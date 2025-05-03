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على الرغم من كونها تقع في جبال أبالاشيان المترامية الأطراف وجغرافتها الجميلة ، إلا أن متوسط العمر المتوقع في ولاية فرجينيا الغربية أقل من المتوسط الوطني. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، بين عامي 2020 و 2021 ، انخفض متوسط العمر المتوقع للأشخاص في ولاية فرجينيا الغربية لمدة عامين. هذا يعني أن الأشخاص الذين ولدوا في عام 2021 سيكونون متوسط العمر المتوقع لمدة 71 عامًا فقط ، وهو تناقض حاد مع الدول الأخرى مثل هاواي وماساتشوستس ، حيث يبلغ متوسط العمر 79.9 و 79.6 عامًا على التوالي. في الواقع ، فإن الدولة الوحيدة التي لديها متوسط العمر المتوقع من ولاية فرجينيا الغربية هي ولاية ميسيسيبي ، البالغة من العمر 70.9 سنة.
على الرغم من أن متوسط العمر الوطني المتوقع حقق نجاحًا كبيرًا ، حيث انخفض إلى 76.4 في عام 2021 من 77 في عام 2020 ، إلا أن بعض الولايات ، مثل فرجينيا الغربية ، شهدت انخفاض معدل متوسط العمر. منحت ، كان هناك جائحة عالمي في عام 2020 ، والتي ، بالطبع ، أثرت على معدلات متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم ، ولكن اعتبارًا من عام 2021 ، لم تكن الأسباب الثلاثة الأولى للوفيات في ولاية فرجينيا الغربية ذات الصلة. بدلاً من ذلك ، كان السرطان في الجزء العلوي من القائمة ، مع الحوادث والجرعات الزائدة من المخدرات ليست بعيدة جدًا.
على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل المساهمة التي تؤثر على المدة التي قد يعيش فيها شخص ما ، إلا أن المواقف الاجتماعية والاقتصادية ، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم فيما يتعلق بالصحة البدنية والعقلية ، تبدو في اللعب. تتمتع فرجينيا الغربية أيضًا بأقل متوسط العمر المتوقع للنساء في البلاد.
خيارات نمط الحياة غير الصحية لا تساعد متوسط العمر المتوقع في فرجينيا الغربية
اعتبارًا من عام 2021 ، كان السبب الأول للوفيات في ولاية فرجينيا الغربية هو السرطان ، مع 148.7 وفاة للفرد – وهو رقم يمكن تفسيره بسهولة من خلال خيارات نمط الحياة غير الصحية.
وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية ، فإن فرجينيا الغربية لديها أعلى معدل من المدخنين بنسبة 21 ٪ ، واستخدام التبغ هو السبب الرئيسي للسرطان. تعد فرجينيا الغربية أيضًا موطنًا لأعلى كمية من السمنة المفرطة في الولايات المتحدة ، حيث يبلغ عدد سكان مؤشر كتلة الجسم 41.2 ٪ من سكان الولاية 40 ٪ أو أكثر. في البحث عن العلاقة بين السمنة والعوامل المساهمة ، وجد مركز السيطرة على الأمراض أن غالبية أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة في الولايات المتحدة لديهم تعليم ضئيل للغاية ؛ معظمهم لم ينتهوا من المدرسة الثانوية. الدولة الأقل تعليماً في البلاد وواحدة مع واحدة من أعلى معدلات البطالة؟ فرجينيا الغربية ، لكل نيوزويك.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن أن يعزى ثلث الوفيات المرتبطة بالسرطان إلى التدخين ، ومؤشر كتلة الجسم العالي ، وعدم النشاط البدني ، وعدم تناول كمية كافية من الفواكه والخضروات. من المحتمل أن الكثيرين في ولاية فرجينيا الغربية لا يحصلون على المعلومات اللازمة حول ما ينبغي أن يفعلوه لرعاية أجسادهم وما ينبغي تجنبه. ومع ذلك ، مع معدل الفقر في ولاية فرجينيا الغربية (ثالث أدنى مستوى في البلاد) ، قد تكون خيارات نمط حياتهم أكثر تعتمد على البقاء في تغذية وأقل حول ماهية هذا الطعام.
تلعب الحوادث والإدمان أيضًا دورًا
كما لو أن معدلات السرطان والسمنة والفقر في ولاية فرجينيا الغربية لم تكن كافية ، فإن 134.7 الوفيات للفرد بسبب الحوادث ، السبب الثاني الأكثر شيوعًا للوفاة في الولاية. إن الافتقار إلى الأسفلت المناسبة والإضاءة السيئة تجعل الطرق خطرة. ثم ، في حالة حدوث حادث ، بسبب المشهد الريفي ، يمكن أن يكون الحصول على الرعاية الطبية في أي مكان في الوقت المناسب إنجازًا.
السبب الثالث لارتفاع متوسط العمر المتوقع في فرجينيا الغربية: جرعات زائدة من المخدرات. عندما أصبحت مسكنات الألم الموصوفة يمكن الوصول إليها بسهولة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي ، فإنها بدأت في حركة أزمة أفيونية في نهاية المطاف ، مما أدى إلى مئات الآلاف من الوفيات-ولا تظهر علامات التوقف. وفقًا للمعهد الوطني لتعاطي المخدرات ، زادت الوفيات المتعلقة بالأفيون من 49،860 في عام 2019 إلى أكثر من 80،000 في عام 2022. كانت إحدى الولايات التي ضربت في فرجينيا الغربية ، والتي ظلت الدولة ذات أعلى معدل وفاة جرعة زائدة بين عامي 2011 و 2021 (بالظادوك).
على الرغم من أنه قد يبدو أن البطاقات مكدسة ضد وست فرجينيا ، إلا أن كل شخص في الولاية يجب أن يصبح إحصائيًا. إذا كنت تعاني من إدمان المخدرات ، فهناك الكثير من البرامج لمساعدتك في ركل هذه العادة ؛ كما أنه يساعد أن يكون معك ناركان. إذا كنت مدخنًا ، فيمكن أن تساعدك البقع واللثة على فطيرك عن التبغ. إذا كنت لا تستطيع أن تأكل الخضروات الطازجة في كل وجبة ، فستحل محل شيء واحد على الأقل مع الخضار أو الفاكهة كل يوم. تغييرات صغيرة مهمة.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).