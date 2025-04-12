ما يمكن أن يفعله الكركم والزنجبيل من أجل وزنك عند التقاطه معًا

لا يوجد التوابل التي يمكن أن تبقيك تقطع. ومع ذلك ، تم استخدام الكركم والزنجبيل لتعزيز إدارة الوزن ، بالإضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى. (اقرأ ما يمكن أن يفعله الكركم والزنجبيل من أجل قلبك معًا) لذلك ، إذا كنت واحداً من حوالي 40 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة الذين يعانون من السمنة ، فقد ترغب في إضافة الكركم والزنجبيل إلى خطط الأكل الصحي.
يحتوي الكركم على مادة كيميائية تسمى الكركمين ، والتي كانت محور الاهتمام المرتبط بالوزن. حققت مراجعة عام 2022 من المجلة الدولية للعلوم الجزيئية دور الكركمين كعامل تنظيم للوزن في دراسات على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن في الحيوانات والبشر. وجد المراجعون أدلة لدعم استخدام الكركمين لزيادة حرق السعرات الحرارية ، مما يعززه كخارق حمية لزيادة التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن ابتلاع الكركمين يتداخل مع تطور الخلايا الدهنية. لاحظت مراجعة 2019 في الحدود في علم الصيدلة أنه عبر 18 دراسة ، ارتبط تناول الكركمين بانخفاض الوزن (على الأرجح بسبب تثبيط نضج الخلايا الدهنية المذكورة أعلاه) وانخفاض مؤشر كتلة الجسم.
قد يشجع الزنجبيل أيضًا فقدان الوزن من خلال تعزيز الامتلاء الطويل الأمد. في دراسة أجريت عام 2013 في التمثيل الغذائي ، أبلغت الأشخاص عن مستويات أعلى من الشبع بعد تناول الزنجبيل. أشارت مراجعة 2024 في مراجعات التغذية إلى أن غرامين من الزنجبيل اليومي الذي تم التقاطه لمدة ثمانية أسابيع على الأقل يمكن أن يقلل من الوزن بشكل ملموس وتكوين الدهون في الجسم ، على الرغم من أن المؤلفين اقترحوا المزيد من التجارب.
تهدئة آلام الجوع مع الكركم والزنجبيل
لذا ، ماذا يحدث عندما تجمع عن قصد بين هذه التوابل في الحليب الذهبي أو الشاي أو الكوكتيل أو وصفة أخرى؟ عندما يتم أخذ الزنجبيل والكركم جنبا إلى جنب ، يمكن أن تكمل مزاياها بعضها البعض. بعد كل شيء ، أظهرت مستويات الكركمين العالية من الكركم وعدها في زيادة عمليات التمثيل الغذائي للجسم مع توقف نمو الخلايا الدهنية. جنبا إلى جنب مع إمكانات الزنجبيل التي تحمي الجوع ، يمكن اعتبارها “الثنائي الديناميكي” الذي يستحقه محيط الخصر.
ومن المثير للاهتمام ، أنه قد يتم تعزيز قدرة السيطرة على الوزن للزنجبيل والكركم بشكل أكبر إذا كنت تشاركهم في مركبات أخرى. على سبيل المثال ، قد يؤدي كبخاخات إلى زيادة إضافية في استخدام السعرات الحرارية عند دمجها مع الزنجبيل والكركم. فحصت مراجعة 2023 في العلاجات البديلة في الصحة والطب الإمكانات الحرارية للزنجبيل والكركم والفلفل الأحمر (الذي يحتوي على كبخاخات). أظهرت النتائج أن إضافة الفلفل الأحمر إلى الزنجبيل والكركم شجعت زيادة في استخدام الطاقة وكذلك الشبع.
الكركم والزنجبيل: كم هو الصحيح؟
يمكن أن يكون مركب Piperine (الموجود في الفلفل الأسود) مساعدة أخرى لفقدان الوزن تستحق إضافة نظام الكركم المعتاد. عندما تم جمعها مجتمعة ، ساعدت Piperine و Curcumin في فقدان الفئران البدينات بشكل أسرع من نظرائهم الذين لم يتغذوا على المواد ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 في التغذية والتمثيل الغذائي.
مع ذلك ، قد يكون من الصعب معرفة مقدار الكركم والزنجبيل الذي يجب اتخاذه. لا توجد توصية دقيقة للجرعة لأي من التوابل إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن. ومع ذلك ، فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك مجرد مواصلة تناولك دون المغازلة بأعراض غير مرغوب فيها. عندما تأخذ جرعات يومية أعلى من الكركم (فوق 8 ملليغرام ، لمدة تصل إلى شهرين) أو الزنجبيل (أكثر من 5 ملليغرام) ، قد تكون أكثر عرضة لخطر الانزعاج المعوي. وإذا كنت تأخذ تخثر الدم ، فقد ترغب في استشارة أخصائي طبي أولاً ؛ يمكن أن يتداخل الكركم مع الأدوية التي تخثر الدم ، ويمكن أن يسبب الزنجبيل النزيف.
بالطبع ، تتمثل إحدى الطرق لتخفيف استهلاكك للتوابل في تناولها في شكل طعام. (اقرأ عن بعض المكملات الغذائية والأدوية التي لا ينبغي أن تجمعها.) كما أوضح أخصائي التغذية وأخصائي التغذية Mary-Eve Brown (عبر الطب Johns Hopkins) ، “من الأفضل الحصول على الكركمين ومعظم العناصر الغذائية الأخرى في شكل طعام كامل بدلاً من تناول حبوب الكركم ، والبثورات ، والكبسولات أو الغموض.”