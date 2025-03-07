ما يمكن أن يفعله (أو لا يمكن) أن يفعله (أو لا يمكن) تحسن شفتيك لتحسين شفتيك

إذا كنت قد سارت في ممر بلسم الشفاه مؤخرًا ، فمن المحتمل أنك رأيت كلمة “الببتيد” على علامات تجارية مختلفة. الببتيدات هي في الأساس جزيئات من الأحماض الأمينية الغنية بالبروتين. على الرغم من أن الجسم يصنع الببتيدات الخاصة به – أكثر من 7000 منهم – وهو أمر ضروري لمجموعة كاملة من الوظائف الجسدية المختلفة ، إلا أن بعض المنتجات ، وخاصة خطوط العناية بالبشرة ، بدأت في دفع فكرة أننا بحاجة إلى مزيد من الببتيدات لتبدو بشرتنا وتشعر بالترطيب والشباب والرائعة بشكل عام. ولكن هل الببتيدات الإضافية حقًا شيء نحتاجه؟

وقال دكتور إيلي راشد ، طبيب الأمراض الجلدية لـ Vogue UK: “الببتيدات عبارة عن سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية ، وهي اللبنات البنية للبروتينات – الكولاجين والإيلاستين هما بروتينان يساعدان في الحفاظ على بنية البشرة ونزاهتها”. “في العناية بالبشرة ، تُستخدم الببتيدات للإشارة إلى تجميع سلاسل بروتين الكولاجين التي تربط معًا لتوفير الدعم الهيكلي في الجلد. إنها تخترق الطبقة العليا من الجلد والشفتين وتشير إلى خلايا الخلايا الليفية لزيادة إنتاج الكولاجين ، أو إصلاح أضرار ، أو تعزيز الترطيب”.

ليس سراً أن إنتاج الكولاجين يبدأ في التباطؤ في منتصف العشرينات من القرن الماضي ، كما أن تلف الخلايا لدينا جزء لا مفر منه من عملية الشيخوخة بغض النظر عن مدى تخصيمك لاستخدام SPF ، ولكن إذا كان جسمنا يصنع ببتيداته الخاصة ، فهل يجب أن نختار بلسم الشفاه الذي يحتوي على الببتيدات على تلك التي لا؟ يعتمد ذلك على أهداف الشفاه ، إذا جاز التعبير.