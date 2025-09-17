ما يقوله زملاء سلاش السابقون عنه

في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، لم يكن هناك فرقة أكبر على هذا الكوكب من Guns N ‘Roses. خرق في عام 1987 مع “شهية للتدمير” والاستمرار من خلال “GNR Lies” والطموح “استخدم ألبومك المزدوج ، Guns N ‘Roses ، قدمت مخططًا لـ Hard Rock of the Era. جنبا إلى جنب مع الغناء الصراخ ، الشرير من Axl Rose ، تم تعريف صوت Guns n ‘Roses من خلال العمل الغيتار الرصاص المتزايد والواضح والوقت من شاول هدسون الغامض ، المعروف باسم المسرح الملاذ. قام عمل Slash المذهل برفع فرقته من مشهد الشعر المعدني الذي تم رفضه على نطاق واسع من حيث جاء.
بعد تفكك الفرقة الذي كان أسوأ مما كنت تعتقد ، استمر Slash في مهنة منفردة وقيادة العديد من الفرق الصلبة والثقيلة الأخرى ، بما في ذلك Slash’s Snakepit و Velvet Revolver. لقد عمل مع عدد من المغنين وعازفي الجيتار وعازفي الجيتار وعازفي الطبول ، ويبدو أنهم جميعًا لديهم الكثير لتقوله عن زميلهم. إليكم ما فكر فيه زملاء Slash حقًا في عازف الجيتار الأسطوري.
روز أكسل
كان قلب Guns N ‘Roses الشراكة الموسيقية المثمرة بين عازف الجيتار المائل والمغني الرئيسي وكاتب الأغاني الأساسي Axl Rose. هذا الأخير سابقًا في لوس أنجلوس لفترة طويلة ، يبحث عن متعاون مثل Slash. وقالت روز في مقابلة عام 1988 (عبر رديت): “لقد رأيت كل هؤلاء الأشخاص يحاولون أن يكونوا إدي فان هالين. واستغرق الأمر خمس سنوات للعثور على شخص لعب أكثر من القلب بدلاً من مجرد محاولة أن يكون الأسرع ويحاولون القيام بذلك وأن يكون نجم موسيقى الروك الكبير”. “سيكون هادئًا للغاية معظم الوقت ولن يسمح بالكثير من نفسه حتى يلتقط الجيتار ، ثم يبدو أن قلبه وروحه يتدفقان عبر الغيتار”.
بعد عدم اللعب معًا وابتعاد عن اتصاله لمدة عقدين من الزمن ، لم شمل روز و Slash في جولة Guns N ‘Roses في عام 2016. ومن المميز أن يعزف عازف الجيتار على الموسيقى التي سجلها Rose بدونه ، وهي مسارات من ألبوم عام 2008 “Devinal Democracy”. وقالت روز في صين بورصة (عبر YouTube) في عام 2016: “لم يكن عليّ أن أخبر Slash أي شيء عن العمل على الأغاني” الصينية “أو كيفية تشغيلها. لقد احتضنها للتو وعمل بجد ، ولم يكن لدي أي فكرة عن كيفية سدوها”.
إيزي سترادلين وداف مكاجان من البنادق روزس
استخدمت Guns N ‘Roses عازفي الجيتار الأساسيين في أواخر الثمانينيات: Slash و Izzy Stradlin. غالبًا ما عملوا معًا على بناء الهياكل العظمية لما قد يصبح أغاني الفرقة. وقال سترادلين لشعبية 1 في عام 2008 من عمليته مع SLASH: “من الناحية الموسيقية ، ساهمنا بأشياء متبادلة ، وحاولنا بذل جهد أكثر من الآخرين”. “وعلى المستوى الشخصي ، حسنًا ، تناولنا العديد من الأدوية معًا في الثمانينات ، وبعد فترة من الوقت تعرضنا لذلك وتوقفنا. ما زلت أعتبره صديقًا”.
لم يكن أحد في فرق أكثر من Duff McKagan ، الذي لعب الجهير في Guns N ‘Roses وفي Velvet Revolver. كما قام بعمل مبكر مع Slash حيث كان يحصل على فرقته ، Slash’s Snakepit ، بدأ ، لكل الموسيقى. إنه على دراية جيدة بالرقابة على المستوى المهني والشخصي العميق. “عندما التقيت به لأول مرة ، مثل الليلة التي التقيت بها ، كان في كانترز ، وهو لذيذ في لوس أنجلوس كان يعيش في الطابق السفلي لأمه لأنه مثل 18 عامًا. ويبدأ في العزف على الجيتار ، ثم يخرج ثعبانه. “وهو مثل ،” إنها حلوة للغاية “. كان مثل كلبه ، هل تعلمون بحلول الوقت الذي كان لدينا فيه معالج الأفعى في مقطورة لدينا ، لم نكن مهتمًا به على الإطلاق لأننا كنا حول الثعابين.
إريك دوفر من Slash’s Snakepit
قامت عداء إبداعي واضح بين Slash والمغني الرئيسي Axl Rose بدعم بعض من أكبر الفضائح التي ضربت Guns N ‘Roses على الإطلاق ، وقد أدى ذلك إلى أخذ عازف الجيتار أغانيه الأصلية بعيدًا عن الفرقة لتغذي مشروعًا جديدًا ، Slash’s Snakepit. تم تجنيده للغناء الرصاص: إريك دوفر ، المخضرم في فرق موسيقى الروك البديلة مثل جيلفيش وسحب الإمبراطوري. منذ البداية ، حتى أثناء اختباره ، وصف دوفر تجربته بأنها واحدة من العمل الشاق ومحاولة مواكبة الملاذ الغزير.
“لقد لعب لي بعض الموسيقى. لعبني ما أصبح أغنية” المتسولين والشماعات “، وكتبت نوعًا من الأغاني على الفور وغنتها ، بشكل أساسي. وكان ذلك كثيرًا من الأشياء العظيمة ، وكان الجزء الصعب في العمل مع Slash هو أن الموسيقى كانت قد تم بالفعل ، وكان بقية ذلك هو كتابة كلمات الكتابة بسرعة كبيرة.” “يمكنني الاستماع إلى Slash Play طوال اليوم لأنه لديه الصياغة التي أريد أن أسمعها ، ولا أحد في الحقيقة عبارات ويحلب ملاحظة تمامًا مثله. إنه لأمر رائع.”
ديف كوشنر ومات سوروم من مسدس المخمل
مع الأسلحة N ‘Roses النائمة بحلول أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، شكلت Slash مسدس المخمل الفائق المعادن البديل مع ، من بين أمور أخرى ، عازف الجيتار ديف كوشنر. في تلك المرحلة ، كان Slash على بعد حوالي عقدين من الزمن في وضعه كواحد من أشهر عازفي الجيتار المحبوب على هذا الكوكب ، لكنه لا يزال يعاني من الخوف من المسرح. “أتذكر أن Slash سوف تصبح متوترة للغاية. مثل ، في كل مرة. وكان سيخبرني ، سأكون مثل ،” يا صاح ، أنت عصبي؟ ” وقال كوشنر لمدرسة روب على يوتيوب: “سيكون مثل ،” نعم ، أنا متوتر. استمتع كوشنر بألفة غير رسمية لأنهم شاركوا التاريخ. وقال كوشنر لـ Guitar World “اللعب مع Slash كان تعليمًا في حد ذاته. لكنني عرفت القطع المائلة منذ المدرسة المتوسطة ، وقد علقت أيضًا في نفس الدوائر. كنت دائمًا مرتاحًا جدًا من حوله ، لكن لا يوجد إنكار لأني نظرت إليه”. “لكن ما كان دائمًا رائعًا جدًا هو أن Slash هو مجرد رجل.”
قام لاعب الدرامز السابق N ‘Roses Matt Sorum بتجربة كتابة الأغاني والغيتار في المشروع الجديد ، مع التشجيع من Slash. “لقد جاءت Velvet Revolver ، وبدأت في كتابة المزيد. لقد كتبت The Riff لأغنية تسمى” Set Me Free “في الألبوم الأول” ، أوضح Sorum لـ Iheartradio. “أتذكر أن ألعب ذلك من أجل Slash و His Kinda ينظر إلي ويذهب ،” أوه! هذا جيد جدًا! ” لقد فتحت حقًا كتابة الأغاني.
مايلز كينيدي وبرنت فيتز من المتآمرين
منذ عام 2010 ، احتلت Slash عنوان Slash الجماعي ، و Myles Kennedy و The Consporators ، وهي فرقة دعم تضم مغنية Alter Bridge وتجميعه للموسيقيين. في حين أنه بالتأكيد نجم العملية ، لا يزال Slash تعاونيًا ومبتكرًا. “لقد جئت إلى السجل الثاني ، وقد حصلت على جيتاري ، وأنا أحب ،” ما رأيك إذا جربنا هذا ، وأنت جالس هناك مع SLASH. إنه لا يحتاج إلى أي مساعدة ، لكنه كان رائعًا ومريحًا ، “يتذكر كينيدي إلى” Trunk Nation “في Sirius XM (عبر الجيتار النهائي). “لكن مع مرور السنين ، وقمنا بكل هذه السجلات ، فإن الشيء الوحيد الذي لا يزال يدهشني هو مقدار ما يفهمه – ليس فقط الشيء الصدع ، ولكن الخروج بتقدم الوتر الذي يضفي حقًا على الخروج بألحان مقنعة”.
تحدث عازف الدرامز برنت فيتز عن طبيعة رجل الأمامي المتراجع. وقال لـ Wall of Sound: “قد يقول Slash لمعظم الناس أن خجله يعكس الكثير من مفرداته ولكن شخصيته تخرج في موسيقاه”. “لا يتعين عليه أن يتحدث شيئًا ما ، لكن عندما يقول إنه يتحدث عن مجلدات وجبال. هذا مميز. أعتقد أنه عندما تقابل مائلة ، إنه شخص مدروس للغاية ، رجل يقرأ جيدًا ، ورجلًا عظيمًا يجب التمسك به ، ومضحك. إنه هادئ ولكنه شخصية قوية. إنه لا يشبه أن يقول أي شيء.”