأرض، مما يجعل الجزيرة تبدو أكبر وأكثر بروزًا في الفضاء.” وهذا يخلق نقطة محورية مذهلة ترتكز على الغرفة. وأوضحت أنه يمكن أيضًا أن يعطي وزنًا للميزة مما يساعد على تحديد مجالات المفاهيم المفتوحة. تتمتع هذه العدادات أيضًا بفوائد وظيفية لأنها تحمي جوانب الخزانة. قال جونز: “الأسطح الصلبة مقابل الأسطح الناعمة (مثل الخشب) تحمي نهايات الخزانات والجزيرة من التلف”. علاوة على ذلك، قد يكون تنظيف الحجر أسهل من تنظيف جوانب الخزانة المكشوفة، مما يجعل المطبخ أكثر صحة بشكل عام.
ومع ذلك، فإن المظهر الراقي لأسطح الشلال له أيضًا سعر مرتفع. وذلك لأن التصميم يتطلب المزيد من المواد والتصنيع. وأوضح جونز: “الفرق عادة ما يكون في تكلفة لوح إضافي كامل من الحجر أو الكوارتز أو الخزف”. جميع المزايا يمكن أن تجعل هذا استثمارًا قيمًا، ولكن إذا كنت تستخدم ميزانية محدودة، فهناك أفكار أخرى رائعة لكونترتوب لترقية المطبخ بأسعار معقولة. الجانب السلبي الآخر هو التنقل. وأضافت: “إذا كنت تضيف شلالاً إلى أطراف جزيرة بها مقاعد، فإنك تحد من عدد المقاعد التي يمكن أن تناسبها وحركة الشخص (الأشخاص) الأقرب إلى النهاية”. إذا كانت أولويتك هي جلوس أكبر عدد من الأشخاص مع أقصى قدر من الراحة، فربما تتخطى حافة الشلال في الجزيرة، ولكن استمتع بها على أسطح المطبخ الأخرى.
دع كونترتوب الشلال يكون النقطة المحورية
إذا قررت أن أسطح العمل ذات الشلال هي النمط المثالي لمطبخك، فأنت تريد التأكد من أن الاستثمار يؤتي ثماره وأنك تقوم بتصميم الغرفة وفقًا لذلك. “إذا كان لدي نصيحة إضافية واحدة، فستكون السماح للعداد بالحديث،” شاركت جولي جونز في مجلة House Digest الحصرية. “احتفظ بكل شيء آخر في حده الأدنى حتى تكون اللوحة التي تختارها هي النجم.” من الأفضل الالتزام بالتصميمات الصلبة والألوان المحايدة للعناصر الأخرى مثل الخزائن والأجهزة وتركيبات الإضاءة والبلاش باكسبلاش. يمكنك اختيار ظلال مكملة ومتباينة من لوحة الألوان الخاصة بالكاونتر لتصميم الميزات الأخرى، بحيث يرتبط كل شيء بالحجر المتتالي.
لكن تذكر أنه لا توجد قواعد صارمة وسريعة للتصميم. ذكّرنا جونز قائلاً: “في نهاية اليوم، افعل ما تحب وامتلك الوسائل اللازمة لذلك”. “يجب أن يعكس منزلك شخصيتك وما تحبه.” هناك الكثير من تصميمات المطابخ الفاخرة مع أسطح عمل شلال رائعة يمكن أن تبدو خالية من العيوب في مساحتك الخاصة، ولكن لا تخف من إضفاء طابعك الفريد على الأشياء، مثل مطابقة المنضدة المتتالية مع بلاطة باكسبلاش أو التخلي عن الحجر للشلال كتلة الجزار.