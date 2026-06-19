مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية تخلق لعبة شرب للجماهير

من المقرر أن تكون مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة هذا الأسبوع، حيث يفوز الفائز في المواجهة بالمجموعة الأولى.

فاز كلا البلدين في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، حيث سيطرت المكسيك على جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية على التشيك. فوز أي من الفريقين سيضمن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب من البطولة.

وخسارة المكسيك، الفريق الذي فشل في التأهل إلى دور الـ16، ستضمن تقريباً مواجهة الأرجنتين في ربع النهائي. فوز كوريا الجنوبية سيعني أيضًا الفوز على أفضل 20 فريقًا على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تنتهي المكسيك في المركز الأول، لكن كوريا الجنوبية يمكن أن تجعل الأمور مثيرة للاهتمام. ويملك الفريقان ثلاث نقاط، فيما تملك جنوب أفريقيا والتشيك نقطة واحدة.

هناك الكثير على المحك، ومشجعو الفريقين يعرفون ذلك.

ربما لهذا السبب تم إنشاء لعبة شرب جديدة لعشاق المكسيك وكوريا الجنوبية للمشاركة فيها أثناء مشاهدة المعركة عالية المخاطر.

منشور منتشر على نطاق واسع من @luuucas1k على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) يربط التكيلا ضد Soju، وهي روح كورية مقطرة.

وكتب المستخدم: “في كل مرة تسجل فيها المكسيك هدفًا الليلة، أتناول جرعة من التكيلا، وفي كل مرة تسجل فيها كوريا الجنوبية أتناول جرعة من السوجو”.

وضع المشجعون الآخرون لمسة خاصة بهم على مباراة التكيلا مقابل سوجو، حيث تعهد أحد المستخدمين بالتقاط لقطات من أي من المشروبين عندما تتوج الدولة المذكورة منتصرة.

من الواضح أن هوس كأس العالم يظهر بكامل تأثيره حيث ينغمس المشجعون في هذه الرياضة ويشجعون بلدانهم الأصلية. تتمتع لوس أنجلوس بتاريخ حافل مع كل من الجالية المكسيكية والجالية الكورية، مما يجعل المباراة أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لأنجيلينوس مساء الخميس.

تبدأ مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية في الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

أتمنى أن يفوز أفضل مشروب.