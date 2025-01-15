ما يجب وما لا يجب فعله في تصميم السجاد (وعندما يكون من المقبول كسر القواعد)

يعرف المصممون أن سجادة المنطقة المناسبة يمكن أن تصنع أو تكسر الغرفة. عندما تقوم بذلك بشكل صحيح، يمكن للسجادة أن تجمع الغرفة معًا، ولكن عندما تقوم بذلك بشكل خاطئ، يمكن أن تشعر الغرفة بأنها مفككة. والخبر السار هو أن وضع بعض القواعد في الاعتبار يمكن أن يساعدك في اختيار سجادة المنطقة المناسبة وتصميمها بشكل مثالي. من الحجم إلى اللون إلى الموضع، هناك الكثير مما يجب التفكير فيه عند اختيار السجادة ووضعها، ولكن من الجيد أيضًا كسر القواعد من وقت لآخر. لحسن الحظ، لدى مؤرخة التصميم سارة بيلوتا، التي تحدثت حصريًا إلى House Digest، بعض النصائح حول كيفية اتخاذ هذا القرار الكبير بشكل صحيح.
لنبدأ بنظرة عامة سريعة. يمكن أن يجعل حجم السجادة الخاطئ غرفتك غير مستقرة، لذا تأكد من حصولك على الحجم الصحيح. يعد التنسيب أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، ولكن يمكن أن يكون اللعب به ممتعًا (سنتحدث عن ذلك لاحقًا). أخيرًا، لا تخف من استخدام الألوان الجريئة. يعتقد بيلوتا أن السجادة هي قطعة مميزة وأنه إذا تمتزج مع السجادة، فقد لا تحتاج إليها على الإطلاق. للبدء بالخطوة الصحيحة، يقول بيلوتا: “تأكد من حصولك على الأمر الصحيح من خلال اختيار السجادة أخيرًا، بعد وضع الأثاث في مكانه”. وهذا سيجعل من السهل معرفة الحجم واللون الذي تحتاجه. الآن، دعونا ندخل في التفاصيل!
تحقيق التوازن الصحيح مع الحجم والتنسيب
الحجم مهم، لكن السياق مهم أيضًا. هل تتسوق لشراء غرفة معيشة أو غرفة نوم أو غرفة طعام؟ في غرفة الطعام، تحتاج عمومًا إلى سجادة كبيرة بما يكفي لتناسب كراسيك حتى عندما يتم سحبها للخارج. في غرفة المعيشة، قد ترغب في وضع الأرجل الأمامية للأريكة بشكل مريح على السجادة. ومع ذلك، في غرفة النوم، الأمور أكثر سهولة. عادةً، سوف تحتاج إلى وضع سجادة بشكل أفقي أسفل سريرك. تقول سارة بيلوتا، “هذه قاعدة جيدة يجب اتباعها إذا كنت تصمم غرفة نوم لأول مرة، ولكن أعتقد أنه مع غرف النوم، هناك مساحة كبيرة للمناورة مع تصميم السجاد – ربما أكثر مما هو الحال في الغرف الأخرى،” . تقترح تجربة سجادتين أصغر حجمًا على كل جانب من السرير إذا كنت تريد اللعب بالحجم والموضع.
توفر غرف المعيشة أيضًا فرصة للمرح من خلال وضع عدة طبقات من السجاد الأصغر حجمًا. يحذر بيلوتا من أن هذا قد يجعل المساحة الصغيرة تبدو مزدحمة، لذا تابع بحذر. من المفيد أيضًا التفكير في التنسيب بطريقة مختلفة. يقول بيلوتا، متحدثًا حصريًا إلى House Digest: “اختر السجادة المناسبة لحجم حركة المرور التي ستحصل عليها في تلك المنطقة”. “لن تنجو السجادة ذات الوبر العالي أو الوبر في غرفة تكثر فيها حركة المرور.” ومع ذلك، يمكن أن يضيف المزيد من الدفء والملمس إلى غرفة نومك.
مزيد من النصائح لتصميم سجادك كالمحترفين
هل تبحث عن طريقة لتسهيل هذا القرار؟ اختر خيارًا كلاسيكيًا مثل السجادة الفارسية أو التركية (أو على الأقل نمط مستوحى منها). تقول سارة بيلوتا: “إنها خالدة وتأتي بألوان عديدة بحيث يمكنك العثور على لون يناسب أي غرفة.” تشارك Bilotta أيضًا نصيحة احترافية حصريًا مع House Digest: أنفق أكثر قليلاً للحصول على سجادة قابلة للغسل. ليس هناك ما هو أسوأ من إنفاق الوقت والمال على السجادة المناسبة ثم صبغها.
الأنماط الكلاسيكية آمنة، ولكن كن على استعداد للتفكير خارج الصندوق أيضًا. تحب بيلوتا استخدام السجاد الخارجي المتين وغير المكلف في المناطق ذات الازدحام الشديد. إنها توصي بـ Adelaide Harlequin من RugsUSA. وتضيف: “لدي واحدة على سطح السفينة وكذلك مقابل الباب على سطح السفينة، لخلق شعور بمساحة داخلية وخارجية متماسكة”.
وأخيرًا، استمتع قليلًا بالأنماط التكميلية، خاصة في الغرف التي تحتوي على أرائك أو مفروشات. يقول بيلوتا: “هناك طريقة رائعة لتحديد ذلك وهي شراء العينات ووضعها بجانب بعضها البعض، ثم مزجها ومطابقتها حتى تجد المجموعة التي تناسبك”. الآن بعد أن تعرفت على الأساسيات، راجع نصائحنا لوضع السجاد بشكل مثالي لمعرفة المزيد حول كيفية ووقت انتهاك قواعد السجاد. وتذكر أن رأيك هو الوحيد الذي يهم حقًا!