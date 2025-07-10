متحمس مايكل كارتر الثاني لإحياء المهنة مع نظام Jets الجديد

رياضة
متحمس مايكل كارتر الثاني لإحياء المهنة مع نظام Jets الجديد

لم يكن من الممكن أن يكون موسم 2024 قد بدأ بداية أفضل لاعب الطائرات في الركن Michael Carter II.

قبل بدء الموسم العادي مباشرة ، وقعت الطائرات كارتر على تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 30.75 مليون دولار ، مما يجعله أعلى زاوية نيكل في الدوري. لكن المشاعر الجيدة لم تدوم طويلاً لكارتر.

أعاقت إصابة في الكاحل خلال معسكر التدريب كارتر في وقت مبكر من هذا الموسم ، وبعد ذلك كما بدأ في التعافي من هذه الإصابة ، شعر بالألم في ساقه أثناء الاحماء المسبق في الأسبوع الخامس ضد الفايكنج في لندن.

اتضح أن الألم كان ناتجًا عن قرص فتق في ظهره.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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