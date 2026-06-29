متى تقوم شركة Wayfair بوضع علامة على أثاث الفناء غير المباع؟

سواء كنت تقوم بتزيين مساحة شرفة جديدة أو كنت ترغب فقط في الترقية باستخدام بعض اتجاهات أثاث الفناء الخارجي التي ستبدأ في عام 2026، فقد يكون قلبك مستعدًا لمجموعة أثاث الفناء من Wayfair. قبل النقر فوق “أضف إلى سلة التسوق”، فكر في الانتظار حتى يتم وضع علامة على القطع غير المباعة لهذا الموسم للبيع. كقاعدة عامة عند التسوق في أي مكان، ستجد غالبًا أن أفضل وقت للبحث عن العروض على العناصر الموسمية والعطلات هو نهاية ذلك الموسم. بالنسبة لأثاث الفناء الخارجي، سيكون ذلك في نهاية الصيف، عندما تقترب حفلات الفناء الخلفي وأيام حمام السباحة من نهايتها. في الواقع، يجب أن تشهد مبيعات عيد العمال السنوية لشركة Wayfair تخفيضًا لائقًا لأثاث الفناء غير المباع كجزء من عمليات التخليص الخارجية والتحديث المبكر للخريف.
يعد التخلص من المخزون القديم في نهاية الموسم ممارسة شائعة للعديد من منافذ البيع بالتجزئة من أجل الحفاظ على عروضهم جديدة وجديدة. لهذا السبب من المرجح أن يشهد الخريف بعضًا من أكبر الخصومات على قطع الأثاث الخارجي التي كانت تعتبر عصرية خلال الأشهر الأكثر دفئًا. خلال فترة تخفيضات عيد العمال في Wayfair، يمكنك أن تتوقع رؤية خصومات كبيرة تصل إلى 70% على أثاث الفناء، خاصة على جميع المخزون الصيفي المتبقي. يستمر البيع عادةً لمدة تقل قليلاً عن أسبوعين، وعادةً ما يبدأ في أواخر أغسطس وينتهي في أوائل سبتمبر، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. للتذكير، هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل شراء الأثاث على Wayfair. على سبيل المثال، تذكر قياس حجم المساحة لديك قبل تقديم الطلب، وفهم أن بعض العناصر قد تكون غير قابلة للإرجاع بمجرد وضعها في مرحلة التخليص.
ماذا تفعل إذا فاتتك نافذة بيع عيد العمال
إذا استطعت، فانتظر حتى أواخر أغسطس لتنغمس في مجموعة فناء جديدة، ولكن إذا فاتتك مبيعات عيد العمال في Wayfair أو كنت تشعر بفارغ الصبر، فهناك الكثير من الأوقات الجيدة الأخرى لشراء الأثاث الخارجي. قد لا تقدم هذه الخصومات الكبيرة الموجودة في عطلة عيد العمال، ولكن لا يزال بإمكانك توفير ما يزيد قليلاً عن دفع سعر التجزئة المباشر، وفي الوقت الذي يمكنك فيه الاستمتاع بعملية الشراء بالفعل. على سبيل المثال، قد يكون من المفيد الاطلاع على حدث Wayfair في منتصف الصيف، مثل تخفيضات الرابع من يوليو، والتي تركز عادةً على العناصر الخارجية مثل الشوايات وحفر النار، ولكنها قد تحتوي أيضًا على بعض أثاث الفناء بأسعار مخفضة. للتخطيط مسبقًا للموسم المقبل، يمكنك أيضًا وضع تخفيضات يوم الذكرى في أواخر شهر مايو على التقويم الخاص بك. للبدء حتى في وقت مبكر من العام الجديد، تحقق من تخفيضات الربيع الخاصة بـ Way Day في منتصف أبريل. يعد Way Day أكبر تخفيضات Wayfair لهذا العام، وعادةً ما يتميز بعناصر باهظة الثمن يمكن أن تشمل أثاث الفناء.
هناك أيضًا خصومات متفرقة وعلى مستوى الموقع يجب الانتباه إليها. لا تنس مبيعات Wayfair’s Black Friday وCyber Monday، والتي قد تشهد تخفيضات مستمرة على أي أثاث خارجي متبقي لم يتم بيعه خلال الأشهر الأكثر دفئًا أو بيع عيد العمال. تذكر أن تقوم بمراجعة موقع Wayfair بانتظام لأن هناك أيضًا مبيعات سريعة تميل إلى الظهور على مدار العام، بالإضافة إلى صفقات يومية على فئات مختلفة تستمر عادةً لمدة 24 ساعة فقط. وأثناء قيامك بالتسوق عبر الإنترنت، قد ترغب في إلقاء نظرة خاطفة على أغطية أثاث الفناء الأعلى تقييمًا من أمازون للحفاظ على استثمارك الجديد محميًا من جميع أنواع الطقس.