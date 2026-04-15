ما يعتقده ميتس أنه حدث خطأ في الانهيار العقلي الأخير لفرانسيسكو ليندور

لدى فريق ميتس تفسير لخطأ فرانسيسكو ليندور الأخير في نقطة توقف قصيرة.

بعد فشل ليندور في تغطية القاعدة الثانية على كرة لعب مزدوجة محتملة يوم السبت، قال جويل شيرمان من صحيفة The Post يوم الأربعاء أثناء ظهوره في برنامج “The Show” مع جون هيمان أن الفريق أخبره أن الأمر قد يكون له علاقة بعدم إلمامه بشريكه الجديد في الوسط.

“كنت أتحدث إلى أشخاص من فريق ميتس وكانوا يقولون، “انظر، إنها مسرحية سيئة. لكن افهم، في السنوات القليلة الماضية، جعلناه يسحب إلى أعلى المنتصف لأن جيف ماكنيل وبيت ألونسو كانا على الجانب الأيمن، وكان هؤلاء الرجال قد تم دفعهم حقًا نحو خط الملعب الصحيح، “قال شيرمان.

“(رجل القاعدة الثاني ماركوس) سيمين يمكنه بالفعل الوصول إلى الكرات في المنتصف. أعتقد أن الذاكرة العضلية (ليندور) كانت أنه لن يحصل أحد على هذه الكرة، يجب أن أذهب لقطعها قبل أن تصل إلى الملعب. ولذلك لم يخترق القاعدة الثانية.”

وافترض شيرمان أن الأمر ربما كان له علاقة بإصابة ليندور في فبراير.

وأضاف شيرمان: “لم يعمل هذان الرجلان معًا كثيرًا في الربيع بسبب الوضع السيئ”.

كما وصف شيرمان، فشل ليندور في احتلال المركز الثاني على كرة لعب مزدوجة محتملة خلال الشوط الثاني من الخسارة أمام A، مما سمح لخصمهم بالركض.

أرسل سيمين الكرة الأرضية ولم يكن هناك من يرميها إليه، فتقدم في المركز الثاني للقوة دون إخراج الثاني في البداية.

تحمل ليندور المسؤولية عن الخطأ بعد المباراة.

“لست متأكدا. قال ليندور: “أشعر وكأنني محبوس”. “هذا يحدث فقط. يجب أن أكون أفضل.”

“لا يوجد سوء فهم. إنه أحد أفضل لاعبي القاعدة الثانيين في اللعبة، ويجب أن أتوقع أنه سيكون هناك. لم يكن هناك سوء فهم على الإطلاق.”

لم يكن هذا هو الخطأ العقلي الوحيد الذي ارتكبه ليندور خلال بداية موسم 2026.

في الأول من أبريل ضد الكاردينالز، نسي ليندور عدد الفرق الموجودة على كرة سهلة اللعب المزدوج.

في وقت لاحق من المباراة، تم اختيار ليندور أولاً بينما كان يركز على قفازه المنزلق.

لقد أصبحت أخطاء ليندور تحت المجهر وسط البداية البطيئة لميتس، بعد أن تقدم 7-11 وخسر سبع مرات متتالية في مباراة الأربعاء.