ما يقوله الناس عن كرسي Boucle الرائع من ايكيا (وسواء كان مناسبًا لك)

أصدرت ايكيا للتو لمسة من الرقي في مجموعة STOCKHOLM 2025، وهي عبارة عن كرسي صغير ذو لون كريمي. Boucle، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، هو نسيج ملتوي يُصنع عادةً من الصوف أو الموهير. إذا كنت تحب ملمس البوكلي على الأثاث، فهو رائع. إذا كنت تكره ذلك، فهو يشبه وضع مقعدك المفضل في مناشف الشاطئ. ومع ذلك، نظرًا لأن هذا المقعد المستدير لطيف جدًا ومريح جدًا حقًا، فقد استعد له حتى أولئك الذين ليسوا من محبي القماش في العادة.

تعود أصول كلمة “boucle” إلى الكلمة الفرنسية “boucler” والتي تعني “التجعيد”. وهذا يجسد نسيج المادة ويساهم في إضفاء طابع مريح عليها. ينجذب عدد كبير من الأشخاص الذين يشترون الأثاث المغطى بنسيج بوكل نحو الألوان الفاتحة، مثل الكريمي أو الأبيض. (ومع ذلك، يمكنك العثور على بوكل بجميع أنواع الألوان، ولكن ليس في هذه الحالة تحديدًا.) على هذا النحو، من المرجح أن يروق لهم الكرسي بذراعين STOCKHOLM 2025 من ايكيا من منظور الألوان. إنها أيضًا المرة الأولى التي تقدم فيها ايكيا عرضًا للزهور في بضائعها، لذا بالنسبة لأولئك الذين يحبون القماش، فهذه مناسبة بالغة الأهمية بالفعل.

يتميز الكرسي أيضًا بشكل دائري أنيق يمكن أن يضيف اهتمامًا بصريًا إلى غرفة تهيمن عليها الألوان المحايدة. اعتبرها قطعة أثاث لم تكن تعلم أن غرفة المعيشة الخاصة بك بحاجة إليها. من وجهة نظرنا، تبدو أناقة الكرسي وكأنها شيء ستشعر به وكأنك في المنزل في مجموعة أفلام “Breakfast at Tiffany’s”، حيث تتسكع أودري هيبورن برشاقة عليه.