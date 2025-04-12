ما يمكن أن يفعله الكركم والزنجبيل من أجل وزنك عند التقاطه معًا

لا يوجد التوابل التي يمكن أن تبقيك تقطع. ومع ذلك ، تم استخدام الكركم والزنجبيل لتعزيز إدارة الوزن ، بالإضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى. (اقرأ ما يمكن أن يفعله الكركم والزنجبيل من أجل قلبك معًا) لذلك ، إذا كنت واحداً من حوالي 40 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة الذين يعانون من السمنة ، فقد ترغب في إضافة الكركم والزنجبيل إلى خطط الأكل الصحي.

يحتوي الكركم على مادة كيميائية تسمى الكركمين ، والتي كانت محور الاهتمام المرتبط بالوزن. حققت مراجعة عام 2022 من المجلة الدولية للعلوم الجزيئية دور الكركمين كعامل تنظيم للوزن في دراسات على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن في الحيوانات والبشر. وجد المراجعون أدلة لدعم استخدام الكركمين لزيادة حرق السعرات الحرارية ، مما يعززه كخارق حمية لزيادة التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن ابتلاع الكركمين يتداخل مع تطور الخلايا الدهنية. لاحظت مراجعة 2019 في الحدود في علم الصيدلة أنه عبر 18 دراسة ، ارتبط تناول الكركمين بانخفاض الوزن (على الأرجح بسبب تثبيط نضج الخلايا الدهنية المذكورة أعلاه) وانخفاض مؤشر كتلة الجسم.

قد يشجع الزنجبيل أيضًا فقدان الوزن من خلال تعزيز الامتلاء الطويل الأمد. في دراسة أجريت عام 2013 في التمثيل الغذائي ، أبلغت الأشخاص عن مستويات أعلى من الشبع بعد تناول الزنجبيل. أشارت مراجعة 2024 في مراجعات التغذية إلى أن غرامين من الزنجبيل اليومي الذي تم التقاطه لمدة ثمانية أسابيع على الأقل يمكن أن يقلل من الوزن بشكل ملموس وتكوين الدهون في الجسم ، على الرغم من أن المؤلفين اقترحوا المزيد من التجارب.