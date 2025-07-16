ما يقوله صفقات غاريت ويلسون ، صلصة غاردنر حول إعادة البناء هذه الطائرات

كانت هناك الكثير من العلامات المبكرة بالفعل لتوحي بأن نظام الطائرات الجديد قد بدأ في بناء أساس مستدام.

محادثات عن ثقافة هارون جلين ، تم إصلاحها من المؤتمرات الصحفية خلال معسكر التدريب. كان الطلاق مع آرون رودجرز فوضويًا ، لدرجة أنه من الواضح أن الغريبة التي لا مفر منها رودجرز ستتناقض مع اتجاه جلين والمدير العام دارين موجي لاتخاذ الطائرات. أفسحت دراما قيمتها عامين لمدة ستة أشهر من الاستقرار.

ثم في غضون 24 ساعة ، قدمت الطائرات أكثر من 250 مليون دولار من الأدلة – أدلةها الأكثر ملموسًا حتى الآن – تشير إلى وجود تحول في الواقع في فلورهام بارك.

وافق Cornerback Sauce Gardner و The Jets على تمديد مدته أربع سنوات بقيمة 120.4 مليون دولار يوم الثلاثاء بعد يوم واحد فقط من هبوط Garrett Wilson من Star Wideout لمدة أربع سنوات بقيمة 130 مليون دولار. كلاهما بموجب عقد خلال موسم 2030 الآن. تبخرت مخاوف ويلسون التي تطالب التجارة وإجباره على الخروج – المشروع أيضًا ، بعد أن بدأت التقارير في الظهور بالقرب من نهاية الموسم الماضي -. تمت مكافأة رغبتهم المشتركة في أن تصبح جزءًا من حل لعقود من الخسارة ، بدلاً من مجرد الانضمام إلى قائمة أحدث النجوم التي تقصرها. يقوم المالك وودي جونسون وموجي وجلين ببناء أفضل لاعبيهم ، وما يحدث في المواسم التالية يمكن أن يكون بمثابة مكافأة لتلك الثقة.