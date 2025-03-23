ما يمكن أن يفعله الكركم والزنجبيل من أجل قلبك عندما يجمعون

قام الكركم والزنجبيل بإضافة النكهة والفوائد الصحية للوجبات لعدة قرون. تتمتع الكركم بذوق غامق وترابي مع تلميح من المرارة ، بينما يجلب الزنجبيل ركلة حار يمكن أن يسخن أي طبق. ولكن إلى جانب قدرتها على تعزيز الوصفات المفضلة لديك ، فإن هاتين الجذرين مليئة بالمركبات التي قد تدعم الصحة العامة. يمكن أن يخفف كوب من الحليب الكركم الدافئ من الالتهاب ، ويمكن أن يستقر القليل من الزنجبيل في الشاي على الغثيان أو غيرها من المشكلات الجهاز الهضمي. (اقرأ عن الفوائد الصحية للاشاة الكركم.)

كل من الكركم والزنجبيل غنيان بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات ، والتي قد تسهم في صحة القلب. لكن لا تتوقع منهم أن يعملوا معجزات بمفردهم. تقول كات بنسون ، وهي اختصاصي التغذية المسجلة في تدريب التغذية العليا: “لدى كلاهما الكركم والزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات قد تدعم صحة القلب ، على الرغم من أنه من الأفضل أن يُنظر إليها على أنها مكملة لنمط حياة صحية شاملة بدلاً من العلاجات المستقلة”.

وفقًا لبنسون ، يشمل نمط الحياة الصحية للقلب العادات الغذائية الراسخة. “تشمل العوامل الثابتة لصحة القلب تناول الألياف والدهون الصحية والنظام الغذائي الغني بالنباتات ، والتي توفر فوائد موثقة جيدًا ، بما في ذلك المغذيات النباتية ذات الآثار المضادة للالتهابات-والتي يوجد بعضها أيضًا في الكركم والزنجبيل.”