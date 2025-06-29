ما يريده سلتكس في تجارة ديريك وايت محتملة

رياضة
ما يريده سلتكس في تجارة ديريك وايت محتملة

لقد أظهر سلتكس أنهم على استعداد لتجارة اللاعبين أثناء استعدادهم لموسم بدون جايسون تاتوم ، ولكن بالنسبة لبعض قطعهم ، سيستغرق الأمر أكثر من غيرها.

لا يزال الباب إلى قائمة بوسطن مفتوحًا بعد إرسال Jrue Holiday Tacking إلى Blazers في صفقة لـ Anfernee Simons واثنين من اختيارات الجولة الثانية ، وتداول Kristaps Porzingis إلى الصقور في صفقة من ثلاثة فرق مع الشباك.

هناك تقارير تفيد بأن هناك فرقًا مهتمة بكل من الجناح Jaylen Brown و Guard Derrick White. وفقًا لتقرير صادر عن Jake Fischer من Stein Line ، أبلغ فريق Celtics فريقًا واحدًا أنه إذا حدثت تجارة من أجل White ، فستأتي بسعر ضخم – حزمة مماثلة لما تلقاه الشباك عند تداول Mikal Bridges إلى Knicks.

شملت هذه الخطوة في عام 2024 خارج الموسم حمولة ثقيلة من أربعة اختيارات غير محمية غير محمية ، ومبادلة اختيار في عام 2028 ، واختيار الجولة الأولى والثانية في مسودة 2025.

بعد مشاهدة Desmond Bane ، انتقل إلى Magic لأربعة اختيارات في الجولة الأولى ومبادلة اختيار مستقبلية لـ Grizzlies أيضًا ، يفهم Celtics ما يمكن أن يكون ممكنًا.

ومع ذلك ، قام مايك زارن مساعد المدير العام لـ Celtics مؤخرًا بإغلاق فكرة التجارة التي تحدث إما للأبيض أو البني.

وقال زارين يوم الجمعة في مقابلة ما بعد الدرج: “هذين اللاعبان حقًا ، لاعبان رائعان حقًا في الدوري الاميركي للمحترفين ، ولم يكن هناك أي شيء قريب من جدية تداولهما”. “لست متأكدًا من أين جاء كل هذا التقارير ، لكن هؤلاء الرجال هم أجزاء رئيسية في فريقنا ، ونحن محظوظون لوجودهم هنا.”

سيمكن السعر أيضًا من العروض الخطيرة للغاية ، وعلى الرغم من أن Zarren تنكر ذلك ، فإن الفرق ستتصل بعروض Haul لأي لاعب. إذا كانت جديرة بالاهتمام ، فقد يكون من الصعب رفضها.

بلغ متوسط ​​عدد المتسابقين في وايت ، 30 عامًا ، 16.4 نقطة خلال الموسم العادي 2024-25 إلى جانب 4.8 تمريرات حاسمة و 4.5 كرات مرتدة.

كان كل من وايت وبراون ، اللذين يدخلان السنة الثانية من عقد Supermax بقيمة 304 مليون دولار ، لهما دور فعال في تقديم بطولة بوسطن في عام 2024 – وهي الأولى منذ عام 2008.

أصبح براون اسمًا مألوفًا ، حيث قضى كل تسع سنوات من حياته المهنية مع سلتكس من عندما تم اختياره في المركز الثالث في مسودة 2016. جاء وايت إلى بوسطن خلال موسم 2021-22 من سان أنطونيو ، واكتسب طريقه إلى إيماءات الفريق الثاني للدفاع مع سلتكس.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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