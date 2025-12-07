مبادلة ديكور الشرفة البسيطة التي يمكنك إجراؤها لقضاء العطلات

تعتبر ممسحة الأرجل جزءًا وظيفيًا من أي شرفة. إنها توفر مكانًا لأفراد الأسرة والضيوف لمسح أقدامهم، وتكون بمثابة ديكور، وتضفي مظهرًا رائعًا على الشرفة. نظرًا لأن الحصائر المخصصة للعطلات تقضي وقتًا أقل في الخارج مقارنةً بحصائر الترحيب على مدار العام، يمكنك اختيار إصدار غير مكلف، مما يجعل هذا تحديثًا مناسبًا للميزانية. وخياراتك واسعة جدًا. لقد اكتشفنا بعض الحصائر اللطيفة في قسم Bullseye في Target مقابل 5 دولارات، مثل ممسحة بيت خبز الزنجبيل، وعدد كبير من الخيارات الأكثر تكلفة قليلاً على Amazon والتي تناسب أي ذوق تقريبًا. يمكنك أيضًا إنشاء حصائر ترحيب موسمية بسعر رخيص باستخدام أدوات Dollar Tree DIY هذه، أو اتخاذ خطوة إضافية وتصنيع ممسحة أرجل عصرية على شكل صدفة باستخدام هذا الاختراق الذكي من ايكيا.

أطلق العنان لإبداعك ونزوتك عند اختيار سجادة باب الشرفة، لكن لا تنس الاعتبارات العملية قبل الضغط على زر “شراء”. أولاً، تأكد من أن السجادة بالحجم الصحيح. يجب أن تكون ممسحة الأرجل 80 بالمائة على الأقل من عرض باب الدخول لضمان مساحة كافية لمسح القدمين ولتبدو ذات حجم مناسب. إذا كان لديك شرفة كبيرة، فإن وضع سجادة خارجية منقوشة أسفل السجادة يمكن أن يساعد في تعزيزها ومنعها من أن تبدو صغيرة بشكل غريب. ستحتاج أيضًا إلى التفكير في المادة. إذا كنت تعيش في منطقة بها عواصف ثلجية متكررة، يمكن أن توفر السجادة ذات الظهر المطاطي قوة الجر التي تحتاجها، في حين أن حصيرة جوز الهند هي الخيار الأفضل لكشط الأوساخ من الأحذية أو الأحذية الطويلة.