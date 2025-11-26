ما يخطئ الجميع في موسيقى الروك في السبعينيات

من المتناقض القول إن الموسيقى الأكثر انتشارًا وشعبية في السبعينيات كانت “معادية للثقافة”. في الواقع، بحلول السبعينيات، أصبحت حركة الثقافة المضادة في الستينيات هي الثقافة السائدة في ذلك الوقت، موسيقيًا أو غير ذلك، وتركزت في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية. انطلقت الثقافة المضادة في الستينيات شيئًا فشيئًا خلال الستينيات، بالتوافق مع حركة الحقوق المدنية، والمشاعر المناهضة للحرب، والانفتاح حول الحياة الجنسية، وتعاطي المخدرات، وما إلى ذلك، ووجدت موطئ قدم في فرق مثل The Grateful Dead، وThe Rolling Stones، وThe Velvet Underground، وJefferson Airplane، وحتى أغانٍ محددة مثل “My Generation” لفرقة The Who. وسنشير إلى أن كل هذه الفرق، وغيرها الكثير، هي من موسيقى الروك. بلغت موسيقى الروك في تلك الحقبة ذروتها في مهرجان وودستوك الأسطوري عام 1969، وفي وقت لاحق، كانت بداية العصر الذهبي لموسيقى الروك الكلاسيكية، والذي يعتبره الكثيرون أنه استمر من عام 1964 إلى عام 1982.

كل هذا يعني أن موسيقى الروك هيمنت على الموسيقى الشعبية في بداية السبعينيات. يكشف مسح للألبومات من أوائل السبعينيات وحتى منتصفها عن سلسلة من الأسماء الضخمة والألبومات الضخمة، بما في ذلك ألبوم Black Sabbath الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا (1970)، و”Cosmo’s Factory” لـ Creedence Clearwater Revival (1970)، و”The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars” لديفيد باوي (1972)، و”Dark Side of the Moon” لبينك فلويد. (1973)، أربعة ألبومات ليد زيبلين – “ليد زيبلين 3” (1970)، “الرابع” (1971)، “بيوت المقدس” (1973)، “الكتابات المادية” (1975) – وغير ذلك الكثير مما لا يمكن إدراجه هنا.

في عام 1977، لعب زيبلين أكبر عرض على مدار العقد بأكمله في سيلفردوم في بونتياك، ميشيغان، أمام حشد من 76229 شخصًا دفع كل منهم 10.50 دولارًا. حتى ذلك الحين، كان أكبر عرض في ذلك العقد في عام 1973 في استاد تامبا، وهو حفل موسيقي آخر لزيبلين. لا شك أن السبعينيات كانت فترة نزهات موسيقى الروك التي تستحق أن يطلق عليها اسم “الكلاسيكية”.