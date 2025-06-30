ما يحتاج سكان دنفر إلى معرفته حول برنامج استبدال العشب في كولورادو وحوافزه

بالنسبة لسكان منطقة دنفر الذين يتطلعون إلى الحفاظ على المياه والتخلي عن مروج العشب ، يقدم برنامج بديل محلي في الحديقة الدعم العملي والحوافز المالية. يساعد البرنامج من قبل Resource Central غير الربحية المستندة إلى Boulder ، ويساعد البرنامج أصحاب المنازل على استبدال المروج العشبية التقليدية بالبدائل المنخفضة للمياه والصديقة للملقحة-ويوفر ما يصل إلى 750 دولارًا في الحسومات للمساعدة في تحقيق ذلك. منذ عام 2020 ، أنقذ المشاركون مجتمعة أكثر من 36 مليون جالون من المياه ، مما جعل برنامج استبدال العشب في كولورادو وحوافزه شيء يجب على جميع السكان المحليين أن يتعلموا حول ما إذا كانوا يريدون الاستفادة من فواتير المياه المنخفضة وساحات الصيانة المنخفضة.

في جوهرها ، تدور هذه المبادرة حول تقليل استخدام المياه في الهواء الطلق ، والتي تمثل موارد الملاحظات المركزية ما يقرب من 50 ٪ من الاستهلاك السكني. على سبيل المثال ، من خلال استبدال بلوجراس كنتاكي (الذي يمكن أن يستخدم 19 جالونًا من الماء لكل قدم مربع) مع النباتات المحلية والمهاد ، فإن مالكي المنازل لا يوفرون الماء فحسب ، بل يعملون أيضًا على تحسين صحة التربة ودعم النظم الإيكولوجية المحلية. يعد Mulch مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تتابع اتجاه Xeriscaping وترغب في مساعدة حديقتك في الجفاف.

إلى جانب خدمات إزالة العشب ، يمكن لـ Resource Central توفير الحديقة في مجموعات الصندوق وورش العمل والأحداث المجتمعية لتبسيط عملية أصحاب المنازل. قد تشمل الترقيات الأخرى الري بالتنقيط ومجموعات نباتات المياه ، اعتمادًا على ما تبحث عنه. هناك الكثير من طرق الصيانة المنخفضة لإنشاء حديقة أمامية لافتة للنظر دون العشب إذا كنت قلقًا بشأن ندرة المياه كمقيم في دنفر ، ويوفر هذا البرنامج طريقًا واضحًا لإجراء هذه التغييرات دون التضحية بالاستئناف.