ما يجب وما لا يجب فعله في تصميم السجاد (وعندما يكون من المقبول كسر القواعد)

يعرف المصممون أن سجادة المنطقة المناسبة يمكن أن تصنع أو تكسر الغرفة. عندما تقوم بذلك بشكل صحيح، يمكن للسجادة أن تجمع الغرفة معًا، ولكن عندما تقوم بذلك بشكل خاطئ، يمكن أن تشعر الغرفة بأنها مفككة. والخبر السار هو أن وضع بعض القواعد في الاعتبار يمكن أن يساعدك في اختيار سجادة المنطقة المناسبة وتصميمها بشكل مثالي. من الحجم إلى اللون إلى الموضع، هناك الكثير مما يجب التفكير فيه عند اختيار السجادة ووضعها، ولكن من الجيد أيضًا كسر القواعد من وقت لآخر. لحسن الحظ، لدى مؤرخة التصميم سارة بيلوتا، التي تحدثت حصريًا إلى House Digest، بعض النصائح حول كيفية اتخاذ هذا القرار الكبير بشكل صحيح.

لنبدأ بنظرة عامة سريعة. يمكن أن يجعل حجم السجادة الخاطئ غرفتك غير مستقرة، لذا تأكد من حصولك على الحجم الصحيح. يعد التنسيب أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، ولكن يمكن أن يكون اللعب به ممتعًا (سنتحدث عن ذلك لاحقًا). أخيرًا، لا تخف من استخدام الألوان الجريئة. يعتقد بيلوتا أن السجادة هي قطعة مميزة وأنه إذا تمتزج مع السجادة، فقد لا تحتاج إليها على الإطلاق. للبدء بالخطوة الصحيحة، يقول بيلوتا: “تأكد من حصولك على الأمر الصحيح من خلال اختيار السجادة أخيرًا، بعد وضع الأثاث في مكانه”. وهذا سيجعل من السهل معرفة الحجم واللون الذي تحتاجه. الآن، دعونا ندخل في التفاصيل!