ما يمكن أن يعنيه عدد قليل من الفوزات العمالقة بالنسبة لخطوات مالك نابرز التالية

في بعض النواحي ، لم تصل مالك نابرز حقًا إلى المرحلة الكبرى في سوق جيرسي في نيويورك.

لعب 15 مباراة مع العمالقة في موسم الصاعد. هذا مهم. وهذا يعني أنه وضع أساسًا لتطويره في اتحاد كرة القدم الأميركي ، وبعد ظهوره الأول في تحديد الرقم القياسي ، وضع مستوى عالٍ للتوقعات النارية.

على الرغم من ذلك ، لم يختبر نابرز حقًا ما يعنيه أن يكون جزءًا من المشهد الرياضي للمنطقة عندما تكون الأمور تطبخًا حقًا ، عندما يرتفع الحماس وهناك شعور واضح بالطاقة والإثارة التي تتجول في الجماهير واللاعبين على حد سواء.

فاز العمالقة بثلاث مباريات في عام 2024 ، ولعب نابرز في اثنين من تلك الانتصارات. غاب عن مباراتين كصاعقة تتعامل مع ارتجاج. في الألعاب التي ظهر فيها ، خرج مرتين من الملعب كفائز و 13 مرة في النهاية الخاسرة. من قبل عيد الهالوين ، كان نابرز والعمالقة 2-6. بحلول مساء عيد الشكر ، كانوا 2-10. بحلول عيد الميلاد ، كانوا 2-13. لم يكن هناك ما يشبه أي شيء واعد بعد بداية 2-3 وكان كل شيء يزن على نابرز ، الذين أعربوا عن الكثير من الإحباط الذي يتعامل مع أسوأ امتداد مسيرته في كرة القدم.