ما يفعله أعضاء فرقة NSYNC الآن

عندما تفككت فرقة NSYNC لموسيقى البوب ​​في سن المراهقة في عام 2002، وضعت حدًا للنجاح التجاري المذهل لإحدى فرق الفتيان الرائدة في ذلك العصر. كانت المجموعة مكونة من نجوم “Mickey Mouse Club” السابقين جاستن تيمبرليك وجي سي تشيز وزملائهم المطربين المقيمين في أورلاندو كريس كيركباتريك وجوي فاتون ولانس باس. ظهرت NSYNC على المخططات في عام 1998 واستمرت في الهيمنة على موسيقى البوب ​​حتى أوائل القرن الحادي والعشرين، مع أربعة ألبومات استوديو حققت مبيعات كبيرة وجولات موسيقية ضخمة كانت من بين أكثر الجولات ربحية في ذلك العصر.

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كان السبب الحقيقي لتفكك الفرقة هو نقطة الخلاف بين الأعضاء. كان من المفترض في البداية أن تكون مؤقتة، حيث حرص تيمبرليك على أخذ موسيقاه في اتجاه آخر كفنان منفرد. ولكن باستثناء عقدين من لم الشمل خلال العقدين التاليين، ظلت NSYNC في مرتبة متأخرة. في عام 2023، بدأت الفرقة أخيرًا بإصدار موسيقى جديدة: الأغنية المنفردة “Better Place”، والتي ظهرت في الموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة “Trolls Band Together”. بل إن البعض يقول إن المزيد من الموسيقى والعروض الحية وشيكة. اليوم، تفرع أعضاء NSYNC إلى كل شيء بدءًا من الأفلام والبث الصوتي والمساعي الموسيقية الجديدة.