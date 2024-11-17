ما يفعله أعضاء الفرقة الأصلية للأجانب اليوم

في 19 أكتوبر 2024، ظهر عضوان أصليان من فرقة أجنبي في حفل تعريفي Rock & Roll Hall of Fame في كليفلاند، أوهايو. قام المغني Lou Gramm وعازف لوحة المفاتيح Al Greenwood، جنبًا إلى جنب مع عازف الجيتار الثاني في الفرقة، Rick Wills، بأداء فرقة كل النجوم وقبلوا الجائزة. توفي عضوان آخران – عازف الآلات المتعددة إيان ماكدونالد وعازف الجيتار الأصلي إد جاجلياردي – في عامي 2022 و 2014، على التوالي، وهي مجرد بعض التفاصيل المأساوية عن أجنبي.
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كما غاب أيضًا عازف الجيتار ميك جونز، الذي أسس في عام 1976 الفرقة التي ستستمر في بيع 80 مليون تسجيل ولديها سلسلة من الأغاني الناجحة من “Hot Blooded” إلى “أريد أن أعرف ما هو الحب”. انسحب جونز من الحدث بسبب مشاكل مع مرض باركنسون. كما لم يحضر عازف الدرامز الأصلي دينيس إليوت. على مدار العقود الماضية، مرت الفرقة بالعديد من التغييرات في التشكيلة وشهدت صعودًا وهبوطًا، بدءًا من مشكلات تعاطي المخدرات وحتى التوترات الداخلية، ولكن من خلال كل ذلك، استمر جونز – آخر عضو أصلي متبقٍ – في قيادة فرقة أجنبي..
عاد إيان ماكدونالد إلى جذوره
في عام 1976، عندما بدأ ميك جونز، وهو رجل إنجليزي يعيش في مدينة نيويورك، في تشكيل فرقة جديدة بعد تفكك مجموعته السابقة، Spooky Tooth، التقى بزميله البريطاني إيان ماكدونالد. كان ماكدونالد أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة الروك المؤثرة King Crimson. يتذكر جونز في سيرته الذاتية “حكاية أجنبي”: “لقد كان من النوع الموسيقي البديهي الذي يمكنه إضافة مواد وألوان مختلفة إلى أي نوع من الأغاني”. بحلول العام التالي، مع ترسيخ تشكيلة فرقة أجنبي، صعد الألبوم الأول للفرقة إلى المخططات، وحققت المجموعة نجاحًا بين عشية وضحاها تقريبًا.
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واصل أجنبي صعوده إلى القمة بألبومين آخرين قام ماكدونالد بأداءهما وشارك في إنتاجهما. ثم، في عام 1980، قام جونز ولو جرام بطرد ماكدونالد وآل جرينوود بشكل غير رسمي من أجل الحصول على مزيد من السيطرة، وهذا مجرد جزء من الحقيقة التي لا توصف للأجنبي. شعر ماكدونالد بالخيانة. قال ماكدونالد لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في سبتمبر 1981: “لقد أصبحت فرقة مكونة من رجلين. تم الضغط على بقيتنا”. أصدر ماكدونالد لاحقًا ألبومًا منفردًا بعنوان Driver’s Eyes، وفي عام 2002 شكل فرقة 21st Century Schizoid Band، والتي ضمت العديد من الأعضاء السابقين الآخرين في King Crimson.. اجتمع مرة أخرى مع جونز وجرام في عرض أجنبي واحد في عام 2017، وهو نفس العام الذي شكل فيه فرقة جديدة، Honey West، والتي ضمت ابنه مالكولم على الباس. توفي في فبراير 2022 عن عمر يناهز 75 عامًا بسبب سرطان القولون.
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شكل آل جرينوود وإد جاجلياردي فرقة جديدة
مثل إيان ماكدونالد، شعر آل غرينوود أيضًا بالصدمة عندما طرده ميك جونز ولو جرام من الفرقة. يتذكر غرينوود في مقابلة نُشرت في The Morning Call: “شعرت بمرارة شديدة حيال ذلك”. مدير الأجانب أعطاه الأخبار السيئة. قال متأسفًا: “اعتقدت أنني أعني المزيد للفرقة، لكنني كنت مخطئًا”. بعد ذلك، عمل مع فنانين آخرين قبل تشكيل مجموعة جديدة، Spys، مع عضو سابق آخر في فرقة أجنبي، عازف القيثارة إد جاجلياردي.. وذكرت صحيفة Messenger-Press أن جاجلياردي تم التخلص منه من المجموعة في عام 1979 وسط حديث عن “الأنا المتضخمة” والكيمياء السيئة.
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أصدرت فرقتهم الجديدة Spys ألبومين قبل أن تنفصل. ذهب غرينوود للتسجيل مع جو لين تورنر من ديب بيربل واستمر في الإنتاج والكتابة لفنانين آخرين، بما في ذلك مغني الراب ريدمان. كما ظهر على خشبة المسرح مع أجنبي في عدة حفلات موسيقية خلال جولة الذكرى الأربعين للفرقة. توفي جاجلياردي عن عمر يناهز 62 عامًا في عام 2014 بسبب مضاعفات مرتبطة بالسرطان.
انتقل عازف الدرامز دينيس إليوت من الجلود إلى النحت
غادر عازف الدرامز دينيس إليوت أجنبيًا في عام 1993. وقال مازحًا لصحيفة نابولي ديلي نيوز في عام 2005 فيما يتعلق بمسيرته الموسيقية: “لقد كنت هناك، وفعلت ذلك”. ولد إليوت في لندن بإنجلترا عام 1950، ويعيش إليوت وزوجته إيونا في كورال جابلز بولاية فلوريدا. بدأ الفنان الذي علم نفسه بنفسه النجارة في عام 1972، أي قبل أربع سنوات من ولادة أجنبي، وعاد إلى النحت عندما ترك الفرقة.. بدأ في صناعة الأواني الخشبية الكبيرة وقطع الجدران والمنحوتات التفاعلية باستخدام معدات مصممة خصيصًا.
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بعض قطع إليوت موجودة في متاحف حرفية تحظى باحترام كبير، بما في ذلك متحف سميثسونيان للفنون الأمريكية في واشنطن العاصمة ومتحف الفنون والتصميم في مدينة نيويورك. غالبًا ما يدمج المعادن والأحجار شبه الكريمة والخشب النادر في عمله. . في أغسطس 2017، اجتمع مجددًا مع ميك جونز في حفل موسيقي للأجانب في تامبا، فلوريدا. تخطى إليوت الحفل التعريفي لـ Rock & Roll Hall of Fame في أكتوبر 2024 بسبب مشكلات الجدولة.
المغني لو جرام يأتي ويذهب
في عام 1990، مدعومًا بنجاح أول تسجيل منفرد له ومعاناته من الصراعات الداخلية للفرقة التي تركزت حول الاختلافات الإبداعية مع ميك جونز، غادر لو جرام أجنبي. لكنه لن يغيب طويلا. بعد فترة قصيرة مع فرقة جديدة، Shadow King، أصبح رصينًا، وولد من جديد مسيحيًا، وعاد إلى أجنبي في عام 1992.. في عام 1997، وسط الفترة الثانية التي قضاها كقائد للمجموعة، كاد أن يموت بسبب ما كان يُعتقد في البداية أنه ورم في المخ غير قابل للجراحة أثر على ذاكرته وبصره.
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أنقذه نوع جديد من جراحة الدماغ، واستمر في الأداء مع أجنبي حتى عام 2003، عندما عاد إلى حياته المهنية كعمل منفرد. كما لعب أيضًا مع أعضاء أصليين آخرين في فرقة أجنبي للاحتفال بالذكرى الأربعين للفرقة. وفي عام 2024، أعلن أنه سيعتزل الغناء. “أود أن أحول انتباهي إلى عائلتي وسياراتي العضلية وأن أستمتع بوقتي عندما أعلم أنه عندما أستلقي في الليل، سيكون ذلك في سريري.” قال لـ Seven Mountains Media.
ميك جونز، آخر رجل يقف
طوال السنوات التي تلت تأسيس فرقة أجنبي في عام 1976، ظل ميك جونز في مركزها وهو الآن آخر عضو أصلي في الفرقة. لكن منذ عام 2022، لم يظهر إلا بشكل متقطع في الحفلات الموسيقية بسبب مشاكل صحية. وفي فبراير 2024 كشف عن السبب. وقال في بيان (عبر بيلبورد): “سيصبح المعجبون مدركين تمامًا أنه منذ بعض الوقت لم أقم بأداء على خشبة المسرح مع الفرقة”. “منذ عدة سنوات، تم تشخيص إصابتي بمرض باركنسون. أريد أن يعرف الجميع أنني بخير… مرض باركنسون هو صراع يومي؛ الشيء المهم هو المثابرة وتذكير نفسي بالمسيرة الرائعة التي خضتها في مجال الموسيقى. أشكر جميع المعجبين الذين دعموا أجنبي على مر السنين ويستمرون في حضور حفلاتنا – أريدكم أن تعلموا أنني أقدر دعمكم؛ فهو دائمًا يعني الكثير بالنسبة لي، ولكن بشكل خاص في هذه المرحلة من حياتي.
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اشتكى لو جرام، في سيرته الذاتية، من استمرار الأجنبي على الرغم من أن جونز نادرًا ما يظهر على المسرح مع المجموعة. وكتب: “لذا فقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها أجنبي يؤدي غالبًا بدون عضو أصلي واحد”. “الأمر الذي يطرح السؤال – هل تستمع حقًا إلى أغنية أجنبية من فرقة غلاف مجيدة تعزف كتالوج أجنبي؟” بدأت جولة وداع المجموعة في عام 2023 وتم تمديدها حتى عام 2025.