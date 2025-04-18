متجر كرة القدم Massapequa يغلق أبوابه بعد 53 عامًا خاصًا

رياضة
متجر كرة القدم Massapequa يغلق أبوابه بعد 53 عامًا خاصًا

إنه بدوام كامل لمتجر كرة القدم Massapequa.

إن الأعمال التجارية المملوكة للعائلة ، والتي كانت عنصرًا أساسيًا في مجتمع Long Island Soccer منذ ما يقرب من 53 عامًا ، ستغلق أبوابها للأبد في يونيو.

وقالت المالكة هيلين فيشمان – التي تدير الأعمال مع شقيقها مارك بودينشتاين – “كان عمري 13 عامًا ، وقد بدأت أنا وأمي حقًا”. “لقد كنت هنا طوال حياتي.”

تم انتخاب فيشمان وبودنشتاين للإغلاق لأخذ التقاعد المستحق-ولكن ليس قبل أن جاء الشكر القلبي من كل مكان.

وقال فيشمان: “إن تدفق الدعم والذكريات التي حصلنا عليها في الأيام القليلة الماضية ، أعتقد أن أخي وأنا لم أدرك أبدًا التأثير الذي أحدثناه”.

وأضافت أن Massapequa Soccer الكبرى كريستي ويلز ، الذي لعب في المنتخب الوطني للسيدات الأمريكي ، تواصل مع بريد إلكتروني “جميل” حول كيفية تأثير المتجر على شبابها كعميل متكرر.

وقال فيشمان: “لقد كان الناس من الماضي يعودون ، الذكريات ، إنه أمر ساحق تمامًا”. “إنه أمر لا يصدق ، فأنت تتعرف على أسماء الأشخاص الذين عرفتهم منذ 20 أو 30 عامًا.”

وقالت إن ذاكرة المالك حية للغاية لأنه في نصف قرن من العمل ، كانت التحدث إلى العملاء أفضل جزء من الوظيفة.

“أحببت معرفة ذلك ،” أين تلعب؟ ماذا تحب أن تفعل؟ ” قالت.

“نحن نهتم حقًا بالأشخاص. والآن نشكرك بعد شكرًا. يجب أن نشكرهم جميعًا على إبقائنا في العمل.”

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المكّي ساهل

المكّي ساهل

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