ما يمكن أن يتعلمه فيكتور ويمباانياما وتوتنهام من نيكس

الآن ليس وقتهم.

لكنها مجرد مسألة وقت.

انطلق فيكتور ويمبانياما بسرعة إلى منصة البطولة في وقت أبكر مما توقعه أي شخص، ليظهر لعالم كرة السلة أنه سيكون قريبًا في ظله الذي يبلغ طوله 7 أقدام و4 أقدام.

لكن توتنهام فشل في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين أمام نيكس، فريق القدر الذي جلب فرحة جماهيرية طالت معاناته بأول بطولة له منذ 53 عامًا. أراد نيكس ذلك أكثر. لقد عرفوا بعمق ندرة هذه الفرصة.

توتنهام هو التالي. ليس الآن.

ظهر شبابهم في نهاية المباريات. كانت قلة خبرتهم هي الكريبتونيت الخاص بهم. في سلسلة حُسمت فيها المباريات الخمس بمتوسط ​​أربع نقاط، كانت للحظات الصغيرة أهمية هائلة.

فاز بها نيكس، وتخللها فوز 94-90 في المباراة الخامسة. وتقدم توتنهام بما يصل إلى 16 نقطة، لكن نيكس عاد بقوة. تم لعب نفس الرقم القياسي القديم المكسور في وقت الذروة، مع تفكك توتنهام وأظهر نيكس مزيجًا قاتلاً من الاتزان والتنفيذ الذي لا تشوبه شائبة. ارتكب De’Aaron Fox خطأ سيئًا وأهدر ويمبانياما وديلان هاربر رميتين حرتين. ارتفع جالين برونسون بأداء 45 نقطة.

يمكن أن يتعلم توتنهام الكثير من نيكس.

لم يواجه نيكس أبدًا عجزًا يخيفهم. لقد تعرضوا لضغط قاعدة جماهيرية جائعة ووضعوا آمالهم وأحلامهم على كل ممتلكاتهم. لم يصلوا أبدًا إلى مستوى مرتفع جدًا أو منخفض جدًا. لقد كانوا ثابتين. لا ينضب.

حاول Wembanyama أن يكون طالبًا في الوقت الفعلي.

في أول مباراة فاصلة له، حمل توتنهام ضمن ثلاثة انتصارات في البطولة. وكانت هناك لحظات مذهلة. لقد كانت هناك أخطاء تستحق الرثاء.

لقد رأينا ويمباانياما ينفجر مسجلاً 41 نقطة و24 كرة مرتدة وثلاث تسديدات محجوبة في المباراة الأولى من نهائيات المؤتمر الغربي ضد الرعد. لقد رأيناه يبكي من الفرح بعد إرسال حامل اللقب إلى وطنه في المباراة 7. وسمعناه يعترف بأنه سمح لمشاعر تلك السلسلة بالبقاء لفترة طويلة جدًا، مما حملها إلى جولة البطولة.

لقد شهدناه يظهر كأحدث شرير لمشجعي نيكس. لقد رأينا الألم على وجهه بعد أن ارتكب دورانًا قبل 12.7 ثانية من نهاية المباراة في خسارة توتنهام 105-104 في المباراة الثانية. ورأينا صدمته بعد أن تخلى توتنهام عن تقدمه بفارق 29 نقطة للسماح لنيكس بإكمال أعظم عودة في تاريخ النهائيات بفوزهم 107-106 في المباراة الرابعة.

لقد رأينا الدمار الذي لحق به من خسارة توتنهام على الرغم من تقدمهم لمدة 177 دقيقة، بينما كان نيكس متقدمًا لمدة 56 دقيقة فقط.

في نهاية المطاف، ترك توتنهام المباريات تفلت من بين أصابعهم مثل حبات الرمل، في حين أحكم فريق نيكس قبضاتهم بكل قوتهم.

وقال ويمباانياما الذي سجل 19 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة وخمس تسديدات: “هذا أكبر درس في حياتي، وأكبر لحظة للتعلم”.

ويمباانياما ذكي. إنه مدروس. انه عميق. سوف يستوعب هذا. وفي مرحلة ما، أشار إلى توتنهام على أنهم “أطفال مدللون” لوصولهم إلى هذه المرحلة بهذه السرعة. موهبته الخام وأخلاقيات العمل لا يمكن إنكارها. ولكن غالبًا ما تكون هناك مكونات مهمة أخرى يحتاجها النجم ليحمل فريقه إلى البطولة، مثل وجع القلب والفشل.

يجب أن يدرس برونسون.

شعر ملك نيويورك بدمار السقوط أمام بيسرز في نهائيات المؤتمر الشرقي بعد انتهاء الموسم الماضي. في تلك السلسلة، كان برونسون في كثير من الأحيان في النهاية الخاطئة لبطولات تيريس هاليبرتون في الثانية الأخيرة. تأكد برونسون هذه المرة أنه هو الذي يسبب الألم.

تفاقمت خيبة الأمل لدى بروسون.

وسوف يكون ويمباانياما كذلك.

وقال ويمباانياما: “ما يغضبني هو أنه ربما تكون هناك مائة مباراة قبل أن نتمكن من العودة إلى النهائيات”. “لا أعرف كيف أقول ذلك باللغة الإنجليزية، لكن سيتعين علي أن أحتفظ بذلك بداخلي وأن أبطئ وأنتظر وأنفذ ما يصل إلى مائة مباراة.”

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يريد أن يكون وجه الدوري. عليه أن يفوز بالبطولة لتحقيق ذلك. لقد رأينا سبب حصوله على أفضل لاعب دفاعي لهذا العام في المباراة الخامسة. لقد حافظ على رصيد نيكس عند ست نقاط فقط في الشوط الأول قبل أن ينهوا برصيد 30 نقطة، وهو رقم بعيد كل البعد عن الـ50 نقطة التي حصلوا عليها في المباراة الأولى.

ولكن يبدو أن كل جهوده لم تكن كافية ضد نيكس. جاءت هذه السلسلة إلى التفاصيل. لقد فاز بالسنتيمترات.

وتوقع نيكس ذلك. وتعرض توتنهام لصفعة على وجهه بسبب ذلك.

سوف يطارد Wembanyama رمي الكرة من ظهر Stephon Castle في الثواني الأخيرة من اللعبة 2. سوف يندم Fox إلى الأبد على رمي الكرة في اللعبة 4 بدلاً من نفاد الوقت.

قال ويمبانياما: “لقد سيطرنا تمامًا على معظم المسلسلات”. “لكن أخطائنا، أخطائنا، يُعاقب عليها بشدة لدرجة أننا لا نستطيع أن نواجه صعودًا وهبوطًا مثل هذا.”

في نهاية المطاف، كان نيكس صعبا للغاية. لقد جاءوا من خلال في القابض. لقد ارتكبوا أخطاء أقل.

حصل ويمبانياما على ما يسمى بالدكتوراه في هذه السلسلة حيث عملت نيويورك كأستاذ له.

لم تكن هذه مجرد النهائيات. لقد كانت النهائيات ضد نيكس. ضد قاعدة جماهيرية تعيش وتتنفس باللونين الأزرق والبرتقالي. ضد فريق مستضعف كان يلعب كما لو كانت هذه فرصتهم الوحيدة لتحقيق ذلك.

الأضواء لا يمكن أن تكون أكثر إشراقا. حضر الرئيس دونالد ترامب إحدى المباريات. رقص تايلور سويفت وتيموثي شالاميت في الممرات في ماديسون سكوير غاردن بعد المباراة الرابعة. وكان العالم كله يشاهد.

لم يكن توتنهام مستعدًا لكل شيء.

لقد كانوا قريبين جدًا.

ولكن حتى الآن.

في النهاية، كان نيكس هو من قام باحتساء الشمبانيا. لقد كانوا هم الذين ذرفت دموع الفرح في عيونهم. لقد كانوا هم الذين كانوا على قمة العالم.

وفي هذه الأثناء، أصيب توتنهام بخيبة أمل ساحقة.

ولا شيء سوى الدروس المؤلمة.