ما يفعله الآن أعضاء Creedence Clearwater Revival الباقين على قيد الحياة

حتى لو كنت، لسبب ما، لا تعرف اسم Creedence Clearwater Revival، فأنت تعرف الأغاني: “Down on the Corner”، و”Green River”، و”Bad Moon Rising”، و”Born on the Bayou”، و”Proud Mary”. “،” أداءهم لأغنية “لقد سمعتها من خلال شجرة العنب”، ونعم، “الابن المحظوظ”. ارتدت CCR مقاطع تأليف الأغاني من المستوى الإلهي عندما انفجرت بشكل مبرر في الشهرة بين عشية وضحاها في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. تأسست فرقة Rock & Roll Hall of Fame في عام 1993، وقد باعت حتى الآن أكثر من 50 مليون ألبوم لكل كونكورد. على الرغم من أن المجموعة بدأت العزف معًا في أوائل الستينيات، إلا أنه بمجرد وصولها إلى جمهور أكبر حوالي عام 1968، امتد صعود الفرقة وسقوطها إلى أربعة أعوام فقط. سنين.

من الغريب أن نعتقد أن فرقة ذات حضور موسيقي دائم تلاشت بهذه السرعة، وعلى مدى أكثر من 50 عامًا. كما يروي Loudersound، انهارت CCR لأن المغني الرئيسي وعازف الجيتار وكاتب الأغاني جون فوجيرتي أخذ الكثير على عاتقه. لقد حافظ على وتيرة كتابة الأغاني الشديدة خوفًا من وقوع الفرقة في حالة من عدم الأهمية، وأصبح متملكًا بشأن التحكم الإبداعي وعقدهم مع Fantasy Records. سئم شقيقه عازف الجيتار توم فوجيرتي وترك الفرقة، وقام فوجيرتي بحل CCR في عام 1972.

بسبب مهاراته في كتابة الأغاني، حصل فوجيرتي على صفقة منفردة بسرعة كبيرة وأصدر ألبومه الفردي الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1975. انضم Bassist Stu Cook وعازف الدرامز Doug Clifford إلى فرقة Don Harrison Band لبضعة ألبومات قبل تشكيل Creedence Clearwater Revisited في عام 1995. ومن المأساوي أن توم فوجيرتي توفي بسبب مرض السل المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1990.

