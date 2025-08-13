متى وكيف يجب تقليم الأزهار الهيدرونجيا للحصول على إزهار مذهل

في كل صيف، يتسابق عشاق الحدائق لالتقاط صور الهيدرونجيا وهي مزدهرة بألوان زاهية وأزهار غنية. لكن ما قد لا يعرفه البعض أن هذا الجمال لا يتحقق بالصدفة، بل يحتاج إلى تقليم منتظم وفي توقيت محدد لضمان استمرار الإزهار عامًا بعد عام.

الفترات المثالية لتقليم الهيدرونجيا

هناك موسمان أساسيان للتقليم:

  • نهاية الشتاء (أواخر فبراير حتى أوائل مارس): هنا يكون التقليم أكثر جرأة، بهدف تحفيز الإزهار الغزير في الصيف.
  • فصل الخريف: تقليم خفيف يهدف إلى تنظيف النبات وإفساح المجال للضوء والهواء داخل التاج.

في الخريف، ركز على إزالة الأزهار الذابلة والأخشاب الميتة، مع قص الفروع فوق أول زوج من البراعم السليمة. أما في نهاية الشتاء، فيمكنك أيضًا إزالة بعض الفروع القديمة من القاعدة لتجديد قوة النبات.

طريقة التقليم الصحيحة

  1. استخدم مقص تقليم حاد ونظيف لتفادي انتقال الأمراض.
  2. تجنب قطع الفروع التي نمت في العام السابق، فهي التي تحمل أزهار الموسم الجديد.
  3. عند القص، اجعل القطع فوق أول زوج من البراعم الجيدة.
  4. أزل أي أجزاء ذابلة أو مصابة للحفاظ على صحة الشجيرة.

نصائح للعناية بعد التقليم

  • ازرع الهيدرونجيا في تربة مناسبة، وتجنب تغيير درجة حموضتها فجأة حتى لا يتأثر لون الأزهار.
  • اسقِ بعمق للحفاظ على رطوبة التربة، لكن تجنب بلل الأوراق أو الأزهار لتفادي الأمراض الفطرية.
  • وفر له موقعًا يتلقى ضوءًا كافيًا دون تعرض مفرط لأشعة الشمس الحارقة.

الأخطاء الشائعة التي يجب تفاديها

  • التقليم القاسي قبل الشتاء، مما يضعف النبات ويعرضه للصقيع.
  • استخدام أدوات ملوثة، ما قد ينقل البكتيريا أو الفطريات إلى النبات.
  • إزالة الفروع الحديثة عن غير قصد، وهو ما قد يحرمك من الإزهار في الموسم القادم.

باتباع هذه الخطوات، ستحافظ على شجيرة هيدرونجيا قوية، متجددة، ومليئة بالأزهار الفاتنة التي تُضفي على حديقتك مشهدًا أخّاذًا طوال الصيف.

Noura Al-Bakri

نورة البكري صحفية مختصة في مواضيع المنزل والحديقة، وتقيم في دبي. تكتب دليلاً عملياً حول تصميم الحدائق الحضرية والزراعة المنزلية، بالإضافة إلى مقالات حول تنظيم المساحات الداخلية وترتيبها. أسلوبها دافئ وبسيط، ويهدف إلى تشجيع القراء على اعتماد نمط حياة أكثر صديقة للبيئة.

