متى تقوم شركة Wayfair بوضع علامة على أثاث الفناء غير المباع؟

سواء كنت تقوم بتزيين مساحة شرفة جديدة أو كنت ترغب فقط في الترقية باستخدام بعض اتجاهات أثاث الفناء الخارجي التي ستبدأ في عام 2026، فقد يكون قلبك مستعدًا لمجموعة أثاث الفناء من Wayfair. قبل النقر فوق “أضف إلى سلة التسوق”، فكر في الانتظار حتى يتم وضع علامة على القطع غير المباعة لهذا الموسم للبيع. كقاعدة عامة عند التسوق في أي مكان، ستجد غالبًا أن أفضل وقت للبحث عن العروض على العناصر الموسمية والعطلات هو نهاية ذلك الموسم. بالنسبة لأثاث الفناء الخارجي، سيكون ذلك في نهاية الصيف، عندما تقترب حفلات الفناء الخلفي وأيام حمام السباحة من نهايتها. في الواقع، يجب أن تشهد مبيعات عيد العمال السنوية لشركة Wayfair تخفيضًا لائقًا لأثاث الفناء غير المباع كجزء من عمليات التخليص الخارجية والتحديث المبكر للخريف.

يعد التخلص من المخزون القديم في نهاية الموسم ممارسة شائعة للعديد من منافذ البيع بالتجزئة من أجل الحفاظ على عروضهم جديدة وجديدة. لهذا السبب من المرجح أن يشهد الخريف بعضًا من أكبر الخصومات على قطع الأثاث الخارجي التي كانت تعتبر عصرية خلال الأشهر الأكثر دفئًا. خلال فترة تخفيضات عيد العمال في Wayfair، يمكنك أن تتوقع رؤية خصومات كبيرة تصل إلى 70% على أثاث الفناء، خاصة على جميع المخزون الصيفي المتبقي. يستمر البيع عادةً لمدة تقل قليلاً عن أسبوعين، وعادةً ما يبدأ في أواخر أغسطس وينتهي في أوائل سبتمبر، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. للتذكير، هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل شراء الأثاث على Wayfair. على سبيل المثال، تذكر قياس حجم المساحة لديك قبل تقديم الطلب، وفهم أن بعض العناصر قد تكون غير قابلة للإرجاع بمجرد وضعها في مرحلة التخليص.