متى حان الوقت لاستبدال وحدة النافذة AC؟

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رائحة مشكوك فيها ، أو ضوضاء غريبة ، أو مجرد شعور بأن وحدة AC النافذة الخاصة بك لا تبقي المساحة باردة بقدر ما كانت يمكن أن تضع أجراس الإنذار العقلية. هل يجب استبداله ، أم يمكن الاعتناء به بصيانة بسيطة؟ على الرغم من أنك قد تخشى اليوم الذي من المنطقي استبدال الوحدة بأكملها من مساعدتها في مهام الصيانة أو الإصلاحات ، فمن الأهمية بمكان معرفة متى حان ذلك الوقت حتى لا تكون عالقًا مع درجات حرارة داخلية غير آمنة أو فواتير الكهرباء التي لا يمكن الدفاع عنها. لقد حان الوقت لاستبدال النافذة AC عندما تحتاج إلى إصلاحات لن تكون فعالة من حيث التكلفة ، عندما تستهلك حصة عالية جدًا من فاتورة الطاقة الخاصة بك ، أو عندما تكون المشكلات تشكل خطرًا على صحة وسلامة أنت ولأولئك الموجودين في منزلك.
يمكن أن يكون طول الوقت الذي كان لديك مكيف الهواء أيضًا مقياسًا مفيدًا لموعد استبداله. إنهم يميلون إلى الاستمرار لمدة ثماني إلى 10 سنوات في المتوسط- على الرغم من أنها يمكن أن تستمر لفترة أطول مع الصيانة اليقظة ، إذا كانت الوحدة تعطل ، فقد مر 10 سنوات أو أكثر منذ أن تم تثبيتها ، فمن المحتمل أن يكون هناك حاجة بديل. تعمل مكيفات الهواء في وحدة النافذة عن طريق التبريد وإزالة الرطوبة في الهواء الساخن في الداخل. تعمل منظمات الحرارة ، منفاخ ، وتبريد لفائف التبريد معًا لإنجاز هذا ، ولكن يمكن أن تلبس كل هذه المكونات مع مرور الوقت. من المرجح أن تتم تغطية الوحدات التي تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات. إذا رأيت أي شيء خاطئ في تلك الفترة الزمنية ، يجدر الاتصال بالشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كانت الإصلاحات ستتم تغطية. ولكن خارج هذا النطاق العام ، من المهم وزن تكاليف وفوائد ما إذا كان الإصلاح أو الاستبدال هو الأفضل.
علامات لقد حان الوقت لاستبدال وحدة AC نافذة
عندما ترى استخدام الطاقة الشهري أعلى بكثير وتكاليف مرتبطة بتكييف الخاص بك في المواسم الأكثر دفئًا ، فقد حان الوقت للتفكير في استبداله. يمكن للوحدة الأحدث – خاصة واحدة تصنيفها من قبل برنامج Energy Star – تصحيح هذه المشكلة وتساعدك على تقليل تكاليف الطاقة في المنزل. الإشارات الأخرى التي تحتاجها لاستبدال AC لها علاقة أكبر بكيفية عملها أو الإشارة إلى مشكلات الصحة والسلامة التي لن يساعدها التنظيف. قد تعني الأصوات مثل الكشط أو الصراخ القادمة من مكيف الهواء أن هناك مشكلة مع مكون داخلي. أيضًا ، إذا كانت وحدتك تحتوي على رائحة عفن لن تختفي بعد تنظيف ملفات AC والمرشح ، فقد ينمو القالب في جزء منها لا يمكنك الوصول إليه ، مما يمثل خطرًا على صحة الجهاز التنفسي. أخيرًا ، إذا كان AC ينفجر الهواء الساخن أو لا يوجد هواء بارد على الإطلاق ، فهو علامة حمراء قد تكون خطرة في موجة الحرارة.
قد تكون تكلفة إصلاح خلل في مكيف الهواء ، أو إزالة نمو القالب ، أو استبدال المبرد المستنفد مكلفًا ، لذلك بعد مراقبة المشكلات الخطيرة ، حان الوقت لوزن ما إذا كان يمكن إصلاح الوحدة أو تحتاج إلى استبدالها. ابدأ بجمع المعلومات حول تكاليف الإصلاح ، سواء من خلال البحث عبر الإنترنت ، أو طلب شخص دراية في عائلتك أو مجتمعك ، أو الاتصال بفني. إذا وجدت النفقات التي يجب إصلاحها ، فستصل إلى 25 ٪ أو أكثر من تكلفة الحصول على واحدة جديدة ، لاستبدالها قد تكون المكالمة الصحيحة.
كيف تمدد عمر نافذتك AC
إذا كنت ترغب في الحصول على كل فائدة من مكيف الهواء النافذة الخاص بك ، ابق على قطار الفكر هذا: استبدال الوحدة بأكملها هو الملاذ الأخير لأن الصيانة يمكن أن تعتني ببعض المشكلات الشائعة. إذا كان تدفق الهواء لا يزال باردًا ولكن يبدو أضعف ، فمن المحتمل أن تكون المشكلة يمكن علاجها عن طريق تنظيف أو استبدال المرشحات التي قد تصبح مسدودة أو قذرة. امنح المرشحات فحصًا شاملاً إذا لاحظت هذه المشكلة. قد تتسبب الفجوات الصغيرة بين التيار المتردد والنافذة أيضًا في الحصول على الهواء الدافئ. يمكن معالجة هذا عن طريق وضع بعض تجريد الطقس ، مثل شريط الرغوة لمكيف الهواء Wintcomfort ، حول الوحدة.
حتى إذا كان AC لا يزال يعمل بشكل جيد ، فستحتاج إلى الحفاظ عليه ، ومنع الغبار من البناء الذي يؤثر على كفاءته بمرور الوقت. لحسن الحظ ، تنظيف وحدة AC نافذة دون إزالتها يمكن القيام بها. من داخل المنزل ، يمكنك إزالة الشواية والوصول إلى المرشح والملفات ، والتي تحتاج إلى الحفاظ على تراكم الغبار والعفن للحصول على أفضل أداء. عادة ما يتم وضع المرشحات مباشرة خلف الشواية ، التي تواجه داخل الغرفة ، ويجب تنظيفها أو استبدالها شهريًا عند استخدام مكيف الهواء كثيرًا.