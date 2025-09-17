ما يقوله زملاء سلاش السابقون عنه

في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، لم يكن هناك فرقة أكبر على هذا الكوكب من Guns N ‘Roses. خرق في عام 1987 مع “شهية للتدمير” والاستمرار من خلال “GNR Lies” والطموح “استخدم ألبومك المزدوج ، Guns N ‘Roses ، قدمت مخططًا لـ Hard Rock of the Era. جنبا إلى جنب مع الغناء الصراخ ، الشرير من Axl Rose ، تم تعريف صوت Guns n ‘Roses من خلال العمل الغيتار الرصاص المتزايد والواضح والوقت من شاول هدسون الغامض ، المعروف باسم المسرح الملاذ. قام عمل Slash المذهل برفع فرقته من مشهد الشعر المعدني الذي تم رفضه على نطاق واسع من حيث جاء.

بعد تفكك الفرقة الذي كان أسوأ مما كنت تعتقد ، استمر Slash في مهنة منفردة وقيادة العديد من الفرق الصلبة والثقيلة الأخرى ، بما في ذلك Slash’s Snakepit و Velvet Revolver. لقد عمل مع عدد من المغنين وعازفي الجيتار وعازفي الجيتار وعازفي الطبول ، ويبدو أنهم جميعًا لديهم الكثير لتقوله عن زميلهم. إليكم ما فكر فيه زملاء Slash حقًا في عازف الجيتار الأسطوري.