متوسط ​​​​العمر المتوقع لدونالد ترامب: ما هو (وما ليس) في صالحه

من الصعب تصفح وسائل التواصل الاجتماعي دون سماع آراء (وتنبؤات رهيبة) حول صحة دونالد ترامب، ولكن ما هي الحقائق الواضحة؟ فهل سيستمر رئيس الولايات المتحدة المنتخب مرتين في تلقي تقارير طبية “ممتازة” مثل تلك التي أصدرها البيت الأبيض في أبريل/نيسان 2025، أم أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك؟ هل تلوح المشاكل في الأفق؟
لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يعاني من مشاكل صحية تهدد حياته، يجب علينا أولاً أن ننظر إلى ما يفعله بشكل صحيح، والمكان الجيد للبدء هو قراره بالتوقف عن شرب الكحول. وبحسب ما ورد اختار ترامب أن يكون ممتنعاً عن تناول المشروبات الكحولية لأن شقيقه الأكبر توفي بسبب إدمان الكحول في أوائل الأربعينيات من عمره. حتى أنه اعترف في قمة الإيمان الوطني (عبر المستقل)، “أعتقد أن لدي نوع الشخصية التي من المحتمل أن أواجه فيها مشكلة.”
هل تناول القليل من الكحول بين الحين والآخر أمر سيء بالنسبة لك؟ نظرت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Scientific Reports في السجلات الصحية لأكثر من 400000 شخص بالغ واكتشفت أن أولئك الذين يشربون الكحول بانتظام يمكن أن يتوقعوا تقصير أعمارهم بمقدار 6.9 سنوات. وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين شربوا مشروبًا كحوليًا واحدًا فقط يوميًا بدا أنهم يكسبون سنة واحدة من العمر، إلا أنهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، مما ينفي الفائدة. وبالتالي، فإن رفض ترامب للكحول قد يمنحه الفوز.
المفضل: ترامب لا يدخن ولم يستخدم المخدرات غير المشروعة
بالإضافة إلى رفضه للكحول، فإن ترامب لا يدخن أو يستخدم المخدرات غير المشروعة أيضًا. السبب؟ مرة أخرى، كان يراقب أخيه. خلال ظهوره في برنامج “This Past Weekend w/Theo Von”، أوضح ترامب أن شقيقه أخبره بعدم التدخين أو الشرب أو تعاطي المخدرات بسبب مشاكله الخاصة. وقال ترامب: “كان من المهم للغاية بالنسبة له أن ينقل لي عدم وجود هذه المشكلة”.
يظهر العلم وجود صلة بين انخفاض متوسط العمر المتوقع والتدخين وتعاطي المخدرات غير المشروعة. على سبيل المثال، أشارت افتتاحية عام 2024 في مجلة الإدمان إلى أن تدخين سيجارة واحدة يمكن أن يقلل متوسط العمر المتوقع للشخص بمقدار 20 دقيقة، بناءً على البيانات المتعلقة بالتدخين والوفيات. تتراكم كل هذه الدقائق: توضح رابطة كليات الطب الأمريكية أن المدخنين يموتون قبل عقد من الزمن تقريبًا قبل غير المدخنين من نفس الفئة العمرية.
تعاطي المخدرات سيء بنفس القدر لطول العمر. تقدر الآلة الحاسبة المقدمة من مركز الإدمان الأمريكي أن حلقة واحدة من تعاطي الكوكايين تقصر العمر بمقدار 6.6 ساعة والميثادون بمقدار 14.7 ساعة. على هذا النحو، يبدو أن عدم البدء مطلقًا في التدخين أو تعاطي المخدرات هو طريقة حكيمة لتمديد أيام الشخص.
المواتية: ترامب يبقي الحالة الصحية الحالية تحت السيطرة
في تقرير طبي للبيت الأبيض في أبريل 2025، تضمنت قائمة أدوية ترامب عقارين للكوليسترول: رسيوفاستاتين وإزيتيميب. في حين أنه قد يبدو أن على ترامب أن يأخذ هذه الوصفات الطبية جانبًا سلبيًا، فإن مجموعته الكاملة من الدهون الثلاثية والكوليسترول “الجيد” ومستويات الكوليسترول “الضار” كانت جميعها ضمن المعايير الطبيعية (56 ملليجرام لكل ديسيلتر، 77 ملليجرام لكل ديسيلتر، و 51 ملليجرام لكل ديسيلتر، على التوالي).
وبعبارة أخرى، فإن حقيقة أن ترامب لديه ما وصفه طبيب الرئيس الكابتن شون باربابيلا بـ “فرط كوليسترول الدم الذي يتم التحكم فيه بشكل جيد” قد تكون إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، فإن روسوفاستاتين، كما يوحي اسمه، هو أحد أدوية الستاتين، مما قد يقلل من احتمالية الوفاة بنسبة 44٪، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في المجلة الأمريكية لأمراض القلب الوقائية.
في المقال، أوضح أحد قادة الدراسة، الدكتور جيابينغ لو، أن “الجمع بين استخدام الأدوية الوقائية والالتزام بأنماط حياة صحية متعددة ارتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والأمراض القلبية الوعائية، فضلاً عن وجود فوائد ملحوظة في متوسط العمر المتوقع”. وهذا يعني أن رغبة ترامب في إبقاء نسبة الكولسترول لديه ضمن الحدود المرغوبة قد تؤدي إلى إطالة عمره.
غير مواتٍ: يستهلك ترامب عددًا كبيرًا من الأطعمة المصنعة
يمكن أن يشتمل النظام الغذائي اليومي للرئيس دونالد ترامب بسهولة على سندويشات بيج ماك، وسندويشات فيليه أو فيش، وكنتاكي فرايد تشيكن، وكلها مضاف إليها مشروب كوكا كولا دايت – ما يصل إلى 12 سندويشًا في اليوم. (وهذا ليس بالأمر الصعب عندما يكون لديك زر في المكتب البيضاوي لطلب مشروب دايت كولا عند الطلب). وحتى وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، روبرت ف. كينيدي جونيور، تساءل كيف لا يزال القائد الأعلى على قيد الحياة، في ضوء تفضيلاته الغذائية فائقة المعالجة.
تكمن مشكلة الوجبات السريعة فائقة المعالجة في أنها تحتوي بشكل عام على نسبة عالية من الدهون والصوديوم والسعرات الحرارية والسكر في كثير من الأحيان، وكل ذلك في حين أنها منخفضة في المكونات كثيفة المغذيات مثل الخضروات واللحوم الخالية من الدهون. ارتبط النظام الغذائي المستمر المكون من وجبات فائقة المعالجة بأكثر من 30 مرضًا خطيرًا، بدءًا من السمنة ومشاكل الجهاز التنفسي وحتى مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
في مقال نشرته الجمعية الطبية الأمريكية عام 2024، أكد طبيب القلب الدكتور ستيفن ديفريز أن “العواقب الصحية للأطعمة فائقة المعالجة وخيمة”. لدعم ادعائه، استشهد الدكتور ديفريز بدراسة أجريت عام 2019 في Public Health Nutrition والتي وجدت أن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة فائقة المعالجة أكثر (أعلى 25% من المشاركين في الاستطلاع) لديهم فرصة أكبر للوفاة بنسبة 31% من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
يمكن أن يؤدي شرب الدايت كولا أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة. يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تقصير عمر الرجال بمقدار خمس سنوات، وفقًا لمراجعة عام 2020 في مجلة Frontiers Endocrinology. ويمكن للسمنة أن تفعل الشيء نفسه، حتى بأكثر من 10 سنوات في بعض الحالات.
غير المواتية: ترامب لا يمارس الرياضة خارج نطاق لعبة الجولف
يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتك على إطالة عمرك، حتى لو لم تكن رياضيًا من النخبة (أو عرضة لخوض تحديات اللياقة البدنية مثل اثنين من زملاء دونالد ترامب). وقد وجدت الدراسات أنه لا يهم ما إذا كنت تمارس الرياضة بشكل معتدل أو بقوة – ففي كلتا الحالتين ستساعد على تقليل خطر الوفاة المبكرة. على سبيل المثال، خلصت دراسة أجريت عام 2023 في JAMA Oncology إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بقوة لمدة أربع دقائق فقط يوميًا يمكن أن تقلل من فرص إصابة الشخص بالسرطان.
وبصرف النظر عن ممارسة رياضة الجولف على مهل، فإن ترامب ليس من محبي ممارسة التمارين الرياضية بشكل عام. في الواقع، لقد كان ضد ممارسة الرياضة لفترة طويلة. في كتابهما الصادر عام 2016 بعنوان “كشف ترامب”، كتب المؤلفان مايكل كرانيش ومارك فيشر أنه بعد التخرج من الجامعة، أصبح ترامب يعتقد أن التمارين الرياضية تختصر سنوات من حياتك. وكتبوا (عبر Vox): “اعتقد ترامب أن جسم الإنسان يشبه البطارية، مع كمية محدودة من الطاقة، والتي تستنزف فقط عند ممارسة الرياضة”، مضيفين: “عندما علم أن جون أودونيل، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الكازينو، كان يتدرب على سباق ثلاثي الرجل الحديدي، حذره قائلاً: “سوف تموت شابًا بسبب هذا”.”
في عام 2015، شارك ترامب أفكاره حول التمارين الرياضية مع مراسل مجلة نيويورك تايمز، مشيرًا إلى أن نوع تمارينه كان يقضي ساعة في التحدث إلى حشد من الناس. ومع ذلك، يبدو أنه يشعر بالقلق بدرجة كافية لإنقاص وزنه في بعض الأحيان؛ قال إنه خسر حوالي 20 رطلاً في عام 2024، وفي عام 2025، كان يعتقد كينيدي ومقدم البرامج الحوارية شون هانيتي أنه خسر حوالي 30 رطلاً. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن ترامب ذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لتقليص حجمه. ادعى كينيدي أن السبب في ذلك هو أنه بدأ يأكل البرغر بدون الكعك.
غير المواتية: ترامب يحصل على القليل من النوم
في مقابلة مع مجلة نيويوركر في عام 2017، تحدث دونالد ترامب بصراحة عن ضعف إيقاعه اليومي. وقال عن عادات نومه: “أحب ثلاث ساعات، أربع ساعات”. في نفس العام، أوضح للناقد السياسي بيل أوريلي أنه كان يعمل حتى منتصف الليل أو بعده ويستيقظ في الساعة 5:00 صباحًا.
في حين أن بعض الأشخاص يمكنهم التعامل مع القليل من النوم، فإن معظمهم يحتاجون إلى مزيد من ساعات الغفوة للبقاء في صحة جيدة. ويتضح هذا كثيرًا من نتائج دراسة أجريت عام 2024 في مجلة QJM، والتي بحثت في تأثيرات النوم غير الكافي على القلب والأوعية الدموية لدى البالغين. أولئك الذين حصلوا على نوم كافٍ وجيد النوعية ساهموا في تحسين متوسط العمر المتوقع بحوالي خمس سنوات.
تم ربط العديد من الحالات التي قد تهدد الحياة بالحرمان من النوم، بما في ذلك زيادة الوزن حول البطن، وارتفاع نسبة السكر في الدم وضغط الدم، والتدهور المعرفي. وهذا الأخير مهم بشكل خاص بالنسبة لترامب، نظرا لأن والده توفي بسبب مضاعفات مرض الزهايمر، وهو المرض الأكثر شيوعا بين جميع أنواع الخرف المرتبط بالعمر.
وفي الواقع، قد تساهم قلة النوم في تطور مرض الزهايمر، كما هو موضح في تجربة أجريت عام 2018 ونشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. واكتشفت التجربة أن الحرمان من النوم لليلة واحدة لدى الأشخاص تسبب في زيادة طفيفة في بروتين الدماغ المرتبط بمرض الزهايمر. وبالنظر إلى عدد الليالي التي قضاها ترامب في الكتابة على تويتر ثم على موقع Truth Social، فمن المؤكد أن تشخيص مرض الزهايمر يقع ضمن نطاق العقل.