مبرد الهواء ومكيف الهواء: ما الفرق؟

في أشهر الصيف الحارة، تعد العودة إلى المنزل في مكان بارد حيث يمكنك الاسترخاء دون التعرق المستمر بمثابة راحة مرحب بها. إذا وجدت أنك غير قادر على الحفاظ على برودة منزلك، فقد يكون مبرد الهواء أو مكيف الهواء هو ما تحتاجه تمامًا. قبل إجراء عملية شراء، عليك معرفة الخيار الأفضل للحفاظ على منزلك في درجة حرارة مقبولة. على الرغم من أنهما يبدوان متشابهين، إلا أن هذين الجهازين يعملان بطرق مختلفة. تعتمد مبردات الهواء على الرطوبة وتدفق الهواء، بينما تقوم مكيفات الهواء بإزالة الحرارة والرطوبة من المنزل وتنقلها إلى الخارج.

للبدء، عليك أن تعرف الاختلافات الرئيسية بين الاثنين. أولا، النظر في الجهاز نفسه. مبردات الهواء، والمعروفة أيضًا باسم مبردات التبخر أو المستنقعات، بسيطة جدًا. وهي في الأساس مراوح تحتوي على ماء أو عبوات ثلج مدمجة. على سبيل المثال، يستخدم البعض مرشحًا على شكل قرص العسل إلى حد ما تنفخه المروحة، ويظل رطبًا بالمياه المسحوبة من الخزان الذي يجب ملؤه في بعض الأحيان.

من ناحية أخرى، مكيفات الهواء، والتي تسمى عادةً AC، هي آلات أكثر تعقيدًا. يستخدمون غاز التبريد والمكثفات والضواغط لتبريد الغرفة أثناء دفع الهواء الساخن والرطوبة خارج المنزل من خلال فتحات العادم. هناك وحدات صغيرة توضع في النافذة وتعمل كجهاز واحد، ولكن العديد من الوحدات الأكبر حجمًا، بما في ذلك وحدات تكييف الهواء المركزية ووحدات الحائط، تكون أكبر حجمًا وتحتوي على وحدة مكثف تعمل على الجزء الخارجي من المنزل.