ما يعتقده إريك حقًا بشأن مسلسل Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story على Netflix

لا يمكن للأشخاص من سن معينة أن ينسوا أبدًا الأخوين مينينديز. لقد خلف الأخوين حمام دم مزدوجًا في أعقابهما: الأول بسبب جرائم قتل والديهما في عام 1989 والثاني بسبب جنون وسائل الإعلام المحيطة بقضيتهما في المحكمة. انتهت محاكمتهما الأولى بمحاكمة غير عادلة في عام 1994، وانتهت محاكمتهما الثانية في عام 1996 عندما أدينا وحُكم عليهما بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط. والآن، بعد ما يقرب من 30 عامًا، أصبح الأخوين محور الدراما الإجرامية الحقيقية الجديدة على Netflix، “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”.

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إذا لم يستطع القارئ أن يستنتج من العنوان، فإن مسلسل “Monsters” يأتي بمنظور مدمج وغير جذاب عن الأخوين مينينديز – حتى الملصق المخيف للغاية، ذو البشرة الزرقاء العارية، والذي يظهر فيه توأمان مصابان بالذهان. المسلسل من بنات أفكار رايان مورفي، الرجل الذي يقف وراء “Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”. بعبارة أخرى: التوقعات عالية بقدر الدراما.

ومع ذلك، تحدث إريك مينينديز – الذي لا يزال على قيد الحياة خلف القضبان في سن 53 عامًا – عن العرض عبر زوجته تامي مينينديز على X (تويتر سابقًا). ووصفه بأنه “تصوير غير صادق” مليء “بالأكاذيب الفظيعة والصارخة” التي قيلت “بسوء نية”.