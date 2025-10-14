ما يقوله الناس عن كرسي Boucle الرائع من ايكيا (وسواء كان مناسبًا لك)

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
أصدرت ايكيا للتو لمسة من الرقي في مجموعة STOCKHOLM 2025، وهي عبارة عن كرسي صغير ذو لون كريمي. Boucle، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، هو نسيج ملتوي يُصنع عادةً من الصوف أو الموهير. إذا كنت تحب ملمس البوكلي على الأثاث، فهو رائع. إذا كنت تكره ذلك، فهو يشبه وضع مقعدك المفضل في مناشف الشاطئ. ومع ذلك، نظرًا لأن هذا المقعد المستدير لطيف جدًا ومريح جدًا حقًا، فقد استعد له حتى أولئك الذين ليسوا من محبي القماش في العادة.
تعود أصول كلمة “boucle” إلى الكلمة الفرنسية “boucler” والتي تعني “التجعيد”. وهذا يجسد نسيج المادة ويساهم في إضفاء طابع مريح عليها. ينجذب عدد كبير من الأشخاص الذين يشترون الأثاث المغطى بنسيج بوكل نحو الألوان الفاتحة، مثل الكريمي أو الأبيض. (ومع ذلك، يمكنك العثور على بوكل بجميع أنواع الألوان، ولكن ليس في هذه الحالة تحديدًا.) على هذا النحو، من المرجح أن يروق لهم الكرسي بذراعين STOCKHOLM 2025 من ايكيا من منظور الألوان. إنها أيضًا المرة الأولى التي تقدم فيها ايكيا عرضًا للزهور في بضائعها، لذا بالنسبة لأولئك الذين يحبون القماش، فهذه مناسبة بالغة الأهمية بالفعل.
يتميز الكرسي أيضًا بشكل دائري أنيق يمكن أن يضيف اهتمامًا بصريًا إلى غرفة تهيمن عليها الألوان المحايدة. اعتبرها قطعة أثاث لم تكن تعلم أن غرفة المعيشة الخاصة بك بحاجة إليها. من وجهة نظرنا، تبدو أناقة الكرسي وكأنها شيء ستشعر به وكأنك في المنزل في مجموعة أفلام “Breakfast at Tiffany’s”، حيث تتسكع أودري هيبورن برشاقة عليه.
بطانة سفلية لكرسي بوكل من ايكيا
يمكن أن يكون قماش Boucle باهظ الثمن، لذا يبدو سعر ايكيا البالغ 350 دولارًا معقولًا، وهو سبب محتمل لأنه من المتوقع أن يصبح أحد منتجات ايكيا الأكثر مبيعًا. أما فيما يتعلق بما إذا كان هذا الشيء سوف تستمتع به شخصيًا في مساحتك الخاصة أم لا، فقد ترغب في مراعاة ما يلي. أولاً، إذا كنت تعيش في شقة أو منزل صغير، فإن الحجم الصغير لهذا الكرسي مثالي. يبلغ طوله 26 بوصة وعرضه حوالي 29 بوصة. حجمها الصغير يعني أنها سوف تتناسب مع المزيد من الأماكن.
ثانيًا، نظرًا لأن البوكل غالبًا ما يكون مصنوعًا من الصوف، فإنه يميل إلى مقاومة البقع بشكل أفضل من معظم الأقمشة. ومع ذلك، نظرًا لأن قطعة IKEA بيضاء رمادية، فقد تشعر بمزيد من الأمان بشأن رفاهية الكرسي إذا تعاملت معها بشيء مثل RepelWell Eco-Friendly Upholstery Protect Stain & Water Repellent Spray. كن على علم أيضًا أن الحيوانات الأليفة قد تكون مشكلة. بالنسبة للقطط على وجه الخصوص، قد يكون ملمسها مشابهًا جدًا لنسيج عمود الخدش، لذلك قد ترغب في تجنب الكرسي إذا كنت تحافظ على وشم البودي.
أخيرًا، إذا كنت تبحث عن كرسي يمكنك الاسترخاء فيه أثناء قراءة كتاب، فقد تجد كرسي ايكيا المستوحى من الطراز القديم غير مناسب. ليس لها أذرع وتستقر بالقرب من الأرض، مما يجعلها خيارًا أفضل للجلوس حول طاولة القهوة مع الأصدقاء. يمنحها العملاء تقييمًا شاملاً بـ 4.3 نجوم؛ ومع ذلك، فقد علق البعض بأنه منخفض جدًا عن الأرض. ومع ذلك، إذا كنت تحب الأثاث الجميل وتريد إيجاد طريقة لإدخال بعض خطوط الرؤية الأنيقة في نمط الديكور العام الخاص بك، فإن هذا الكرسي هو إحدى الطرق المذهلة للقيام بذلك.