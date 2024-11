ما يفعله نجوم سمك السلور على قناة MTV الآن

تعد Elle King أحد المشاهير الآخرين في تناوب المضيفين المشاركين في حقبة ما بعد ماكس جوزيف لـ “Catfish: The TV Show”. ممثلة عرضية – معظمها في طفولتها – اشتهرت كينغ بأنها مغنية في سياق موسيقى البلوز والروك والروح. وهي أيضًا ابنة عضو فريق التمثيل والممثل الكوميدي في برنامج “Saturday Night Live” روب شنايدر، الذي تعترف كينغ بأن علاقتها متوترة معه ولا تتحدث معه لسنوات في كل مرة. بحلول الوقت الذي شاركت فيه في استضافة “Catfish: The TV Show” على أساس مؤقت في عام 2019 (ومرة أخرى في عام 2023)، كانت كينغ قد سجلت الألبوم البلاتيني المعتمد “Love Stuff” وسجلت أفضل 10 أغاني مع “Ex’s and” أوه.”

إلى جانب ظهورها في سلسلة “Catfish” على قناة MTV، واصلت كينغ مسيرتها الموسيقية، حيث أصدرت الألبوم الشعبي “Shake the Spirit” والألبوم الموجه نحو البلاد “Come Get Your Wife”. وصل تعاونها مع ميراندا لامبرت لعام 2021 بعنوان “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)” إلى نقاط عالية في قوائم Billboard لموسيقى الروك والبوب ​​​​والكانتري. في عام 2024، تصدرت كينغ بعض العناوين الرئيسية عندما غنت في حفل تكريم لدوللي بارتون في Grand Ole Opry بينما كانت تصف نفسها بأنها “مطرقة” (لكل تشكيلة)، ونسيت كلمات الأغاني وأقسمت بغزارة.