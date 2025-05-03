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على الرغم من كونها تقع في جبال أبالاشيان المترامية الأطراف وجغرافتها الجميلة ، إلا أن متوسط ​​العمر المتوقع في ولاية فرجينيا الغربية أقل من المتوسط ​​الوطني. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، بين عامي 2020 و 2021 ، انخفض متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص في ولاية فرجينيا الغربية لمدة عامين. هذا يعني أن الأشخاص الذين ولدوا في عام 2021 سيكونون متوسط ​​العمر المتوقع لمدة 71 عامًا فقط ، وهو تناقض حاد مع الدول الأخرى مثل هاواي وماساتشوستس ، حيث يبلغ متوسط ​​العمر 79.9 و 79.6 عامًا على التوالي. في الواقع ، فإن الدولة الوحيدة التي لديها متوسط ​​العمر المتوقع من ولاية فرجينيا الغربية هي ولاية ميسيسيبي ، البالغة من العمر 70.9 سنة.

على الرغم من أن متوسط ​​العمر الوطني المتوقع حقق نجاحًا كبيرًا ، حيث انخفض إلى 76.4 في عام 2021 من 77 في عام 2020 ، إلا أن بعض الولايات ، مثل فرجينيا الغربية ، شهدت انخفاض معدل متوسط ​​العمر. منحت ، كان هناك جائحة عالمي في عام 2020 ، والتي ، بالطبع ، أثرت على معدلات متوسط ​​العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم ، ولكن اعتبارًا من عام 2021 ، لم تكن الأسباب الثلاثة الأولى للوفيات في ولاية فرجينيا الغربية ذات الصلة. بدلاً من ذلك ، كان السرطان في الجزء العلوي من القائمة ، مع الحوادث والجرعات الزائدة من المخدرات ليست بعيدة جدًا.

على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل المساهمة التي تؤثر على المدة التي قد يعيش فيها شخص ما ، إلا أن المواقف الاجتماعية والاقتصادية ، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم فيما يتعلق بالصحة البدنية والعقلية ، تبدو في اللعب. تتمتع فرجينيا الغربية أيضًا بأقل متوسط ​​العمر المتوقع للنساء في البلاد.