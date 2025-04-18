متجر كرة القدم Massapequa يغلق أبوابه بعد 53 عامًا خاصًا

إنه بدوام كامل لمتجر كرة القدم Massapequa.

إن الأعمال التجارية المملوكة للعائلة ، والتي كانت عنصرًا أساسيًا في مجتمع Long Island Soccer منذ ما يقرب من 53 عامًا ، ستغلق أبوابها للأبد في يونيو.

وقالت المالكة هيلين فيشمان – التي تدير الأعمال مع شقيقها مارك بودينشتاين – “كان عمري 13 عامًا ، وقد بدأت أنا وأمي حقًا”. “لقد كنت هنا طوال حياتي.”

تم انتخاب فيشمان وبودنشتاين للإغلاق لأخذ التقاعد المستحق-ولكن ليس قبل أن جاء الشكر القلبي من كل مكان.

وقال فيشمان: “إن تدفق الدعم والذكريات التي حصلنا عليها في الأيام القليلة الماضية ، أعتقد أن أخي وأنا لم أدرك أبدًا التأثير الذي أحدثناه”.

وأضافت أن Massapequa Soccer الكبرى كريستي ويلز ، الذي لعب في المنتخب الوطني للسيدات الأمريكي ، تواصل مع بريد إلكتروني “جميل” حول كيفية تأثير المتجر على شبابها كعميل متكرر.

وقال فيشمان: “لقد كان الناس من الماضي يعودون ، الذكريات ، إنه أمر ساحق تمامًا”. “إنه أمر لا يصدق ، فأنت تتعرف على أسماء الأشخاص الذين عرفتهم منذ 20 أو 30 عامًا.”

وقالت إن ذاكرة المالك حية للغاية لأنه في نصف قرن من العمل ، كانت التحدث إلى العملاء أفضل جزء من الوظيفة.

“أحببت معرفة ذلك ،” أين تلعب؟ ماذا تحب أن تفعل؟ ” قالت.

“نحن نهتم حقًا بالأشخاص. والآن نشكرك بعد شكرًا. يجب أن نشكرهم جميعًا على إبقائنا في العمل.”

في بويز لاكروس هذا الأسبوع ، يستضيف فريق قوي من بورت واشنطن 7-1 فريقًا 4-3 ميموم في الساعة الواحدة مساء يوم السبت.

على جانب الفتيات ، يزور Lynbrook 4-1 2-6 North Shore في الساعة 10 صباحًا يوم السبت.