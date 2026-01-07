ما يقوله نيكس عن النظرية أنهم في مرحلة ما بعد الركود في كأس الدوري الاميركي للمحترفين

هل مخلفات كأس الدوري الاميركي للمحترفين حقيقية؟

فاز نيكس بنتيجة 5-6 منذ فوزه بالكأس، وهي أكبر فترة هدوء هذا الموسم حتى الآن. لكن هذه الشريحة ليست غير شائعة.

فاز الفائزان السابقان بالكأس – ليكرز وباكس – بنتيجة 3-7 و5-5 في المباريات العشر التي تلت الكأس مباشرة.

ربما يكون هناك شيء حقيقي في فكرة الانتقال من الألعاب عالية الكثافة ذات المخاطر الحقيقية في جدول مزدحم إلى مباريات الموسم العادي – دون أي استراحة بينها.

قال جالين برونسون بعد التدريب يوم الثلاثاء: “أعتقد أن كأس الدوري الأمريكي لكرة السلة أمر رائع لأنه نوع مختلف من كرة السلة خلال الموسم. لكنني لا أعرف، أنا لا أسميها مخلفات، لا أسميها أي شيء”. “الأمر يتعلق فقط بعدم وجودنا في المكان الذي يجب أن نكون فيه. إذن إلى أين نذهب من هنا؟”

لكن الجزء المثير للقلق هو أن ليكرز وباكس لم يتعافوا تمامًا من مخلفاتهم. لقد اشتعلوا في التصفيات، وكلاهما خسر في الجولة الأولى.

“لن يكون الأمر دائمًا سلسًا، خاصة خلال هذا الجزء من العام. قال المدرب مايك براون: “كان سباق الكأس مختلفًا بعض الشيء، لكن هذه هي أيام الكلاب في العام”. “إن محاولة العثور على التركيز المناسب والطاقة والوقت للعمل على الأشياء المختلفة حتى لا يكون لديك انزلاق في الكثير من المجالات المختلفة يمثل تحديًا، ولكنه شيء نتبناه وسنحاول باستمرار إيجاد طرق للتحسن حتى لا ننزلق كثيرًا.”

تم إصدار الدفعة الثانية من عائدات تصويت مشجعي لعبة All-Star يوم الثلاثاء.

قفز برونسون تيريز ماكسي للمركز الثاني في الشرق. احتل كارل أنتوني تاونز المركز السابع، وأوغ أنونوبي في المركز الثالث عشر، وميكال بريدجز في المركز الخامس عشر، وجوش هارت في المركز السادس عشر.

نظرًا لجدول أعمالهم المزدحم – لم يكن لديهم أكثر من يوم واحد بين المباريات منذ نهائي كأس الدوري الاميركي للمحترفين – والسفر المستمر في الآونة الأخيرة، بالكاد تمكن نيكس من التدرب فعليًا مؤخرًا.

لقد حصلوا على الفرصة اللازمة يوم الثلاثاء.

قال براون: “كان من الجيد أن أكون قادرًا على التواجد هناك لأول مرة منذ فترة”. “لم نفعل الكثير مما تحلم به وتريده كمدرب فيما يتعلق بالصعود والهبوط والاتصال وإجراء التدريبات، لكننا تمكنا من القيام ببعض الأشياء في الملعب اليوم لأول مرة، لذلك كان الأمر جيدًا.”