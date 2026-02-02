متوسط ​​​​العمر المتوقع لدونالد ترامب: ما هو (وما ليس) في صالحه

من الصعب تصفح وسائل التواصل الاجتماعي دون سماع آراء (وتنبؤات رهيبة) حول صحة دونالد ترامب، ولكن ما هي الحقائق الواضحة؟ فهل سيستمر رئيس الولايات المتحدة المنتخب مرتين في تلقي تقارير طبية “ممتازة” مثل تلك التي أصدرها البيت الأبيض في أبريل/نيسان 2025، أم أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك؟ هل تلوح المشاكل في الأفق؟

لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يعاني من مشاكل صحية تهدد حياته، يجب علينا أولاً أن ننظر إلى ما يفعله بشكل صحيح، والمكان الجيد للبدء هو قراره بالتوقف عن شرب الكحول. وبحسب ما ورد اختار ترامب أن يكون ممتنعاً عن تناول المشروبات الكحولية لأن شقيقه الأكبر توفي بسبب إدمان الكحول في أوائل الأربعينيات من عمره. حتى أنه اعترف في قمة الإيمان الوطني (عبر المستقل)، “أعتقد أن لدي نوع الشخصية التي من المحتمل أن أواجه فيها مشكلة.”

هل تناول القليل من الكحول بين الحين والآخر أمر سيء بالنسبة لك؟ نظرت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Scientific Reports في السجلات الصحية لأكثر من 400000 شخص بالغ واكتشفت أن أولئك الذين يشربون الكحول بانتظام يمكن أن يتوقعوا تقصير أعمارهم بمقدار 6.9 سنوات. وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين شربوا مشروبًا كحوليًا واحدًا فقط يوميًا بدا أنهم يكسبون سنة واحدة من العمر، إلا أنهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، مما ينفي الفائدة. وبالتالي، فإن رفض ترامب للكحول قد يمنحه الفوز.