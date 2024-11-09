ما يفعله أعضاء فرقة NSYNC الآن

عندما تفككت فرقة NSYNC لموسيقى البوب في سن المراهقة في عام 2002، وضعت حدًا للنجاح التجاري المذهل لإحدى فرق الفتيان الرائدة في ذلك العصر. كانت المجموعة مكونة من نجوم “Mickey Mouse Club” السابقين جاستن تيمبرليك وجي سي تشيز وزملائهم المطربين المقيمين في أورلاندو كريس كيركباتريك وجوي فاتون ولانس باس. ظهرت NSYNC على المخططات في عام 1998 واستمرت في الهيمنة على موسيقى البوب حتى أوائل القرن الحادي والعشرين، مع أربعة ألبومات استوديو حققت مبيعات كبيرة وجولات موسيقية ضخمة كانت من بين أكثر الجولات ربحية في ذلك العصر.
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كان السبب الحقيقي لتفكك الفرقة هو نقطة الخلاف بين الأعضاء. كان من المفترض في البداية أن تكون مؤقتة، حيث حرص تيمبرليك على أخذ موسيقاه في اتجاه آخر كفنان منفرد. ولكن باستثناء عقدين من لم الشمل خلال العقدين التاليين، ظلت NSYNC في مرتبة متأخرة. في عام 2023، بدأت الفرقة أخيرًا بإصدار موسيقى جديدة: الأغنية المنفردة “Better Place”، والتي ظهرت في الموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة “Trolls Band Together”. بل إن البعض يقول إن المزيد من الموسيقى والعروض الحية وشيكة. اليوم، تفرع أعضاء NSYNC إلى كل شيء بدءًا من الأفلام والبث الصوتي والمساعي الموسيقية الجديدة.
جاستن تيمبرليك
برز جاستن تيمبرليك بلا شك كأكبر نجم بين أعضاء NSYNC منذ توقف الفرقة إلى أجل غير مسمى في عام 2002. بدأت مسيرته الفردية بضجة كبيرة بفضل الأغنيتين المنفردتين “Cry Me a River” و”Rock Your Body”، والتي ساعدت في دفع ألبومه الأول “Justified” الذي أنتجه Neptunes وTimbaland إلى أعلى المخططات في عام 2002. وفي عام 2006، تعاون تيمبرليك مع Timbaland مرة أخرى لإصدار “FutureSex/LoveSounds” بأغنيتها المنفردة التي تملأ حلبة الرقص والتي تحظى بشعبية كبيرة، “SexyBack”. كما بدأ مسيرته المهنية في التمثيل، والتي تضمنت دورًا نال استحسان النقاد في فيلم “The Social Network” عام 2010.
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ومع ذلك، كانت السنوات الأخيرة أقل لطفًا مع تيمبرليك، حيث تضاءلت شعبيته في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأصبحت إصداراته الموسيقية أقل تكرارًا. في عام 2024، أصدر ألبوم عودة بعنوان “كل ما اعتقدت أنه كان”، والذي قوبل بتعليقات سيئة من نقاد الموسيقى ومبيعات ضعيفة مقارنة بالنجاح الذي تمتع به في بداية مسيرته الفردية. قام تيمبرليك أيضًا بجولة رئيسية في الاستاد في هذا الوقت تقريبًا، ولكن تم القبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في 18 يونيو. ولّد الحادث قدرًا كبيرًا من التغطية الصحفية السلبية، مما أدى إلى تفاقم المشكلات حول العودة. واضطر لاحقًا إلى تأجيل العديد من العروض الحية بسبب التهاب الشعب الهوائية والتهاب الحنجرة وإصابة غير محددة. تشير التقارير إلى أنه مشغول أيضًا بمشاريع تمثيلية متعددة وتربية طفلين مع زوجته جيسيكا بيل.
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جي سي تشيز
يمكن القول إن جي سي تشيز هو ثاني أكثر الأعضاء شهرة في NSYNC، وأول لقاء مع المشاهير جاء جنبًا إلى جنب مع جاستن تيمبرليك كعضو في فريق “The New Mickey Mouse Club” في منتصف التسعينيات. مثل Timberlake، بدا من المرجح أن يحقق Chasez قفزة ناجحة إلى مهنة منفردة بعد توقف NSYNC. في عام 2003، ظهر كمطرب ضيف في أغنية “Plug It In” لفرقة الرقص البريطانية Basement Jaxx، والتي اكتسبت قدرًا كبيرًا من المصداقية كفنان مواكب للموضة.
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صدر الألبوم الأول لـ Chasez، “Schizophrenic”، في عام 2004، ويضم إنتاجًا من Basement Jaxx ومجموعة من كبار المنتجين الآخرين. لسوء الحظ، طغى ظهور تيمبرليك في Super Bowl في ذلك العام على الأمر بفضل “عطل في خزانة الملابس”. كشف مغني “Cry Me a River” بشكل سيئ السمعة عن صدر زميلته النجمة جانيت جاكسون على خشبة المسرح، مما أثار جدلاً كبيرًا – والذي ثبت أنه أضر بشكل غير متوقع بمسيرة زميله في الفرقة تشيز الناشئة.
وسط الضجة، تم إلغاء ظهور تشيز المقرر في Pro Bowl، حيث كان من المقرر أن يؤدي موسيقى من فيلم “Schizophrenic”، وتوقفت مسيرته المهنية. على الرغم من ظهوره هنا وهناك على مر السنين، فقد ابتعد تشيز عن موسيقى البوب المباشرة ونحو المسرح الموسيقي. في عام 2014، تعاون مع أندرو لويد ويبر في إنتاج فيلم “Jesus Christ Superstar”، ويعمل حاليًا على موسيقاه الخاصة المبنية على “فرانكنشتاين” لماري شيلي. أعلن تشيز عن علاقته بصديقته جينيفر هويونغ للعالم في عام 2019.
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كريس كيركباتريك
بعيدًا عن مظاهر لم الشمل المتقطعة مع NSYNC، ابتعد كريس كيركباتريك عن صناعة الموسيقى ولم يصدر ألبومًا منفردًا مطلقًا. وهو الآن يستضيف بلده ثقافة البوب البودكاست “Name Drop” جنبًا إلى جنب مع نجم MTV بريان ماكفايدن. في عام 2022، ظهر كيركباتريك في برنامج المغني الناجح “The Masked Singer” بدور الطائر الطنان. وقال لصحيفة انترتينمنت ويكلي “كان من الرائع أنهم طلبوا مني القيام بذلك”. “كنت جالسًا بجوار الهاتف في انتظار مكالمة. فقط دعني أفعل ذلك. أنا أحب العرض.” ظهر في برنامج “Celebrity Big Brother” في نفس العام، والذي كان مزدحمًا.
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وقال للمنفذ: “الشيء الممتع الآخر هو أنني قمت بجولة Pop2000 هذه”. “إنها بمثابة عودة إلى أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهي فرق مثل O-Town وSugar Ray وRyan Cabrera وDavid Cook وLFO، وقد قاموا بإعداد عرض رائع حقًا … أنا أعيش حلم.” وفي عام 2017، رحب هو وزوجته كارلي سكلاداني بابنهما في العالم.
جوي فاتون
جوي فاتون هو عضو آخر في NSYNC قرر أن يدير ظهره لمهنة فردية محتملة ويجرب طرقًا أخرى للترفيه في السنوات التي تلت تفكك الفرقة. انجذب إلى المسرح والشاشة منذ سن مبكرة – كان له دور في “ذات مرة في أمريكا” كممثل طفل مقابل روبرت دينيرو – أسس فاتون نفسه كممثل. كان له دور متكرر في سلسلة أفلام “My Big Fat Grek Wedding” وأفلام أخرى، على الرغم من أنه حصل أيضًا على مكانة خاصة به كمقدم برامج تلفزيونية.. استضاف “The Singing Bee” عام 2007، و”Celebrity Circus” و”The Singing Office” عام 2008، و”Impractical Jokers: After Party” عام 2017، وكان عضوًا في لجنة تحكيم برنامج “Last Singer Standing” عام 2021.
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في عام 2005، ظهر في الموسم الرابع من برنامج “الرقص مع النجوم” وظل نجمًا منتظمًا في تلفزيون الواقع منذ ذلك الحين. والجدير بالذكر أنه ظهر في “The Masked Singer” عام 2019 بدور الأرنب، مما وضع الأساس لظهور كريس كيركباتريك. كما لعب أيضًا أدوارًا في العديد من عروض برودواي خلال مسيرته المهنية، ومن المقرر أن يعود في عام 2025 من أجل “&جولييت”. بعيدًا عن الترفيه، لديه شاحنة طعام مستوحاة من نيويورك، Fat One’s، في أورلاندو.
لانس باس
كان لانس باس هو آخر عضو انضم إلى NSYNC، وهو الشخص الذي اتخذ التحول اليساري الأكثر حسمًا من صناعة الموسيقى بعد حل المجموعة في عام 2002. وقد بدأ مسيرته السينمائية، بعد أن لعب دور البطولة في الفيلم الكوميدي الرومانسي “On the Line” في عام 2002. 2001 و”Lovewrecked” عام 2005 قبل أن يؤسس شركة إنتاج سينمائية خاصة به عام 2008. لكن شغف باس الحقيقي في وقت انقسام NSYNC كان هو الفضاء، وبدأ التدريب ليصبح رائد فضاء وينضم إلى مهمة إلى محطة الفضاء الدولية. حصل على شهادة من برنامج الفضاء الروسي ووكالة ناسا، وتعلم اللغة الروسية بطلاقة على طول الطريق، لكنه اضطر إلى كبح جماح أحلامه في السفر إلى الفضاء بسبب مشاكل التمويل.
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منذ ذلك الحين، نشر مذكراته الأكثر مبيعًا في عام 2007 بعنوان “Out of Sync”، والتي تلخص تجاربه التي نشأ فيها أمام أعين الجمهور والتعامل مع مثليته الجنسية في وقت كان من الممكن أن يؤدي الكشف عن مثليته إلى الإضرار بحياته المهنية. وهو يستضيف الآن العديد من البرامج الصوتية ويعيش مع زوجته الرسام والممثل مايكل تورشين. في عام 2019، ظهر على خشبة المسرح في Coachella كضيف على Arianna Grande جنبًا إلى جنب مع زملائه أعضاء NSYNC JC Chasez وJoey Fatone وChris Kirkpatrick، حيث قاموا بأداء أغنيتهم الكلاسيكية “It Makes Me Ill”.