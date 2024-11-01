ما يفعله نجوم سمك السلور على قناة MTV الآن

بعض الأشياء الأكثر إثارة للقلق التي حدثت في برامج الواقع حدثت في “Catfish: The Show”. ربما يكون هذا من بين العديد من برامج MTV المجنونة التي نسيتها، ولكن “Catfish”، وهو اقتباس تلفزيوني لفيلم وثائقي مروع من عام 2010، أثبت أنه يحتوي على فرضية قابلة للتكرار تقريبًا بلا حدود، ويتم عرضه بانتظام على MTV، القناة التي طالما توقفت عن تشغيل مقاطع الفيديو الموسيقية منذ عام 2012. كل حلقة من حلقات برنامج “Catfish: The Show” تحظى باهتمام كبير على شاشة التلفزيون – حيث يساعد المضيف نيف شولمان، وهو نفسه ضحية للاحتيال على الهوية عبر الإنترنت، الأشخاص في العثور على الأشخاص الحقيقيين الذين يقفون وراء الغرباء اللطيفين والجميلين الذين يتعرفون عليهم. وجدوا أنفسهم في علاقات حميمة مع الآخرين على الرغم من تفاعلهم فقط من خلال الوسائل الرقمية.

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لقد رفع “Catfish: The Show” العديد من الأشخاص إلى مستوى معين من الشهرة والاهتمام العام الشديد، سواء كان ذلك من خلال لجنة الاستضافة والتحقيق التي تخدم بإخلاص أو بعض المجرمين الأكثر فظاعة وضحايا الأذى الذين يبرزون من بين الحجم الضخم من حلقات العرض . فيما يلي نظرة على ما حدث بعد ذلك لمشاهير برنامج “Catfish: The Show” على قناة MTV، بدءًا من المضيفين وحتى المشاركين.