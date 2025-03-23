ما يمكن أن يفعله الكركم والزنجبيل من أجل قلبك عندما يجمعون

قام الكركم والزنجبيل بإضافة النكهة والفوائد الصحية للوجبات لعدة قرون. تتمتع الكركم بذوق غامق وترابي مع تلميح من المرارة ، بينما يجلب الزنجبيل ركلة حار يمكن أن يسخن أي طبق. ولكن إلى جانب قدرتها على تعزيز الوصفات المفضلة لديك ، فإن هاتين الجذرين مليئة بالمركبات التي قد تدعم الصحة العامة. يمكن أن يخفف كوب من الحليب الكركم الدافئ من الالتهاب ، ويمكن أن يستقر القليل من الزنجبيل في الشاي على الغثيان أو غيرها من المشكلات الجهاز الهضمي. (اقرأ عن الفوائد الصحية للاشاة الكركم.)
كل من الكركم والزنجبيل غنيان بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات ، والتي قد تسهم في صحة القلب. لكن لا تتوقع منهم أن يعملوا معجزات بمفردهم. تقول كات بنسون ، وهي اختصاصي التغذية المسجلة في تدريب التغذية العليا: “لدى كلاهما الكركم والزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات قد تدعم صحة القلب ، على الرغم من أنه من الأفضل أن يُنظر إليها على أنها مكملة لنمط حياة صحية شاملة بدلاً من العلاجات المستقلة”.
وفقًا لبنسون ، يشمل نمط الحياة الصحية للقلب العادات الغذائية الراسخة. “تشمل العوامل الثابتة لصحة القلب تناول الألياف والدهون الصحية والنظام الغذائي الغني بالنباتات ، والتي توفر فوائد موثقة جيدًا ، بما في ذلك المغذيات النباتية ذات الآثار المضادة للالتهابات-والتي يوجد بعضها أيضًا في الكركم والزنجبيل.”
فوائد صحة القلب للكركم والزنجبيل
يمكن أن يساعد الكركمين في الكركم في إدارة ضغط الدم من خلال دعم وظيفة الأوعية الدموية. يقول بنسون إن البحث مختلط حول مدى عمل الكركمين جيدًا لتقليل الصلابة وتحسين مرونة الشرايين. وقالت: “على الرغم من أن الكركم قد يلعب دورًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحي ، فإن آثاره ليست قوية مثل تناول الألياف أو الأدوية التي تخفض الكوليسترول”.
يحسن جينجر صحة قلبك بطريقة مختلفة. وقال بنسون: “يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل الزنجبيل التي قد يكون لها خصائص مضادة للتخثر (تخلف الدم) ، مما قد يقلل من خطر جلطات الدم وتعزيز الدورة الدموية الأكثر سلاسة”. في حين أن الأدوية التي تخفض الكوليسترول تخفض بفعالية في الكوليسترول والدهون الثلاثية LDL ، وجدت بعض الدراسات البحثية أن إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من الكوليسترول أيضًا.
إن أخذ الزنجبيل والكركم معًا (كما هو الحال في الحليب الذهبي ، على سبيل المثال) لا يضخّم بالضرورة فوائدهم الصحية ، لكن بنسون يقول إن الزنجبيل قد يساعد جسمك على امتصاص الكركم بشكل أفضل. وقالت: “معًا ، قد يعززون الدورة الدموية الصحية ، حيث تدعم الكركم وظيفة الأوعية الدموية ، في حين أن خصائص Ginger المعتدلة المضادة للتخثر قد تسهم في تدفق الدم أكثر سلاسة”. “ومع ذلك ، فإن مصلحتها المشتركة ترتبط في المقام الأول بتآزر الامتصاص بدلاً من تعزيز آثار صحة القلب بشكل كبير.”
الفوائد الصحية الأخرى للزنجبيل والكركم
يمكن للزنجبيل والكركم أن يفعلوا أكثر من مجرد إضافة نكهة إلى طعامك وحماية قلبك. قد تساعد أيضًا في تحقيق التوازن بين الهرمونات ، ومكافحة الالتهاب ، وحماية خلاياك ، وفقًا لمراجعة عام 2011 في المجلة الأمريكية للطب الصيني. يمكن لهذه الجذور القوية أن تقلل من مستويات هرمون معينة ، مثل هرمون الغدة الدرقية والليبتين ، أو تؤثر على كيفية عمل مستقبلات الهرمون. كما أنها تساعد في منع البروتينات الالتهابية التي تسهم في الأمراض المزمنة. علاوة على ذلك ، قد يقلل الزنجبيل والكركم من الإجهاد التأكسدي وحتى يبطئان نمو الخلايا السرطانية.
إذا كنت تبحث عن بديل طبيعي لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لآلام هشاشة العظام ، فقد يكون الكركم والزنجبيل فعالين بنفس القدر. كانت دراسة أجريت في عام 2020 في أبحاث العلاج النباتي الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة يأخذون إما نابروكسين (aleve) أو مزيج من الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود. بعد أربعة أسابيع ، شهدت كلتا المجموعتين انخفاضًا كبيرًا في الالتهاب ، على الرغم من عدم تفوق أي من المعاملة على الآخر.