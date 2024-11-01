ما يفعله نجوم سمك السلور على قناة MTV الآن

بعض الأشياء الأكثر إثارة للقلق التي حدثت في برامج الواقع حدثت في “Catfish: The Show”. ربما يكون هذا من بين العديد من برامج MTV المجنونة التي نسيتها، ولكن “Catfish”، وهو اقتباس تلفزيوني لفيلم وثائقي مروع من عام 2010، أثبت أنه يحتوي على فرضية قابلة للتكرار تقريبًا بلا حدود، ويتم عرضه بانتظام على MTV، القناة التي طالما توقفت عن تشغيل مقاطع الفيديو الموسيقية منذ عام 2012. كل حلقة من حلقات برنامج “Catfish: The Show” تحظى باهتمام كبير على شاشة التلفزيون – حيث يساعد المضيف نيف شولمان، وهو نفسه ضحية للاحتيال على الهوية عبر الإنترنت، الأشخاص في العثور على الأشخاص الحقيقيين الذين يقفون وراء الغرباء اللطيفين والجميلين الذين يتعرفون عليهم. وجدوا أنفسهم في علاقات حميمة مع الآخرين على الرغم من تفاعلهم فقط من خلال الوسائل الرقمية.
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لقد رفع “Catfish: The Show” العديد من الأشخاص إلى مستوى معين من الشهرة والاهتمام العام الشديد، سواء كان ذلك من خلال لجنة الاستضافة والتحقيق التي تخدم بإخلاص أو بعض المجرمين الأكثر فظاعة وضحايا الأذى الذين يبرزون من بين الحجم الضخم من حلقات العرض . فيما يلي نظرة على ما حدث بعد ذلك لمشاهير برنامج “Catfish: The Show” على قناة MTV، بدءًا من المضيفين وحتى المشاركين.
نيف شولمان
أول فرشاة للشهرة لنيف شولمان جاءت من خلال الفيلم الوثائقي “Catfish” لعام 2010. أظهر الفيلم، الذي شارك في إخراجه شقيقه آرييل، ما حدث عندما وقع شولمان ضحية لعملية “صيد القطط” ثم قام بالتحقيق فيها: لقد استمتع بعلاقة عبر الإنترنت مع امرأة استخدمت أدوات وتكتيكات مختلفة للخداع عبر الإنترنت للظهور. كشخص مكوّن بالكامل تقريبًا. عندما قامت قناة MTV بتحويل “Catfish” إلى “Catfish: The TV Show”، تم إحضار شولمان لقيادة التحقيقات في العشرات من حوادث الاحتيال الأخرى المماثلة عبر الإنترنت. لأكثر من 12 عامًا، لعب شولمان دور البطولة في فيلم “Catfish” وأنتجه، وهو عمل مثير للاهتمام لا يترك الكثير من الوقت لممارسة أنشطة مهنية أخرى. أثناء تشغيل العرض، ظهر في عدة شخصيات مثل نفسه في وسائل الإعلام، بما في ذلك “Nobody’s Fool” و”Robot Chicken”، وساعد في إنتاج مشروعي “Minor Premise” و”Long ديسمبر”.
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في يوليو 2017، تزوج شولمان من المنتجة والكاتبة لورا بيرلونغو، بعد تسعة أشهر من ولادة طفلتهما الأولى، وهي ابنة اسمها كليو، وأنجبا منذ ذلك الحين ولدين. جزء من مأساة مضيف “Catfish” نيف شولمان كان تورطه في حادث دراجة عنيف. في أغسطس 2024، بينما كان شولمان في طريقه لاصطحاب أحد أبنائه من المدرسة، صدمته شاحنة وخرج من الدراجة، مما أدى إلى كسر رقبته.
ماكس جوزيف
مرافقة المضيف الرئيسي نيف شولمان في رحلاته الممتدة عبر البلاد لتوحيد المتيمين مع الشخص الذي يكذب عليهم بشأن هويتهم عبر الإنترنت، ظهر ماكس جوزيف في المواسم الثمانية الأولى من “Catfish: The TV Show”. عمل جوزيف كمشغل كاميرا يثير الأسئلة ويلقي النكتة ونظيرًا لشولمان الأكثر موضوعية وتعاطفًا، وشارك في أكثر من 100 حلقة من مسلسل “Catfish” قبل مغادرته إلى الأبد في عام 2022.
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“Catfish: The TV Show” جعل جوزيف واحدًا من أشهر مخرجي الأفلام الوثائقية في العالم وواحدًا من القلائل الذين تم ترشيحهم لجائزة Teen Choice Award، لكن سبب تركه العرض هو رغبته في العودة إلى صناعة الأفلام. قبل بطولة “Catfish: The TV Show” الذي ساعد في إنشائه وتكييفه للتلفزيون، قام جوزيف بإخراج وتحرير وتصوير العديد من الإدخالات في المسلسل الوثائقي القصير “Good”، بما في ذلك الأجزاء “Water” و”The Green” “الفندق” و”الفحم” و”التعليم” و”الهجرة”.
بعد نجاح فيلم “Catfish”، قدم جوزيف المزيد من الأفلام الوثائقية القصيرة بالإضافة إلى الأفلام الروائية. قام بإخراج مقطوعة الموسيقى الإلكترونية لعام 2013 بعنوان “12 عامًا من DFA: قديمة جدًا لتكون جديدًا، جديدة جدًا لتكون كلاسيكية”، وشارك في كتابة وإخراج الفيلم الروائي القائم على الموسيقى الإلكترونية لعام 2015 (وقنبلة شباك التذاكر) “We Are Your Your” أصدقاء.” في السنوات الأخيرة، عاد جوزيف إلى التلفزيون لإخراج حلقات متعددة من المسلسل القصير “السعادة”، وأخرج وظهر في “15 دقيقة من العار”، وهو فيلم وثائقي على شبكة HBO حول التشهير العام.
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كامي كروفورد
بعد أن ترك ماكس جوزيف برنامج “Catfish: The TV Show” كبرنامج منتظم في عام 2018، أصبحت عارضة الأزياء كامي كروفورد المضيف المشارك الدائم لسلسلة الواقع الاستقصائي. أصبح ذلك أول حفل دائم لكروفورد في صناعة الترفيه، على الرغم من أنها ظهرت سابقًا في “Hell’s Kitchen” و”F in Fabulous”، وحصلت على لقب Miss Maryland Teen USA ثم Miss Teen USA في عام 2010. بقيت كروفورد مع “Catfish” لمدة ست سنوات وحوالي 100 حلقة مصورة قبل أن تعلن عن خططها لمغادرة العرض في عام 2024.
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استفادت MTV من شعبية “Catfish: The Show” واستأجرت كروفورد لاستضافة عروض أخرى متعلقة بالرومانسية للشبكة، بما في ذلك “Are You the One؟” و”السابق على الشاطئ”. وهي أيضًا سفيرة علامة تجارية مدفوعة الأجر لشركة Mucinex لصناعة أدوية الحساسية وتستضيف البودكاست الشهير “Relationsh*t”، حيث تناقش قضايا الحب والعلاقات، وكلها مدعومة بتجاربها في “Catfish”. وجدت أول حفلة موسيقية جديدة لكروفورد بعد فيلم “Catfish” أنها تفصل الحقيقة عن الواقع مرة أخرى – حيث تعمل كقاضية ضيف في برنامج “Is It Cake؟” على Netflix؟
تالولا ويليس
بعد خروج المضيف المشارك في “Catfish: The TV Show” الأصلي ماكس جوزيف من المسلسل في عام 2018، شهد الجزء المتبقي من الموسم السابع تعاون نيف شولمان مع سلسلة من مساعدي النجوم الضيوف المتناوبين. رافقت شولمان في أربع مهام تعرض لصيد القطط في عامي 2018 و2019، وفي عودة خاصة إلى العرض في عام 2023، كانت تالولا ويليس، إحدى المشاهير المشهورة بنسبها. وهي ابنة الممثلين ديمي مور وبروس ويليس، وظهرت عندما كانت طفلة لفترة وجيزة في بعض أفلام والديها، بما في ذلك “The Scarlet Letter” و”The Whole Ten Yards”.
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كانت مهمتها في “Catfish: The TV Show” أبرز أعمال ويليس على الشاشة حتى الآن، ومنذ عملها في تلك السلسلة قامت بجولات على دائرة تلفزيون الواقع القائمة على المشاهير. استضاف ويليس برنامج The Talk، وتنافس في برنامجي Celebrity Show-Off وStars on Mars. لقد وضعت نفسها أيضًا كمدافعة ومتحدثة باسم قضيتين صحيتين تؤثران عليها وعلى عائلتها. لقد ظهرت في العديد من البرامج الحوارية، بما في ذلك “The Drew Barrymore Show” لمناقشة الحالات العصبية التي يعاني منها الأب بروس ويليس، بما في ذلك الخرف. تتحدث ويليس أيضًا على شاشة التلفزيون عن تشخيص إصابتها بالتوحد في سن التاسعة والعشرين.
ايل كينغ
تعد Elle King أحد المشاهير الآخرين في تناوب المضيفين المشاركين في حقبة ما بعد ماكس جوزيف لـ “Catfish: The TV Show”. ممثلة عرضية – معظمها في طفولتها – اشتهرت كينغ بأنها مغنية في سياق موسيقى البلوز والروك والروح. وهي أيضًا ابنة عضو فريق التمثيل والممثل الكوميدي في برنامج “Saturday Night Live” روب شنايدر، الذي تعترف كينغ بأن علاقتها متوترة معه ولا تتحدث معه لسنوات في كل مرة. بحلول الوقت الذي شاركت فيه في استضافة “Catfish: The TV Show” على أساس مؤقت في عام 2019 (ومرة أخرى في عام 2023)، كانت كينغ قد سجلت الألبوم البلاتيني المعتمد “Love Stuff” وسجلت أفضل 10 أغاني مع “Ex’s and” أوه.”
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إلى جانب ظهورها في سلسلة “Catfish” على قناة MTV، واصلت كينغ مسيرتها الموسيقية، حيث أصدرت الألبوم الشعبي “Shake the Spirit” والألبوم الموجه نحو البلاد “Come Get Your Wife”. وصل تعاونها مع ميراندا لامبرت لعام 2021 بعنوان “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)” إلى نقاط عالية في قوائم Billboard لموسيقى الروك والبوب والكانتري. في عام 2024، تصدرت كينغ بعض العناوين الرئيسية عندما غنت في حفل تكريم لدوللي بارتون في Grand Ole Opry بينما كانت تصف نفسها بأنها “مطرقة” (لكل تشكيلة)، ونسيت كلمات الأغاني وأقسمت بغزارة.
أشلي سوير ومايك فورتونادو
تعد حلقة “Catfish: The TV Show” لعام 2013 “Ashley & Mike” واحدة من أكثر حلقات المسلسلات التلفزيونية الواقعية تميزًا والتي لا تنسى، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها استحوذت على كلا الطرفين الرومانسيين في جبل من الأكاذيب. على مدى سنوات من العلاقة عبر الإنترنت، قدمت آشلي نفسها بصور تم التلاعب بها بشدة؛ أرسل مايك صورًا لآشلي لشخص اعتبره في حالة بدنية أفضل بكثير مما كان عليه في الواقع. بعد أن ساعد فيلم “Catfish” الزوجين على الالتقاء وجهًا لوجه للمرة الأولى، قطعا علاقتهما الرومانسية لكنهما ظلا على علاقة جيدة.
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يتميز “Ashley & Mike” أيضًا عن حلقات “Catfish” الأخرى حيث انضم كلا المشاركين إلى قائمة نجوم تلفزيون الواقع الذين ماتوا بشكل مأساوي. بعد شهر واحد فقط من بث فيلمه “Catfish” لأول مرة على قناة MTV، توفي مايكل فورتوناتو متأثرًا بآثار الانسداد الرئوي. كان عمره 26 سنة. بعد ثلاث سنوات، تم العثور على آشلي سوير متوفاة في شقتها بسبب ما اعتقدت السلطات أنه جرعة زائدة من المخدرات غير المقصودة. كان سوير يبلغ من العمر 23 عامًا.
روبرت بريان كلارك
من خلال اسمه الأوسط، لعب روبرت بريان كلارك دور البطولة في حلقة “Jesse & Brian” من برنامج “Catfish: The TV Show” لعام 2013، والتي تناولت تفاصيل تجربة جندي البحرية مع متلازمة الإجهاد ما بعد الصدمة. أدى اعتقاله لحيازته سلاحًا ناريًا معدلًا بينما كان يعاني من ذكريات الماضي عن حرب أفغانستان – كل ذلك بينما كان في طريقه لرؤية عشيقته جيسي عبر الإنترنت – إلى تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة والتراجع الداخلي الذي منعه من لقاء شخصي مع المرأة التي كان يحبها. أحب. فشل كلارك أيضًا في الكشف لجيسي عن أنه كان متزوجًا ومنفصلًا قانونيًا عند اتصالهما لأول مرة. من خلال تدخل “Catfish” ، التقى الزوجان في ولاية ألاباما، موطن كلارك، ثم انفصلا على الفور.
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شهدت حياة كلارك الكثير من المآسي، وانتهت فيها أيضًا. في ديسمبر 2016، كان كلارك يركب دراجته النارية بالقرب من بيسيمر، ألاباما، عندما فشل في التفاوض على معبر للسكك الحديدية، وتحطم، وتم إلقاؤه من السيارة. وصدمت شاحنة كلارك بينما كان ملقى على الطريق، وأعلنت السلطات وفاته في مكان الحادث. كان عمر المشارك في “سمك السلور” 33 عامًا.
تريسي تومز
يقوم “Catfish: The TV Show” أحيانًا بإدخال بعض المشاهير في الإجراءات. استلزمت حلقة “Tracie & Sammie” لعام 2014 مشاركة Tracie Thoms، في ذلك الوقت كانت تروج لفيلمها المستقل “Raze” ولكنها اشتهرت بأدوارها في أفلام مثل “Looper” و”Rent” و”The Devil Wears Prada”. بعيدًا عن التشابكات الرومانسية الفوضوية التي تظهر عادةً في برنامج “Catfish” على قناة MTV، تتعلق هذه الحلقة بعلاقة غير مريحة بين Thoms ومعجب ضخم يُدعى Sammie، والذي قام ببناء العديد من الملفات الشخصية والحضور المزيفة عبر الإنترنت.
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بعد نهاية إيجابية نادرة لـ “Catfish: The TV Show” – برأ توماس سامي من تجاوزاتها وقام الاثنان بحل الأمور بعناق – عادت تومز إلى حياتها المهنية كممثلة شخصية غزيرة الإنتاج. ربما شاهد مشاهدو “Catfish” تومز في “Veep” أو “The Mindy Project” أو “Criminal Minds” أو “American Gods” أو “Love” أو “Truth Be Told”. في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، حصلت على أدوار متكررة طويلة الأمد في “المحطة 19” بدور الدكتورة ديان لويس وفي “9-1-1” بدور العالمة كارين ويلسون.
ر النبي
قبل ظهوره عام 2015 في برنامج “Catfish: The TV Show”، كان R Prophet (الاسم الحقيقي: Ryan Prophet) عضوًا في فرقة الهيب هوب الجنوبية البديلة Nappy Roots، والتي اشتهرت على الأرجح بأغنيتها الناجحة “Po’ Folks” عام 2002. “أغنية حصلت المجموعة على ترشيح لجوائز جرامي لأفضل تعاون راب/سونغ. ولكن حتى النجاح السائد لا يحمي الشخص من الوقوع ضحية لعملية احتيال عبر الإنترنت، ولا التواصل مع شخص يتظاهر بأنه شخص مختلف. بعد أن حثه فريق إدارته على بدء بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع المعجبين وجذبهم، التقى R Prophet الذي يكره الكمبيوتر بامرأة قالت إنها عارضة أزياء تدعى Trinity. لم يجروا مطلقًا محادثة فيديو لأن مغني الراب لم يتمكن من معرفة كيفية العمل بالتكنولوجيا، وتلاشت الرومانسية فورًا عندما سهل لقاء “Catfish” الكشف عن هوية Trinity الحقيقية؛ بقي الزوجان ودودين.
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بعد سنوات قليلة من ظهوره ضمن مجموعة قليلة من الأشخاص المعروفين الذين ظهروا في “Catfish”، أعاد “آر النبي” إطلاق مسيرته المهنية، حيث كتب مذكراته ونشرها. “Grams to Grammys” ويعمل في مجلس إدارة مركز محمد علي، وهي منظمة غير ربحية في ولايته كنتاكي.