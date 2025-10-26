ما يجب معرفته قبل شراء أريكة مع محطات شحن USB

إذا كنت تتصفح Ikea أو Amazon أو أي متجر آخر حيث يمكنك التسوق لشراء الأثاث الحديث، فستجد عددًا كبيرًا من الأرائك والأرائك المزودة بمحطات شحن USB. إنه في الواقع عبقري جدًا – فهذا يعني أنه يمكنك فقط توصيل هاتفك أو جهاز التحكم في ألعاب الفيديو دون الاستيقاظ في منتصف اللعبة أو التمدد بشكل غريب عندما يكون المنفذ بعيدًا جدًا. يعرف المصنعون ذلك، ولهذا السبب ترى المزيد والمزيد من التصميمات التي تدمج المنافذ في الأثاث، من الطاولات إلى الأسرة إلى الأرائك.
ومع ذلك، بقدر ما تكون مريحة، فهي ليست ضارة. في الآونة الأخيرة، انتشر مقطع فيديو على كاميرا مربية لطائرة شراعية في الحضانة تطلق شرارات من منفذها بينما كانت الأم والطفل يجلسان فيها. من المرعب مشاهدته، لكنه يثير سؤالًا مهمًا: ما مدى أمان منافذ USB المدمجة في الأثاث؟ وفقًا لتحقيق Fox 5، فإن مثل هذه الحوادث نادرة للغاية. قال أعضاء إدارة إطفاء مقاطعة كلارك لقناة Fox 5 إنهم لم يستجبوا لأي حرائق في أثاث USB خلال السنوات السبع الماضية.
ولكن على الرغم من أن المخاطر منخفضة، إلا أنها ليست صفرًا. وحقيقة أن الأحداث لا تصل إلى القنوات الرسمية لا يعني أنها لا تحدث. في أحد منشورات الفيسبوك، شاركت إحدى العملاء أن أريكتها بدأت بالتدخين والتوهج على الرغم من أنها لم تكن قيد الاستخدام. قال شخص آخر في التعليقات إنهم مروا بنفس الشيء، حيث شاركوا أن أريكتهم أطلقت شرارات أصابت ابن أخيهم حديث الولادة.
لماذا تعتبر أرائك USB محفوفة بالمخاطر، وكيفية تشغيلها بشكل أكثر أمانًا
أكبر ما يثير القلق بشأن أثاث USB هو أنه يشكل خطر حريق مخفي في منزلك. تحتوي هذه الأرائك على أسلاك تمر عبر الإطار والوسائد، وإذا تعرضت هذه الأسلاك للتلف أو قمت بتوصيل أشياء كثيرة في وقت واحد، فقد يحدث ماس كهربائي وربما يؤدي إلى نشوب حريق. قضية أخرى هي ارتفاع درجة الحرارة. حتى بنوك الطاقة تصبح ساخنة في بعض الأحيان – تخيل الآن عندما تكون منافذ الشحن مدمجة في القماش والرغوة. إذا كنت تشحن أجهزة متعددة أو تستخدم كابلات الشحن السريع، فقد تتراكم الحرارة في الوسائد، ولن يكون الحريق هو الخطر المحتمل الوحيد. قد تؤدي هذه الحرارة أيضًا إلى إذابة الكابل وتدمير الجهاز الذي قمت بتوصيله.
الحقيقة هي أن أثاث USB لا يفي بمعايير السلامة الخاصة بشركة Underwriter Laboratories (UL). ليس هناك ما يضمن أن الشركات المصنعة، وخاصة تلك التي تبيع نماذج الميزانية عبر الإنترنت، لن تتخطى اختبارات الطرف الثالث لخفض التكاليف. لذا، لحماية منزلك من الحريق، تحقق مما إذا كانت الأريكة تحمل علامة اعتماد UL قبل الشراء. إذا لم يحدث ذلك، فهذا علامة حمراء. وحتى لو حدث ذلك، فلا يزال من المهم توخي الحذر مع أثاث USB. السماح بالكثير من التهوية وتجنب التحميل الزائد على المنافذ.
بالإضافة إلى مخاطر الحريق وسلامتك، هناك مشكلات عملية لا يفكر فيها معظم الأشخاص إلا بعد قيامهم بالشراء. توفر العديد من منافذ USB المدمجة طاقة تتراوح من 1 إلى 2 أمبير فقط، وهو أمر جيد، ولكنه لن يشحن الأجهزة الحديثة بسرعة. إذا كنت معتادًا على شحن هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بسرعة باستخدام محول الحائط، فقد تشعر بالإحباط بسبب بطء شحنه عبر أريكتك.