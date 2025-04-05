متى تنخفض عدد حبوب اللقاح (ووقت اليوم بأقل مستويات)

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إذا كنت تعاني من حساسية من حبوب اللقاح ، فأنت تعرف مدى سهولة تدمير الوقت المناسب. بالنسبة لبعض الناس ، لا يتعين عليهم حتى أن يكونوا في الخارج ليجدوا أنفسهم مع حالة من الشم (أو ما هو أسوأ) بسبب ارتفاع عدد حبوب اللقاح. لهذا السبب إذا كان لديك حساسية حبوب اللقاح ، فمن الضروري أن تكون على دراية عندما تكون عدد حبوب اللقاح في أدنى مستوياتها ، بين الفجر والظهر ، حتى تعرف متى يكون أفضل وقت للقيام بالأنشطة الخارجية.
حساسية حبوب اللقاح شائعة للغاية. وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية ، في عام 2021 وحده ، تم تشخيص 81 مليون شخص في الولايات المتحدة بالحساسية الموسمية (التهاب الأنف التحسسي الموسمي) ، حيث كان 67 مليون شخص من هؤلاء البالغين و 14 مليون أطفال. يعد التهاب الأنف التحسسي الموسمي ، الذي يسمى أيضًا حمى القش ، رد فعل تحسسي على حبوب اللقاح ويمكن أن يحدث خلال أشهر الربيع والصيف والخريف. مع زيادة درجات الحرارة العالمية وغيرها من العوامل البيئية والمناخية ، وجد العلماء أن معدلات حبوب اللقاح تتزايد ، وفقًا لمؤلفي “التنوع البيولوجي والصحة في مواجهة تغير المناخ” ، مما يعني المزيد من ردود الفعل التحسسية.
مع هذا التهديد معلقة على رأسك ، قد لا يكون تنظيم جدولك الزمني عندما تكون عدد حبوب اللقاح منخفضة لتقليل التعرض كافيًا. قد ترغب أيضًا في التحدث إلى طبيبك حول الأدوية إذا لم تقل خيارات بدون وصفة طبية ، أو تفكر في الاستثمار في جهاز تنقية الهواء لزيادة الحماية الخاصة بك من حبوب اللقاح.
لماذا تتغير عدد حبوب اللقاح طوال اليوم
حتى إذا كنت لا تعاني حاليًا من الحساسية في حبوب اللقاح ، بالنظر إلى كل العلامات التي تشير إلى ذلك ، تزداد سوءًا على المستوى العالمي ، فهذا موضوع يستحق الفهم. وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 المنشورة في حوليات الحساسية والربو والمناعة ، يتغير عدد حبوب اللقاح كل ساعة ، وبعض ذلك يتعلق بالطقس. كما وجدت الدراسة ، تحدث أدنى مستويات حبوب اللقاح بين 4 صباحًا وظهرًا. بعد الظهر ، ترتفع مستويات حبوب اللقاح تدريجياً ، وعادة ما تصل إلى ذروتها بين الساعة 2 مساءً و 9 مساءً ، ثم تكرر الدورة نفسها.
ولكن على الرغم من أن هذا هو الحال ، لأن الطقس يلعب دورًا أيضًا ، فإن الاهتمام بما يجري في الخارج ، بغض النظر عن الوقت من اليوم ، أمر مهم أيضًا. على سبيل المثال ، يمكن للرياح أن تلتقط حبوب اللقاح بسهولة ، وتفجيرها وحملها إما بعيدًا أو أقرب إلى بعض المناطق ، والتي يمكن أن تسهم في عدد حبوب اللقاح. تشجع كل من درجات الحرارة ودرجات الحرارة الأكثر دفئًا النباتات على تمديد أطرافها ونموها ، وبالتالي إنتاج المزيد من حبوب اللقاح. في حين أن المطر يلهم أيضًا نمو النبات ، إلا أنه يمكن أن يقلل من عدد حبوب اللقاح لأنه يمكن أن يغسل حبوب اللقاح بعيدًا ، وفقًا لجمعية الأرصاد الجوية الملكية ، مما يمنح المصابين بالحساسية لحظة للتنفس بعمق دون هجوم من العطس.
كيفية إدارة حساسية حبوب اللقاح الخاصة بك
كما تنبأ العلماء منذ فترة طويلة ، فإن حبوب اللقاح آخذة في الارتفاع. بمعنى آخر ، مع مرور كل عام ، يمكننا أن نتوقع أن يكون موسم الحساسية أكثر وأكثر صعوبة في إدارته. لهذا السبب ، ليس فقط معرفة وقت حبوب اللقاح في اليوم في أعلى وأدنى ، ولكن أيضًا ما هو حبوب اللقاح في ذروته بناءً على موقعك هو شيء تريد بالتأكيد أن تكون على دراية به. يعتبر موسم حبوب اللقاح الأشجار أول من يضرب بعد أشهر الشتاء ، يليه حبوب اللقاح العشب في الصيف ، ثم يحتل Ragweed حبوب اللقاح مركز الصدارة في الخريف قبل أن يغلق كل شيء أثناء الطقس البارد.
مع بدء ذروة شهور حبوب اللقاح ، حان الوقت للتحضير لمعالجة حساسية حبوب اللقاح. أولاً وقبل كل شيء ، تجنب أن تكون بالخارج عندما تكون حبوب اللقاح في أعلى مستوياتها. تريد أيضًا إبقاء حبوب اللقاح خارج منزلك قدر الإمكان. هذا لا يعني فقط الحفاظ على النوافذ والأبواب مغلقة فحسب ، بل على الفور إزالة أي ملابس تقضي وقتًا طويلاً في الخارج – ارمها في إحصاء الغسالة. يمكنك أيضًا اللجوء إلى مضادات الهيستامين للمساعدة. على سبيل المثال ، لدى Zyrtec حبوب تخفيف الحساسية على مدار 24 ساعة والتي يقسمها الأشخاص الذين يعانون من الحساسية. تريد أن تظل على اطلاع أيضًا ، لذا قم بالتعتادة في التحقق من عدد حبوب اللقاح كل يوم من خلال موقع ويب مثل قناة Weather أو محطة تلفزيون محلية. أخيرًا ، ولكن بالتأكيد ليس آخراً ، لا تغادر المنزل بدون أنسجة بحجم السفر خلال موسم الحساسية لأنك ستحتاج إليها.