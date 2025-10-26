ما يجب معرفته قبل شراء أريكة مع محطات شحن USB

إذا كنت تتصفح Ikea أو Amazon أو أي متجر آخر حيث يمكنك التسوق لشراء الأثاث الحديث، فستجد عددًا كبيرًا من الأرائك والأرائك المزودة بمحطات شحن USB. إنه في الواقع عبقري جدًا – فهذا يعني أنه يمكنك فقط توصيل هاتفك أو جهاز التحكم في ألعاب الفيديو دون الاستيقاظ في منتصف اللعبة أو التمدد بشكل غريب عندما يكون المنفذ بعيدًا جدًا. يعرف المصنعون ذلك، ولهذا السبب ترى المزيد والمزيد من التصميمات التي تدمج المنافذ في الأثاث، من الطاولات إلى الأسرة إلى الأرائك.

ومع ذلك، بقدر ما تكون مريحة، فهي ليست ضارة. في الآونة الأخيرة، انتشر مقطع فيديو على كاميرا مربية لطائرة شراعية في الحضانة تطلق شرارات من منفذها بينما كانت الأم والطفل يجلسان فيها. من المرعب مشاهدته، لكنه يثير سؤالًا مهمًا: ما مدى أمان منافذ USB المدمجة في الأثاث؟ وفقًا لتحقيق Fox 5، فإن مثل هذه الحوادث نادرة للغاية. قال أعضاء إدارة إطفاء مقاطعة كلارك لقناة Fox 5 إنهم لم يستجبوا لأي حرائق في أثاث USB خلال السنوات السبع الماضية.

ولكن على الرغم من أن المخاطر منخفضة، إلا أنها ليست صفرًا. وحقيقة أن الأحداث لا تصل إلى القنوات الرسمية لا يعني أنها لا تحدث. في أحد منشورات الفيسبوك، شاركت إحدى العملاء أن أريكتها بدأت بالتدخين والتوهج على الرغم من أنها لم تكن قيد الاستخدام. قال شخص آخر في التعليقات إنهم مروا بنفس الشيء، حيث شاركوا أن أريكتهم أطلقت شرارات أصابت ابن أخيهم حديث الولادة.