ما يعنيه حقًا إذا تغيرت أظافرك اللون

يمكن أن يؤدي تحويل أظافرك وأظافرك إلى أعمال فنية نابضة للحياة إلى إظهار أسلوبك وشخصيتك. ولكن ماذا يحدث عندما تغير أظافرك اللون بمفردها؟ في هذه الحالة ، قد تتساءل عما إذا كان لديك مشكلة طبية خطيرة.
لحسن الحظ ، فإن تلون الأظافر في كثير من الأحيان يكون قبيحًا ولكن ليس سببًا للاتصال بطبيبك على الفور. ومع ذلك ، يجب عليك الانتباه إلى أي تغييرات غير متوقعة للأظافر. كما أوضح طبيب الأمراض الجلدية الدكتور داون ديفيس في مقال عن عيادة مايو ، “أظافرك جزء من بشرتك. إنها مكونة من طبقات من الكيراتين البروتيني وتنمو من أسفل قاعدة الظفر تحت بشرة الخاص بك.” في الواقع ، لاحظت أن أظافر الأظافر يمكن أن تكون مؤشرا على صحتك العامة ، مما يعني أنك قد ترغب في الانتباه عندما تبدو غريبة. (اقرأ عن بعض الأسرار الصحية التي تحاول أظافرك إخبارك بها.)
ما هي أظافرك التي تحاول أن تقولها عندما تأخذ صبغات غير طبيعية؟ يعتمد ذلك على اللون ، لذلك دعونا نتدحرج في قوس قزح من الإجابات ، بدءًا من اللون الأحمر.
فك تشفير المعنى وراء الأظافر الحمراء
إذا لاحظت خطوطًا حمراء صغيرة تحت أظافرك ، فمن المحتمل أن تكون نزيفًا منشأًا. النزيف النزيف هي بقع حمراء وسوداء تظهر على أظافرك عندما تنفجر الأوعية الدموية تحت سرير الأظافر. على سبيل المثال ، إذا قمت بإسقاط جالون من الآيس كريم على إصبعك الصغير ، فقد تتسبب في حدوث صدمة كافية لاستنباط نزيف منشقة. (هذا ليس مخيفًا كما يبدو ؛ إنهم موجودون فقط لأن الدم يجف قبل أن يتمكن من الهروب.)
يمكنك الحصول على نزيف منشق لأسباب أخرى ، كما لو كان لديك الصدفية. في الواقع ، يلاحظ مقال عام 2017 في reumatologia أن ما يصل إلى 90 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من الصدفية من الجلد يمكن أن يحصلوا على الصدفية للأظافر. ونزيف المنشقة هي علامة على الصدفية الأظافر.
هناك ظرف واحد يمكن أن يستدعي فيه نزيف الانقسام تدخلًا طبيًا ، وذلك إذا كانت مصحوبة بآثار جانبية لأمراض القلب المعروفة أو المشتبه بها. كما أوضحت جمعية الأكاديمية الأمريكية لأمراض الجلد ، يمكن أن تشير نزيف الشظايا إلى وجود مشاكل في القلب عندما يقترن بعلامات أخرى من المخاوف القلبية الوعائية مثل ارتفاع درجة الحرارة أو نبضات القلب غير الطبيعية.
الظروف والعادات المختبئة خلف الأظافر الصفراء
التالي في قائمة ألوان الأظافر غير العادية ذات الصلة طبيا: أصفر. الالتهابات الفطرية هي سبب شائع للأظافر لتحول مصفر أو بني. (اقرأ عن الفرق بين الفطريات المظلمة وقدم الرياضي.) العلاج القياسي للأظافر الصفراء التي تم تغييرها بسبب الإصابة بالفطريات هي العلاج بالأدوية أو العلاج بالليزر أو المراهم.
مثل الأظافر ذات النزيف المحمر ، يمكن أن تشير الأظافر الصفراء إلى إمكانية حدوث ظروف أكثر خطورة أيضًا. على سبيل المثال ، قد يكون للأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بقضايا الغدة الدرقية ، وانتفاخ الرئة ، والتهاب المفاصل الروماتويدي أظافر صفراء.
من ناحية أخرى ، يمكن أن تكون عادات نمط الحياة – بما في ذلك العوامل غير الصحية والصحية – السبب الأساسي الأساسي لأظافرك الصفراء. خذ التدخين. في كثير من الأحيان ، سوف يلطخ النيكوتين أظافر المدخن ونصائح أصابعهم ، مما يحول لهم ظلًا أصفر داكن. وفقًا لذلك ، إذا كنت تدخن وأظافرك أصفر ، فقد ترغب في معاملته كعلامة على الإقلاع عن التدخين.
بطبيعة الحال ، فإن سببًا أقل (ولذيذًا) للأظافر الصفراء هو أنك تصنع طبقًا باستخدام الكركم ، والذي يمكن أن يحول جميع أجزاء يديك إلى اللون الأصفر. يقدم الكركم بعض الفوائد الصحية اللائقة ، لذلك يمكن أن تكون أظافر ملطخة التوابل مؤشراً على تفانيك في نظام غذائي أكثر صحة. (إليك ما يحدث عندما تأخذ الكركم كل يوم.)
تفسير أسباب الأظافر الزرقاء والأخضر
إذا تحولت أظافرك إلى اللون الأخضر أو الأزرق الأخضر ، فقد يكون لديك حالة تسمى متلازمة الظفر الخضراء بشكل مناسب. يسبب تراكم نوع معين من البكتيريا متلازمة الظفر الخضراء ، والتي قد تكون قبيحة ولكنها غير مريحة بشكل عام. (يمكنك أن ترى ذلك ولكن لن تشعر به.) للتخلص من متلازمة الظفر الأخضر ، قد تضطر إلى تطبيق علاجات مضادات حيوية موضعية لمدة تصل إلى أربعة أشهر ، بالإضافة إلى اتخاذ مسار من المضادات الحيوية التي يتم تناولها إذا كانت البكتيريا لا تتأثر بكريم الشفاء.
يمكن أن تشير الأظافر الخضراء أيضًا إلى أنك كدمات في المنطقة الموجودة تحت مسمارك. من الناحية الطبية ، يمكن أن يسمى ورم دموي تحت السن. مرة أخرى ، لنفترض أنك تدع صندوقًا من الهامبرغر المجمد بحجم عائلة يسقط على قدمك. إذا ضربت أحد أصابع قدميك ، فقد ينتهي بك الأمر إلى رعاية مسمار أخضر. (إليك كيفية معرفة الفرق بين قالب الأظافر والفطريات.)
الاستيقاظ على مسمار أرجواني
ظل أظافر آخر يبدو غريبًا هو أرجواني (أو حتى أسود). مرة أخرى ، الأرجواني في كثير من الأحيان علامة على الصدمة. ومع ذلك ، ليس عليك أن تصل فعليًا إلى حدوث صدمة.
على سبيل المثال ، إذا كنت رياضيًا ، فأنت تعلم أن التواجد على قدميك لساعات (على سبيل المثال ، في سباق ، أثناء اللعبة) يمكن أن يضغط على أصابع قدميك وأظافرك. في مقابلة مع عيادة كليفلاند ، حدد دكتور جورجان بوتك الطبيب الدكتور جورجان بوتك سبب تلطيخ النشاط المكثف تحت سرير الظفر الخاص بك: “قد يكون اللون الأسود أو الداكن الذي تراه تحت أظافرك كدمات أو دماء”.
ولكن عندما تتحول أظافرك إلى اللون الأرجواني أو الأسود ، فقد تواجه أيضًا مشاكل أخرى ، مثل الدورة الدموية السيئة التي تؤثر على نظامك بالكامل. إذا كان هذا هو الموقف ، فمن المحتمل أن تلاحظ أن أجزاء أخرى من جسمك (مثل يديك أو أصابع قدميك أو ذراعيك) قد تتحول إلى اللون الأزرق أو الأرجواني أيضًا. من المهم أن يكون هذا الشرط ، أن يكون هذا الشرط ، الزرقاء ، خطيرًا ويشير إلى أن قلبك أو رئتيك أو الدم لا يعملون بشكل كافٍ.
يمكن أن تظهر بعض سرطانات الجلد كبقع أرجوانية أو سوداء تحت الظفر. في التحدث بصحة الرجال ، أوضح طبيب الأمراض الجلدية الدكتور شاري ليفينر أنه “إذا كان الظفر بنيًا أو أسودًا ، فإن أهم شيء يدعو للقلق هو سرطان الجلد.” نظرًا لأن سرطان الجلد يمكن أن يكون قاتلاً إذا كان مسموحًا للانتشار ، يتم تقييمه إذا كان الظفر (وربما الجلد المحيط) يتحول إلى اللون الأرجواني الداكن أو البني أو الأسود.
عندما تصبح أظافرك بيضاء بشكل غريب
تقريب لوحة ألوان الأظافر المحتملة بيضاء. تسمى الأظافر البيضاء بالكامل أو جزئيًا Leukonychia. على الرغم من أن أجزاء من الظفر (مثل بشرة أو طرف) قد تكون بيضاء بشكل طبيعي ، إلا أن الأظافر البيضاء أو أظافرها مع العديد من البقع البيضاء قد تكون علامة على وجود مرض الذئبة أو مرض آخر.
في معظم المواقف ، فإن البقع البيضاء في الظفر ليست خطيرة ويمكن أن يكون لها أصول غير مثيرة للدهشة. على سبيل المثال ، يلاحظ مراجعة 2022 في المجلة الأمريكية للأمراض الجلدية السريرية أن الحصول على الأظافر الاصطناعية يمكن أن يتسبب في تحول الأظافر إلى اللون الأبيض. وبالتالي ، إذا كنت من المعجبين بوضع الأظافر وأخذها مرة أخرى لفترة من الوقت ، فقد ترى مناطق بيضاء على أظافرك الحقيقية.
في الأساس ، يجب أن تتعامل مع تلون الأظافر مثل أي حدوث جسدي غير مفسر آخر: في البداية ، تكون على دراية بمؤشرات طبية أخرى. لكن قاوم إغراء الاعتقاد بأن كل سلسلة حمراء أو بقعة زرقاء تعني أن صحتك معرض للخطر.