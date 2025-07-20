متى حان الوقت لاستبدال وحدة النافذة AC؟

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رائحة مشكوك فيها ، أو ضوضاء غريبة ، أو مجرد شعور بأن وحدة AC النافذة الخاصة بك لا تبقي المساحة باردة بقدر ما كانت يمكن أن تضع أجراس الإنذار العقلية. هل يجب استبداله ، أم يمكن الاعتناء به بصيانة بسيطة؟ على الرغم من أنك قد تخشى اليوم الذي من المنطقي استبدال الوحدة بأكملها من مساعدتها في مهام الصيانة أو الإصلاحات ، فمن الأهمية بمكان معرفة متى حان ذلك الوقت حتى لا تكون عالقًا مع درجات حرارة داخلية غير آمنة أو فواتير الكهرباء التي لا يمكن الدفاع عنها. لقد حان الوقت لاستبدال النافذة AC عندما تحتاج إلى إصلاحات لن تكون فعالة من حيث التكلفة ، عندما تستهلك حصة عالية جدًا من فاتورة الطاقة الخاصة بك ، أو عندما تكون المشكلات تشكل خطرًا على صحة وسلامة أنت ولأولئك الموجودين في منزلك.

يمكن أن يكون طول الوقت الذي كان لديك مكيف الهواء أيضًا مقياسًا مفيدًا لموعد استبداله. إنهم يميلون إلى الاستمرار لمدة ثماني إلى 10 سنوات في المتوسط- على الرغم من أنها يمكن أن تستمر لفترة أطول مع الصيانة اليقظة ، إذا كانت الوحدة تعطل ، فقد مر 10 سنوات أو أكثر منذ أن تم تثبيتها ، فمن المحتمل أن يكون هناك حاجة بديل. تعمل مكيفات الهواء في وحدة النافذة عن طريق التبريد وإزالة الرطوبة في الهواء الساخن في الداخل. تعمل منظمات الحرارة ، منفاخ ، وتبريد لفائف التبريد معًا لإنجاز هذا ، ولكن يمكن أن تلبس كل هذه المكونات مع مرور الوقت. من المرجح أن تتم تغطية الوحدات التي تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات. إذا رأيت أي شيء خاطئ في تلك الفترة الزمنية ، يجدر الاتصال بالشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كانت الإصلاحات ستتم تغطية. ولكن خارج هذا النطاق العام ، من المهم وزن تكاليف وفوائد ما إذا كان الإصلاح أو الاستبدال هو الأفضل.