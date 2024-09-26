ما يعتقده إريك حقًا بشأن مسلسل Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story على Netflix

لا يمكن للأشخاص من سن معينة أن ينسوا أبدًا الأخوين مينينديز. لقد خلف الأخوين حمام دم مزدوجًا في أعقابهما: الأول بسبب جرائم قتل والديهما في عام 1989 والثاني بسبب جنون وسائل الإعلام المحيطة بقضيتهما في المحكمة. انتهت محاكمتهما الأولى بمحاكمة غير عادلة في عام 1994، وانتهت محاكمتهما الثانية في عام 1996 عندما أدينا وحُكم عليهما بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط. والآن، بعد ما يقرب من 30 عامًا، أصبح الأخوين محور الدراما الإجرامية الحقيقية الجديدة على Netflix، “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”.
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إذا لم يستطع القارئ أن يستنتج من العنوان، فإن مسلسل “Monsters” يأتي بمنظور مدمج وغير جذاب عن الأخوين مينينديز – حتى الملصق المخيف للغاية، ذو البشرة الزرقاء العارية، والذي يظهر فيه توأمان مصابان بالذهان. المسلسل من بنات أفكار رايان مورفي، الرجل الذي يقف وراء “Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”. بعبارة أخرى: التوقعات عالية بقدر الدراما.
ومع ذلك، تحدث إريك مينينديز – الذي لا يزال على قيد الحياة خلف القضبان في سن 53 عامًا – عن العرض عبر زوجته تامي مينينديز على X (تويتر سابقًا). ووصفه بأنه “تصوير غير صادق” مليء “بالأكاذيب الفظيعة والصارخة” التي قيلت “بسوء نية”.
قصة قتل الأب والإساءة
وفقًا للأخوين مينينديز، فإن قصتهما هي قصة إساءة وتحرش تعرضا لها على يد والدهما خوسيه. ادعى لايل، الأكبر سنًا، أنه تعرض للإساءة الجسدية والعاطفية والجنسية من قبل خوسيه من سن 6 إلى 8 سنوات، وإريك من سن 6 إلى 18 عامًا. خلال محاكمتهما المتلفزة، جاءت قصصهما مزودة بتفاصيل مروعة، بما في ذلك تأكيد من ابن عمهما أندريس كانو حول “تدليك الأعضاء التناسلية” المزعوم الذي قام به خوسيه ضد أبنائه، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في عام 1993.
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وقد أضاف وجود هذه الادعاءات في محاكمة الأخوين مينينديز المزيد من الإثارة إلى القضية. وكان تدخل وسائل الإعلام تدخلاً كبيراً إلى الحد الذي دفع القاضي ستانلي ويزبيرج إلى منع كاميرات التلفزيون من دخول قاعة المحكمة أثناء المحاكمة الثانية بعد انتهاء المحاكمة الأولى للأخوين بهيئة محلفين غير متفقة على قرارها. أما عن الادعاءات نفسها، فقد قال الادعاء إن لايل وإريك اخترعاها كلها حتى يتمكنا من الحصول على ميراث كبير. كما منع القاضي ويزبيرج الدفاع من استخدام ادعاءات الاعتداء أثناء المحاكمة الثانية.
يتناول مسلسل “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” هذه الادعاءات ويرفعها إلى مستوى 11 من خلال تصوير الأخوين مينينديز وكأنهما كانا على علاقة جنسية. إريك ليس الوحيد الذي اعترض على العرض. كما أوضح برنامج Today، وصف أفراد الجمهور هذا التصوير بأنه “غير محترم” و”مثير للاشمئزاز”. ووصفه أحد مستخدمي X بأنه “قصة خيالية زنا محارم”، بينما قال آخر على X، “أي نوع من وجهات النظر هذه؟ نحن بحاجة إلى التعاطف وليس الاستغلال الجنسي”.
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قال إريك مينينديز إن فيلم Monsters “يقوض عقودًا من التقدم في تسليط الضوء على صدمات الطفولة”
في الوقت الحاضر، يقضي الأخوان مينينديز – لايل البالغ من العمر 56 عامًا وإريك البالغ من العمر 53 عامًا – عقوبتهما في سجن ريتشارد جيه دونوفان الإصلاحي في سان دييغو. قال الصحفي المستقل روبرت راند لبرنامج A&E True Crime إن الأخوين يقدمان المشورة للسجناء الآخرين بشأن التعافي من الاعتداء الجنسي.
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تزوج كل من الأخوين في السجن، ومن خلال زوجة إريك تامي، حصلنا على وجهة نظر إريك حول “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”. نشرت رد فعله على X. وفقًا لتامي، قال إريك إن “Monsters” أعاد المشاهدين “عبر الزمن إلى عصر حيث بنى الادعاء سردًا على نظام اعتقاد بأن الذكور لم يتعرضوا للاعتداء الجنسي، وأن الذكور عانوا من صدمة الاغتصاب بشكل مختلف عن النساء. كم هو محبط أن نعرف أن رجلاً واحدًا يتمتع بالسلطة يمكنه تقويض عقود من التقدم في تسليط الضوء على صدمة الطفولة”. “الرجل الوحيد” الذي يتحدث عنه إريك هو المنتج التنفيذي ريان مورفي.
كما نشرت تامي على حسابها على موقع X منشورات تتعلق بدعم الأخوين مينينديز. بالإضافة إلى ذلك، نشرت مقطعًا صوتيًا لإريك في عام 2021 يقول فيه إنه يأمل أن تساعد المناقشة على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضيته وقضية شقيقه في إعادة القضية إلى المحكمة.
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من المقرر أن يُعرض فيلم وثائقي آخر عن الأخوين مينينديز في السابع من أكتوبر 2024، تحت عنوان “الأخوة مينينديز”. ووفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر، قال المخرج أليخاندرو هارتمان إن الفيلم الوثائقي “سيقدم رؤية جديدة ومنظورًا جديدًا لقضية يعتقد الناس فقط أنهم يعرفونها”.