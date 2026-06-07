متى تقوم هوم ديبوت بوضع علامة على النباتات وعناصر الحديقة؟

يعد الاهتمام بالنباتات المعمرة والحولية والنباتات دائمة الخضرة وغيرها من النباتات التي تنمو في الحديقة أحد الأشياء المفضلة لدينا. حتى أنه يقلل من التوتر ويزيد من الوضوح العقلي. ليس هناك الكثير مما يمكن أن يملأ كوبنا تمامًا مثل البستنة. هذا إلا عندما نعرض أطفالنا النباتيين الثمينين ومعدات الحدائق للبيع في هوم ديبوت. إن معرفة الوقت الذي من المرجح أن تنخفض فيه الأسعار يمكن أن يساعد في زيادة ميزانية البستنة الخاصة بك بشكل أكبر. سواء كنت تقوم بملء أحواض الزهور والمزارعين أو إضافة الشجيرات والأشجار إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك، فإننا نقدم لك السبق الصحفي في جدول التخفيض النموذجي لشركة Home Depot. تلميح: إنه طوال موسم النمو الذروة.

لن تسمح معظم مراكز الحدائق للنباتات بالبقاء على الرفوف لفترات طويلة في انتظار وصول المشتري. النباتات لا تنتظر أيضًا. إنها تنمو وتزدهر ويمكن أن تنخفض طوال الموسم. غالبًا ما تقوم المتاجر بتخفيض أسعار النباتات التي تجاوزت ذروتها ولكنها لم تطرق باب الموت بعد. مع بدء انتهاء المواسم، يمكن أن يزداد نشاط التصفية لدى Home Depot. على سبيل المثال، يعتبر شهري يوليو وأغسطس متأخرين في موسم الصيف في عالم النباتات، مما يجعله أفضل وقت لقطف النباتات المعمرة التي أزهرت بالفعل.

لذا، بمجرد حصولك على تذكير التقويم الخاص بك عندما تقوم كوستكو بتخفيض أثاث الفناء الخارجي غير المباع، قم بإعداد المناظر الطبيعية الخاصة بك لتحقيق النجاح من خلال عمليات الشطب النصفي الخاصة بالبستنة من Home Depot.