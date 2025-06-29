ما يريده سلتكس في تجارة ديريك وايت محتملة

لقد أظهر سلتكس أنهم على استعداد لتجارة اللاعبين أثناء استعدادهم لموسم بدون جايسون تاتوم ، ولكن بالنسبة لبعض قطعهم ، سيستغرق الأمر أكثر من غيرها.

لا يزال الباب إلى قائمة بوسطن مفتوحًا بعد إرسال Jrue Holiday Tacking إلى Blazers في صفقة لـ Anfernee Simons واثنين من اختيارات الجولة الثانية ، وتداول Kristaps Porzingis إلى الصقور في صفقة من ثلاثة فرق مع الشباك.

هناك تقارير تفيد بأن هناك فرقًا مهتمة بكل من الجناح Jaylen Brown و Guard Derrick White. وفقًا لتقرير صادر عن Jake Fischer من Stein Line ، أبلغ فريق Celtics فريقًا واحدًا أنه إذا حدثت تجارة من أجل White ، فستأتي بسعر ضخم – حزمة مماثلة لما تلقاه الشباك عند تداول Mikal Bridges إلى Knicks.

شملت هذه الخطوة في عام 2024 خارج الموسم حمولة ثقيلة من أربعة اختيارات غير محمية غير محمية ، ومبادلة اختيار في عام 2028 ، واختيار الجولة الأولى والثانية في مسودة 2025.

بعد مشاهدة Desmond Bane ، انتقل إلى Magic لأربعة اختيارات في الجولة الأولى ومبادلة اختيار مستقبلية لـ Grizzlies أيضًا ، يفهم Celtics ما يمكن أن يكون ممكنًا.

ومع ذلك ، قام مايك زارن مساعد المدير العام لـ Celtics مؤخرًا بإغلاق فكرة التجارة التي تحدث إما للأبيض أو البني.

وقال زارين يوم الجمعة في مقابلة ما بعد الدرج: “هذين اللاعبان حقًا ، لاعبان رائعان حقًا في الدوري الاميركي للمحترفين ، ولم يكن هناك أي شيء قريب من جدية تداولهما”. “لست متأكدًا من أين جاء كل هذا التقارير ، لكن هؤلاء الرجال هم أجزاء رئيسية في فريقنا ، ونحن محظوظون لوجودهم هنا.”

سيمكن السعر أيضًا من العروض الخطيرة للغاية ، وعلى الرغم من أن Zarren تنكر ذلك ، فإن الفرق ستتصل بعروض Haul لأي لاعب. إذا كانت جديرة بالاهتمام ، فقد يكون من الصعب رفضها.

بلغ متوسط ​​عدد المتسابقين في وايت ، 30 عامًا ، 16.4 نقطة خلال الموسم العادي 2024-25 إلى جانب 4.8 تمريرات حاسمة و 4.5 كرات مرتدة.

كان كل من وايت وبراون ، اللذين يدخلان السنة الثانية من عقد Supermax بقيمة 304 مليون دولار ، لهما دور فعال في تقديم بطولة بوسطن في عام 2024 – وهي الأولى منذ عام 2008.

أصبح براون اسمًا مألوفًا ، حيث قضى كل تسع سنوات من حياته المهنية مع سلتكس من عندما تم اختياره في المركز الثالث في مسودة 2016. جاء وايت إلى بوسطن خلال موسم 2021-22 من سان أنطونيو ، واكتسب طريقه إلى إيماءات الفريق الثاني للدفاع مع سلتكس.