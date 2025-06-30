ما يحتاج سكان دنفر إلى معرفته حول برنامج استبدال العشب في كولورادو وحوافزه

بالنسبة لسكان منطقة دنفر الذين يتطلعون إلى الحفاظ على المياه والتخلي عن مروج العشب ، يقدم برنامج بديل محلي في الحديقة الدعم العملي والحوافز المالية. يساعد البرنامج من قبل Resource Central غير الربحية المستندة إلى Boulder ، ويساعد البرنامج أصحاب المنازل على استبدال المروج العشبية التقليدية بالبدائل المنخفضة للمياه والصديقة للملقحة-ويوفر ما يصل إلى 750 دولارًا في الحسومات للمساعدة في تحقيق ذلك. منذ عام 2020 ، أنقذ المشاركون مجتمعة أكثر من 36 مليون جالون من المياه ، مما جعل برنامج استبدال العشب في كولورادو وحوافزه شيء يجب على جميع السكان المحليين أن يتعلموا حول ما إذا كانوا يريدون الاستفادة من فواتير المياه المنخفضة وساحات الصيانة المنخفضة.
في جوهرها ، تدور هذه المبادرة حول تقليل استخدام المياه في الهواء الطلق ، والتي تمثل موارد الملاحظات المركزية ما يقرب من 50 ٪ من الاستهلاك السكني. على سبيل المثال ، من خلال استبدال بلوجراس كنتاكي (الذي يمكن أن يستخدم 19 جالونًا من الماء لكل قدم مربع) مع النباتات المحلية والمهاد ، فإن مالكي المنازل لا يوفرون الماء فحسب ، بل يعملون أيضًا على تحسين صحة التربة ودعم النظم الإيكولوجية المحلية. يعد Mulch مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تتابع اتجاه Xeriscaping وترغب في مساعدة حديقتك في الجفاف.
إلى جانب خدمات إزالة العشب ، يمكن لـ Resource Central توفير الحديقة في مجموعات الصندوق وورش العمل والأحداث المجتمعية لتبسيط عملية أصحاب المنازل. قد تشمل الترقيات الأخرى الري بالتنقيط ومجموعات نباتات المياه ، اعتمادًا على ما تبحث عنه. هناك الكثير من طرق الصيانة المنخفضة لإنشاء حديقة أمامية لافتة للنظر دون العشب إذا كنت قلقًا بشأن ندرة المياه كمقيم في دنفر ، ويوفر هذا البرنامج طريقًا واضحًا لإجراء هذه التغييرات دون التضحية بالاستئناف.
كيف يعمل البرنامج ولماذا يهم
للمشاركة ، يجب على السكان التقدم بطلب من خلال برنامج استبدال العشب في Resource Central ، والذي يتوفر لأصحاب المنازل الذين لديهم مروج صحية ومروية تتراوح بين 200 و 2000 قدم مربع. يجب أن يكون العشب في مكانه – لم تتم إزالته أو معالجته كيميائيًا – ويجب إعادة زراعة ما لا يقل عن 50 ٪ من المنطقة بالنباتات الأصلية المائية. بمجرد الموافقة عليها ، يتعامل Resource Central مع الخدمات اللوجستية: يزيلون العشب الخاص بك ، ويسحبون SOD ، ويربطك بتوجيهات زراعة وخصومات مؤهلة. يمكن للمتقدمين الذين يتقدمون للحصول على الحديقة الإضافية في برنامج مربع ، الإمدادات المسبقة في يونيو والاستمتاع بمصانعهم الجديدة بحلول أغسطس.
يشرف البرنامج مع البلديات عبر النطاق الأمامي لتعويض تكاليف إزالة العشب بمبلغ تصل إلى 750 دولارًا لكل أسرة. على الرغم من إغلاق خيار DIY لعام 2025 بسبب ارتفاع الطلب ، فقد أصبحت Garden in A Box Kits متاحة من 18 يونيو للمقيمين الذين ما زالوا يتطلعون إلى المناظر الطبيعية بشكل مستقل. تتطلب المناظر الطبيعية الأصلية أيضًا عددًا أقل من مواد كيميائية ، وتقليل الصيانة ، وتوفر فوائد بيئية طويلة الأجل ، في حين أن النباتات الأصلية تقلل من استخدام المياه ، وتدعم الملقحات ، وتساعد على عكس فقدان الموائل.
يمكن للمقيمين أيضًا تعزيز ساحاتهم بميزات غير مصممة مثل مسارات حجر العلم وممرات المهاد ، مما يساعد على تقليل العشب مع الحفاظ على جاذبية الحد. يمكن أن يؤدي إقرانها مع بعض من أفضل بدائل العشب المقاومة للجفاف لساحة الفناء الخاص بك إلى إنشاء منظر طبيعي جذاب ومائي. من خلال إرشادات الخبراء ودعم المجتمع القوي ، يسهل برنامج Resource Central على سكان دنفر أن يعيد التفكير في كيفية عمل مروجهم بشكل أفضل بالنسبة لهم.