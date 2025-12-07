مبادلة ديكور الشرفة البسيطة التي يمكنك إجراؤها لقضاء العطلات

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
الشرفة الخاصة بك هي امتداد لمنزلك والمنطقة الأولى التي يراها الضيوف. لذا، بينما تقوم بتزيين القاعات وتعليق الأضواء عبر الشجرة، لا تنس إضافة بعض البهجة الاحتفالية إلى المظهر الخارجي لمنزلك. على الرغم من أنه يمكنك استخدام كل الديكورات إذا كنت ترغب في ذلك (حتى أن هناك بعض أفكار الشرفة الأمامية الممتعة جدًا لقضاء عطلة المشاهير التي يمكنك إعادة إنشائها بنفسك)، فإن اختيار تغيير الديكور السهل يمكن أن يفي بالغرض. تلك المبادلة البسيطة؟ قم بالتداول في بساط الترحيب المعتاد الخاص بك للحصول على نسخة تحت عنوان العطلة.
اجعل هذه الفكرة بسيطة أو متعددة الطبقات كما تريد. للحصول على مظهر بسيط، كل ما تحتاجه هو سجادة احتفالية تتناسب مع نمط الديكور الخاص بك. إذا كنت ترغب في رفع مستوى المظهر، فقم بوضع سجادة خارجية منقوشة أسفلها، واختر سجادة الشرفة التي تتناسق مع بقية زينة عيد الميلاد الخاصة بك. فقط تأكد من تنظيف الشرفة جيدًا ومسحها أولًا، حتى يبدو كل شيء نظيفًا ومرتبًا.
أضف سجادة ترحيب تحت عنوان العطلة إلى الشرفة الأمامية الخاصة بك للحصول على مظهر احتفالي
تعتبر ممسحة الأرجل جزءًا وظيفيًا من أي شرفة. إنها توفر مكانًا لأفراد الأسرة والضيوف لمسح أقدامهم، وتكون بمثابة ديكور، وتضفي مظهرًا رائعًا على الشرفة. نظرًا لأن الحصائر المخصصة للعطلات تقضي وقتًا أقل في الخارج مقارنةً بحصائر الترحيب على مدار العام، يمكنك اختيار إصدار غير مكلف، مما يجعل هذا تحديثًا مناسبًا للميزانية. وخياراتك واسعة جدًا. لقد اكتشفنا بعض الحصائر اللطيفة في قسم Bullseye في Target مقابل 5 دولارات، مثل ممسحة بيت خبز الزنجبيل، وعدد كبير من الخيارات الأكثر تكلفة قليلاً على Amazon والتي تناسب أي ذوق تقريبًا. يمكنك أيضًا إنشاء حصائر ترحيب موسمية بسعر رخيص باستخدام أدوات Dollar Tree DIY هذه، أو اتخاذ خطوة إضافية وتصنيع ممسحة أرجل عصرية على شكل صدفة باستخدام هذا الاختراق الذكي من ايكيا.
أطلق العنان لإبداعك ونزوتك عند اختيار سجادة باب الشرفة، لكن لا تنس الاعتبارات العملية قبل الضغط على زر “شراء”. أولاً، تأكد من أن السجادة بالحجم الصحيح. يجب أن تكون ممسحة الأرجل 80 بالمائة على الأقل من عرض باب الدخول لضمان مساحة كافية لمسح القدمين ولتبدو ذات حجم مناسب. إذا كان لديك شرفة كبيرة، فإن وضع سجادة خارجية منقوشة أسفل السجادة يمكن أن يساعد في تعزيزها ومنعها من أن تبدو صغيرة بشكل غريب. ستحتاج أيضًا إلى التفكير في المادة. إذا كنت تعيش في منطقة بها عواصف ثلجية متكررة، يمكن أن توفر السجادة ذات الظهر المطاطي قوة الجر التي تحتاجها، في حين أن حصيرة جوز الهند هي الخيار الأفضل لكشط الأوساخ من الأحذية أو الأحذية الطويلة.