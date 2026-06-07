متى تقوم هوم ديبوت بوضع علامة على النباتات وعناصر الحديقة؟

يعد الاهتمام بالنباتات المعمرة والحولية والنباتات دائمة الخضرة وغيرها من النباتات التي تنمو في الحديقة أحد الأشياء المفضلة لدينا. حتى أنه يقلل من التوتر ويزيد من الوضوح العقلي. ليس هناك الكثير مما يمكن أن يملأ كوبنا تمامًا مثل البستنة. هذا إلا عندما نعرض أطفالنا النباتيين الثمينين ومعدات الحدائق للبيع في هوم ديبوت. إن معرفة الوقت الذي من المرجح أن تنخفض فيه الأسعار يمكن أن يساعد في زيادة ميزانية البستنة الخاصة بك بشكل أكبر. سواء كنت تقوم بملء أحواض الزهور والمزارعين أو إضافة الشجيرات والأشجار إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك، فإننا نقدم لك السبق الصحفي في جدول التخفيض النموذجي لشركة Home Depot. تلميح: إنه طوال موسم النمو الذروة.
لن تسمح معظم مراكز الحدائق للنباتات بالبقاء على الرفوف لفترات طويلة في انتظار وصول المشتري. النباتات لا تنتظر أيضًا. إنها تنمو وتزدهر ويمكن أن تنخفض طوال الموسم. غالبًا ما تقوم المتاجر بتخفيض أسعار النباتات التي تجاوزت ذروتها ولكنها لم تطرق باب الموت بعد. مع بدء انتهاء المواسم، يمكن أن يزداد نشاط التصفية لدى Home Depot. على سبيل المثال، يعتبر شهري يوليو وأغسطس متأخرين في موسم الصيف في عالم النباتات، مما يجعله أفضل وقت لقطف النباتات المعمرة التي أزهرت بالفعل.
لذا، بمجرد حصولك على تذكير التقويم الخاص بك عندما تقوم كوستكو بتخفيض أثاث الفناء الخارجي غير المباع، قم بإعداد المناظر الطبيعية الخاصة بك لتحقيق النجاح من خلال عمليات الشطب النصفي الخاصة بالبستنة من Home Depot.
أفضل الأوقات لشراء مستلزمات النباتات والحدائق من هوم ديبوت
هناك الكثير من عناصر Home Depot الجديدة التي تظهر طوال الوقت لتعشقها، ولكن عندما تبحث عن تخفيضات في أسعار البستنة، يمكن أن يحدث ذلك على مدار العام. إلى جانب مبيعات العطلات المنتظمة، بما في ذلك مبيعات يوم الذكرى ومبيعات الرابع من يوليو، فإن بعض الأشهر أفضل من غيرها في Home Depot. موسم البستنة الأكثر ازدحامًا بشكل عام هو من أبريل إلى يونيو. ولكن في Home Depot، يعد هذا في الواقع أحد أفضل الأوقات لمحبي النباتات لمراقبة عمليات الشطب. يحصل بائع التجزئة على شحنات جديدة بانتظام، وهو ما يعني غالبًا تخفيض الأسعار على المخزون القديم لإفساح المجال للنباتات الطازجة. قد تجد تخفيضات في شهري مايو ويونيو على النباتات المزهرة والسلال المعلقة، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من موسم النمو المتبقي. ليس من الضروري دائمًا اختيار النبات الأكثر صحة من Home Depot. حتى النبات الذي ليس مثاليًا في الصورة يمكن أن يرتد مرة أخرى بمجرد زراعته في منزلك وإعطائه القليل من العناية.
تربة الحديقة منتج آخر يستحق المشاهدة. تقدم هوم ديبوت عادة مبيعات وخصومات على التربة في شهري يونيو ويوليو، بعد انتهاء العديد من مشاريع الزراعة الربيعية بالفعل. يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة لتخزين المهاد ومزيج الأصيص والتربة المرتفعة. أثناء تخفيضات Home Depot باللون الأحمر والأبيض والأزرق، يمكنك العثور على تخفيضات كبيرة على الديكور الخارجي وحتى أثاث الفناء لمشاريع البستنة في أواخر الصيف أو أوائل الخريف. إذا كنت تتطلع إلى استبدال أدوات حديقتك، فانتظر حتى بعد عيد العمال في سبتمبر، عندما ستقدمها شركة Home Depot بسعر مخفض، إلى جانب الأسمدة.