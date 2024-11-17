في 19 أكتوبر 2024، ظهر عضوان أصليان من فرقة أجنبي في حفل تعريفي Rock & Roll Hall of Fame في كليفلاند، أوهايو. قام المغني Lou Gramm وعازف لوحة المفاتيح Al Greenwood، جنبًا إلى جنب مع عازف الجيتار الثاني في الفرقة، Rick Wills، بأداء فرقة كل النجوم وقبلوا الجائزة. توفي عضوان آخران – عازف الآلات المتعددة إيان ماكدونالد وعازف الجيتار الأصلي إد جاجلياردي – في عامي 2022 و 2014، على التوالي، وهي مجرد بعض التفاصيل المأساوية عن أجنبي.

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كما غاب أيضًا عازف الجيتار ميك جونز، الذي أسس في عام 1976 الفرقة التي ستستمر في بيع 80 مليون تسجيل ولديها سلسلة من الأغاني الناجحة من “Hot Blooded” إلى “أريد أن أعرف ما هو الحب”. انسحب جونز من الحدث بسبب مشاكل مع مرض باركنسون. كما لم يحضر عازف الدرامز الأصلي دينيس إليوت. على مدار العقود الماضية، مرت الفرقة بالعديد من التغييرات في التشكيلة وشهدت صعودًا وهبوطًا، بدءًا من مشكلات تعاطي المخدرات وحتى التوترات الداخلية، ولكن من خلال كل ذلك، استمر جونز – آخر عضو أصلي متبقٍ – في قيادة فرقة أجنبي..