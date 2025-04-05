متى تنخفض عدد حبوب اللقاح (ووقت اليوم بأقل مستويات)

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إذا كنت تعاني من حساسية من حبوب اللقاح ، فأنت تعرف مدى سهولة تدمير الوقت المناسب. بالنسبة لبعض الناس ، لا يتعين عليهم حتى أن يكونوا في الخارج ليجدوا أنفسهم مع حالة من الشم (أو ما هو أسوأ) بسبب ارتفاع عدد حبوب اللقاح. لهذا السبب إذا كان لديك حساسية حبوب اللقاح ، فمن الضروري أن تكون على دراية عندما تكون عدد حبوب اللقاح في أدنى مستوياتها ، بين الفجر والظهر ، حتى تعرف متى يكون أفضل وقت للقيام بالأنشطة الخارجية.

حساسية حبوب اللقاح شائعة للغاية. وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية ، في عام 2021 وحده ، تم تشخيص 81 مليون شخص في الولايات المتحدة بالحساسية الموسمية (التهاب الأنف التحسسي الموسمي) ، حيث كان 67 مليون شخص من هؤلاء البالغين و 14 مليون أطفال. يعد التهاب الأنف التحسسي الموسمي ، الذي يسمى أيضًا حمى القش ، رد فعل تحسسي على حبوب اللقاح ويمكن أن يحدث خلال أشهر الربيع والصيف والخريف. مع زيادة درجات الحرارة العالمية وغيرها من العوامل البيئية والمناخية ، وجد العلماء أن معدلات حبوب اللقاح تتزايد ، وفقًا لمؤلفي “التنوع البيولوجي والصحة في مواجهة تغير المناخ” ، مما يعني المزيد من ردود الفعل التحسسية.

مع هذا التهديد معلقة على رأسك ، قد لا يكون تنظيم جدولك الزمني عندما تكون عدد حبوب اللقاح منخفضة لتقليل التعرض كافيًا. قد ترغب أيضًا في التحدث إلى طبيبك حول الأدوية إذا لم تقل خيارات بدون وصفة طبية ، أو تفكر في الاستثمار في جهاز تنقية الهواء لزيادة الحماية الخاصة بك من حبوب اللقاح.