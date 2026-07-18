مبرد الهواء ومكيف الهواء: ما الفرق؟

في أشهر الصيف الحارة، تعد العودة إلى المنزل في مكان بارد حيث يمكنك الاسترخاء دون التعرق المستمر بمثابة راحة مرحب بها. إذا وجدت أنك غير قادر على الحفاظ على برودة منزلك، فقد يكون مبرد الهواء أو مكيف الهواء هو ما تحتاجه تمامًا. قبل إجراء عملية شراء، عليك معرفة الخيار الأفضل للحفاظ على منزلك في درجة حرارة مقبولة. على الرغم من أنهما يبدوان متشابهين، إلا أن هذين الجهازين يعملان بطرق مختلفة. تعتمد مبردات الهواء على الرطوبة وتدفق الهواء، بينما تقوم مكيفات الهواء بإزالة الحرارة والرطوبة من المنزل وتنقلها إلى الخارج.
للبدء، عليك أن تعرف الاختلافات الرئيسية بين الاثنين. أولا، النظر في الجهاز نفسه. مبردات الهواء، والمعروفة أيضًا باسم مبردات التبخر أو المستنقعات، بسيطة جدًا. وهي في الأساس مراوح تحتوي على ماء أو عبوات ثلج مدمجة. على سبيل المثال، يستخدم البعض مرشحًا على شكل قرص العسل إلى حد ما تنفخه المروحة، ويظل رطبًا بالمياه المسحوبة من الخزان الذي يجب ملؤه في بعض الأحيان.
من ناحية أخرى، مكيفات الهواء، والتي تسمى عادةً AC، هي آلات أكثر تعقيدًا. يستخدمون غاز التبريد والمكثفات والضواغط لتبريد الغرفة أثناء دفع الهواء الساخن والرطوبة خارج المنزل من خلال فتحات العادم. هناك وحدات صغيرة توضع في النافذة وتعمل كجهاز واحد، ولكن العديد من الوحدات الأكبر حجمًا، بما في ذلك وحدات تكييف الهواء المركزية ووحدات الحائط، تكون أكبر حجمًا وتحتوي على وحدة مكثف تعمل على الجزء الخارجي من المنزل.
تخدم مبردات الهواء ومكيفات الهواء أغراضًا مختلفة
الآن بعد أن فهمت الأساسيات، عليك أن تعرف أغراضها. تستخدم مبردات الهواء التبخر بشكل أساسي لزيادة الرطوبة، مما يساعد على خفض درجة الحرارة، مما يجعل الهواء أكثر برودة، حتى لو لم تنخفض درجة الحرارة الفعلية كثيرًا. وجود المزيد من الرطوبة في الهواء يقلل أيضًا من الكهرباء الساكنة، ويحافظ على رطوبة الجلد، ويفيد صحة الجهاز التنفسي. لا ينبغي أن تكون الرطوبة عالية جدًا، حوالي 30 إلى 50 بالمائة، ولهذا السبب من الأفضل استخدام مبرد الهواء في غرفة بها الكثير من التهوية. نظرًا لأن معظم مبردات الهواء تشبه المراوح أكثر من مكيفات الهواء، تأكد من تجنب أكبر الأخطاء عند تبريد غرفتك باستخدام المروحة.
تم تصميم مكيفات الهواء لخفض درجات الحرارة الداخلية، وذلك بفضل مكوناتها القوية. في حين أن مبردات الهواء يمكنها خفض درجة الحرارة ببضع درجات فقط، فإن مكيفات الهواء مصممة لخفض درجة الحرارة وتنظيمها بشكل كبير. للحصول على أقصى قدر من الفعالية، فإنها تتطلب أن تكون الغرف مغلقة بالكامل. على عكس مبردات الهواء، لا يمكن نقل وحدات التكييف بسهولة بشكل عام. من الناحية الفنية، هناك بعض مكيفات الهواء “المحمولة”، مثل مكيفات أمازون، التي تساعدك على التغلب على حرارة الصيف، لكن قابليتها للحمل لا تزال محدودة بسبب وزنها وحقيقة أن خراطيمها يجب أن تنفيس للخارج من خلال نافذة أو باب.
كيفية معرفة ما إذا كان مبرد الهواء أو مكيف الهواء أفضل
أما بالنسبة لأيهما أفضل، فهذا يعتمد على المكان الذي تعيش فيه. نظرًا لأنه يعمل عن طريق زيادة الرطوبة، فإن مبرد الهواء هو الأفضل للمناخات الجافة جدًا. إنهم لا يخفضون درجة الحرارة كثيرًا لكنهم جيدون في تجنب أسوأ درجات الحرارة. ونظرًا لأن هذه العمليات ليست أكثر تعقيدًا من المراوح بشكل ملحوظ، فهي لا تتطلب الكثير من الطاقة ويمكن أن تساعدك في توفير المال. ولهذا السبب يمكنك اعتباره بديلاً لمكيف الهواء يستحق التجربة في غرفة صغيرة. وفقًا لـ Portacool، قد تكلف هذه الأجهزة دولارًا واحدًا فقط يوميًا للاستخدام، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على تكاليف الوحدة والمرافق الخاصة بك.
يبدو هذا خيارًا رائعًا، لكنه ليس مثاليًا للجميع. إذا كنت تعيش في مكان حار ورطب جدًا، فسيقوم مكيف الهواء بعمل أفضل في تبريد منزلك. إذا كانت المساحة الخاصة بك تفتقر إلى تهوية جيدة، مثل شقة ذات نوافذ قليلة أو في الطابق السفلي، فسيكون مكيف الهواء خيارًا أفضل من مبرد الهواء. على الرغم من أن مبردات الهواء قد تنفد منها المياه في منتصف الليل أو أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل، إلا أنه يمكن برمجة مكيفات الهواء لتشغيلها ولا تحتاج إلى إغلاقها طوال اليوم.