ما يمكن أن يفعله (أو لا يمكن) أن يفعله (أو لا يمكن) تحسن شفتيك لتحسين شفتيك

إذا كنت قد سارت في ممر بلسم الشفاه مؤخرًا ، فمن المحتمل أنك رأيت كلمة “الببتيد” على علامات تجارية مختلفة. الببتيدات هي في الأساس جزيئات من الأحماض الأمينية الغنية بالبروتين. على الرغم من أن الجسم يصنع الببتيدات الخاصة به – أكثر من 7000 منهم – وهو أمر ضروري لمجموعة كاملة من الوظائف الجسدية المختلفة ، إلا أن بعض المنتجات ، وخاصة خطوط العناية بالبشرة ، بدأت في دفع فكرة أننا بحاجة إلى مزيد من الببتيدات لتبدو بشرتنا وتشعر بالترطيب والشباب والرائعة بشكل عام. ولكن هل الببتيدات الإضافية حقًا شيء نحتاجه؟
وقال دكتور إيلي راشد ، طبيب الأمراض الجلدية لـ Vogue UK: “الببتيدات عبارة عن سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية ، وهي اللبنات البنية للبروتينات – الكولاجين والإيلاستين هما بروتينان يساعدان في الحفاظ على بنية البشرة ونزاهتها”. “في العناية بالبشرة ، تُستخدم الببتيدات للإشارة إلى تجميع سلاسل بروتين الكولاجين التي تربط معًا لتوفير الدعم الهيكلي في الجلد. إنها تخترق الطبقة العليا من الجلد والشفتين وتشير إلى خلايا الخلايا الليفية لزيادة إنتاج الكولاجين ، أو إصلاح أضرار ، أو تعزيز الترطيب”.
ليس سراً أن إنتاج الكولاجين يبدأ في التباطؤ في منتصف العشرينات من القرن الماضي ، كما أن تلف الخلايا لدينا جزء لا مفر منه من عملية الشيخوخة بغض النظر عن مدى تخصيمك لاستخدام SPF ، ولكن إذا كان جسمنا يصنع ببتيداته الخاصة ، فهل يجب أن نختار بلسم الشفاه الذي يحتوي على الببتيدات على تلك التي لا؟ يعتمد ذلك على أهداف الشفاه ، إذا جاز التعبير.
ما هي فوائد الببتيدات في بلسم الشفاه
المكونان الأكثر أهمية للبشرة الصحية هما الكولاجين والإيلاستين. لأن الببتيدات هي لبنات بناء هذه البروتينات المعينة ، فهناك بالتأكيد بعض الفوائد في استخدام بلسم الشفاه التي تحتوي عليها. وفقًا لعيادة كليفلاند ، يتكون 30 ٪ من بروتين الجسم من الكولاجين. يعد الكولاجين لاعبًا رئيسيًا في المساعدة في منع التجاعيد ، وجلد Crepey ، وغيرها من علامات الأكسدة في البشرة. إيلاستين ، أيضًا ، هو بروتين آخر لديه الكثير من الجسم ، ووظائفه هي إعطاء الجسم القدرة على التمدد بسهولة.
عند استخدام الببتيدات في بلسم الشفاه ، خاصة مع تقدمك في السن ، فأنت تعطي جسمك ما يخسره بشكل طبيعي من تلقاء نفسه ، وكذلك الحفاظ على شفتيك مرطبة وممثقة بشكل ممتلئ. وقال الدكتور راشيل ويستباي ، أخصائي الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة لـ Byrdie: “تعمل الببتيدات أيضًا على تحسين كثافة الجلد والمرونة ، مما سيساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الشفاه وحولها”. بمعنى آخر ، إذا كنت ترغب في الحفاظ على فمك ، والمنطقة المحيطة بها ، تبدو وتشعر بالشباب وتفضل تخطي الحقن ، فإن بلسم الشفاه مع الببتيدات قد يمنحك الدعم الذي كنت تبحث عنه.
الجوانب المحتملة للببتيدات
وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 المنشورة في الجزيئات ، على الرغم من أن الببتيدات أقل احتمالًا من العديد من المواد الجلدية للتسبب في حساسية ، فإن الخطر لا يزال موجودًا – كما هو الحال بالنسبة لأي شيء تقريبًا – وهذا شيء يجب أن تكون على دراية به ، خاصة إذا لم تستخدم أبدًا الببتيدات من قبل. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم الناس ، فإن الببتيدات ليست مشكلة. وقال دكتور آزاده شيرازي ، أخصائي الأمراض الجلدية المعتمدة ، لـ ELLE: “يمكن لأي شخص أن يستفيد من الببتيدات في علاج الشفاه حيث ليس له أي آثار جانبية بشكل أساسي”. “إنها لطيفة على الجلد ولا تسبب تهيجًا”.
ولكن حيث يمكنك مواجهة مشكلة مع الببتيدات ، إذا لم يكن لديك توقعات واقعية. نعم ، تشمل الفوائد منع الخطوط الدقيقة وحتى تلطيخ شفتيك قليلاً ، ولكن إذا كان لديك شفاه رفيعة للغاية وتأمل أن يمنحك لمعان الشفاه الببتيد أنجيلينا جولي بوت في غضون ثوانٍ ، فأنت في حالة من خيبة الأمل الكبيرة. أيضًا ، إذا كان لديك بالفعل تجاعيد عميقة حول فمك ، إما من عمر التدخين أو بسبب العمر ، مرة أخرى ، لا يمكنك أن تتوقع أن تعيد الببتيدات إلى الوراء. بالنسبة للتغييرات الحادة التي لا تُظهر لك فقط ، ولكن للآخرين ، يجب عليك التحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية حول الإجراءات داخل المكتب أو غيرها من الخيارات. يمكن أن تساعد الببتيدات في تكثيف الترطيب والكولاجين في شفتيك ، لكنهم لا يستطيعون العمل معجزات.