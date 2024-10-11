ما يفعله الآن أعضاء Creedence Clearwater Revival الباقين على قيد الحياة

حتى لو كنت، لسبب ما، لا تعرف اسم Creedence Clearwater Revival، فأنت تعرف الأغاني: “Down on the Corner”، و”Green River”، و”Bad Moon Rising”، و”Born on the Bayou”، و”Proud Mary”. “،” أداءهم لأغنية “لقد سمعتها من خلال شجرة العنب”، ونعم، “الابن المحظوظ”. ارتدت CCR مقاطع تأليف الأغاني من المستوى الإلهي عندما انفجرت بشكل مبرر في الشهرة بين عشية وضحاها في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. تأسست فرقة Rock & Roll Hall of Fame في عام 1993، وقد باعت حتى الآن أكثر من 50 مليون ألبوم لكل كونكورد. على الرغم من أن المجموعة بدأت العزف معًا في أوائل الستينيات، إلا أنه بمجرد وصولها إلى جمهور أكبر حوالي عام 1968، امتد صعود الفرقة وسقوطها إلى أربعة أعوام فقط. سنين.
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من الغريب أن نعتقد أن فرقة ذات حضور موسيقي دائم تلاشت بهذه السرعة، وعلى مدى أكثر من 50 عامًا. كما يروي Loudersound، انهارت CCR لأن المغني الرئيسي وعازف الجيتار وكاتب الأغاني جون فوجيرتي أخذ الكثير على عاتقه. لقد حافظ على وتيرة كتابة الأغاني الشديدة خوفًا من وقوع الفرقة في حالة من عدم الأهمية، وأصبح متملكًا بشأن التحكم الإبداعي وعقدهم مع Fantasy Records. سئم شقيقه عازف الجيتار توم فوجيرتي وترك الفرقة، وقام فوجيرتي بحل CCR في عام 1972.
بسبب مهاراته في كتابة الأغاني، حصل فوجيرتي على صفقة منفردة بسرعة كبيرة وأصدر ألبومه الفردي الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1975. انضم Bassist Stu Cook وعازف الدرامز Doug Clifford إلى فرقة Don Harrison Band لبضعة ألبومات قبل تشكيل Creedence Clearwater Revisited في عام 1995. ومن المأساوي أن توم فوجيرتي توفي بسبب مرض السل المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1990.
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يتمتع جون فوجيرتي بمهنة فردية ناجحة إلى حد ما
كانت السنوات التي تلت حل CCR مباشرة عبارة عن فوضى عارمة بالنسبة لجون فوجيرتي. كان شقيقه توم فوجيرتي قد ترك الفرقة بالفعل، وتم إطلاق سراح عازف الجيتار ستو كوك وعازف الدرامز دوج كليفورد من عقودهما مع Fantasy Records في عام 1972. ومع ذلك، لم يكن Fogerty كذلك. أراد Fantasy أن يكمل Fogerty صفقته المكونة من ثمانية ألبومات، لذلك أصدر Fogerty John Fogerty/The Blue Ridge Rangers في عام 1973، وهو عبارة عن مجموعة من الأغلفة حيث عزف Fogerty على كل آلة موسيقية. بعد ذلك، حاول فسخ عقده بالادعاء بأن Fantasy قام بعمل سيئ في الترويج لفيلم Born on the Bayou. رفعت شركة Fantasy دعوى قضائية ضده عندما توقف عن كتابة الأغاني، لكن Fogerty حصل على عقد منفرد على أي حال.
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ظلت الأمور مستقرة نسبيًا بالنسبة لفوجيرتي منذ ذلك الحين، إن لم تكن بنفس النجاح. واصل فوجيرتي مسيرته في الكتابة والأداء وإصدار 10 ألبومات استوديو في الخمسين عامًا الماضية، وبيع حوالي 5 ملايين نسخة حتى الآن. وكما توضح فوربس، فقد طارد نجاح CCR لبعض الوقت وحاول المطالبة بحقوق أغاني CCR مرارًا وتكرارًا. بكل المقاييس، لم يبدأ في التأقلم مع مكانته المتضائلة إلا بعد أداء بعض أغاني CCR لحشود من المحاربين القدامى في عام 1987.
ومع ذلك، استعاد فوجيرتي – البالغ من العمر 79 عامًا في عام 2024 – حقوق أغانيه أخيرًا في عام 2023. وقال لمجلة فوربس: “أعتقد الآن أنني أشعر بالارتياح لأنني لست مضطرًا إلى الاستمرار في معاناتي من هذا الأمر”.
انضم Stu Cook إلى Creedence Clearwater Revisited
ظل ستو كوك منشغلًا مع زميله في Creedence Clearwater Revival وصديقه مدى الحياة، دوج كليفورد، في المجالات الموسيقية منذ انتهاء CCR في عام 1972. في السبعينيات، أنشأ كوك الاستوديو الخاص به المسمى The Factory وشكل فرقة Don Harrison Band. ولكن بدلاً من الإنتاج لهاريسون، انضم إلى الفرقة ليعزف الجهير لألبوماتهم في عامي 76 و77. كما لعب كوك أيضًا مع جون ماكفي وكيث كنودسن من The Doobie Brothers في جنوب المحيط الهادئ، وعمل مع المغني وكاتب الأغاني دوج سهم، تم إنتاجه لصالح روكي إريكسون والمزيد.
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وبالطبع، في عام 1995، تعاون كوك مع كليفورد لتشكيل ما كان بمثابة فرقة تحية دائمة لفرقتهم الفعلية السابقة: Creedence Clearwater Revisited. من الناحية القانونية، تمكن كوك وكليفورد من استخدام اسم Creedence Clearwater Revival، ولكن كما نقل Loudersound عن Cook، “لقد اخترنا عدم القيام بذلك احترامًا للفرقة الأصلية ولتجنب الارتباك غير الضروري مع معجبينا.” بالإضافة إلى Cook and Clifford، يرى Creedence Clearwater Revisited أن قسم إيقاع Creedence ينضم إلى عازف الجيتار الرئيسي كورت غريفي الذي يقف بدلاً من Tom Fogerty و Dan McGuinness الذي يسحب وزن Jon Fogerty. لديهم أيضًا عضو خامس، وهو عازف متعدد الآلات ستيف جونر.
لم تتباطأ Creedence Clearwater Revisited تمامًا على مر السنين. في الواقع، كما يسرد موقعهم الرسمي على الويب، لديهم جولة أخرى مقررة في عام 2025. وكما يقتبس الموقع الناقد جيب رايت من عام 2013، “لا تنظر Creedence Clearwater Revisited إلى الماضي فحسب، وتؤدي أغانٍ مميزة، بل تنقلها إلى العصر الحديث.” اليوم، لتذكيرنا جميعًا بالأهمية الحقيقية لهذه الموسيقى.”
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انضم دوج كليفورد أيضًا إلى Creedence Clearwater Revisited
مثل صديقه وعازف قيثارة Creedence Clearwater Revival Stu Cook، ظل دوج كليفورد مشغولاً في السنوات التي تلت حل CCR في عام 1972. أصدر “Cosmo”، كما كان يُطلق عليه – وهو اختصار لكونه رجل طبيعة كونيًا، وفقًا لمجلة فوربس – ألبومه الفردي الخاص. الذي يحمل نفس الاسم (“Cosmo”) في نفس العام، قبل الانضمام إلى فرقة The Don Harrison مع Cook. بعد ذلك، عمل كليفورد مع مجموعة من الموسيقيين في مجموعة متنوعة من الأدوار. لقد أسقط بعضًا من تعاوناته المفضلة في مقابلة مع مجلة Psychedelic Baby، مثل العمل مع عازف الجيتار Duck Dunn من Booker T وMGs والمغني وكاتب الأغاني مارك سبويلسترا كمنتج.
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مثل Stu Cook، كان كليفورد جزءًا من Creedence Clearwater Revisited منذ عام 1995. وكما قال لمجلة Psychedelic Baby، فهو لا يزال فخورًا بعمله في فرقة Creedence الأصلية ويعتبر أغنية “Born on the Bayou” هي أغنيته المفضلة، والتي ولهذا السبب تفتتح Creedence Clearwater Revisited كل حفل موسيقي بها.
وفقًا لاسمه، أصدر كليفورد أيضًا ألبومًا منفردًا واسع النطاق في عام 2020 بعنوان “Magic Window”، والذي كتبه في عام 1985، كما يقول موقعه على الإنترنت، لكنه احتفظ به في القبو حتى منحه وقت الفراغ الذي أنشأه فيروس كورونا الفرصة لإنهائه. لقد نسيها في السنوات الفاصلة لكنه قرر صقلها وإطلاقها قائلاً: “كانت الموسيقى دائمًا دواءً وتأملًا بالنسبة لي. لا يهم إذا كنت في الأسفل أو في الأعلى. فهي تعمل في كلا الاتجاهين.”
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