مجموعات البذور الأولية لحديقتك – هل تستحق الثمن؟

ربما تكون قد شاهدت مجموعات بدء البذور، مثل تلك الموجودة على أمازون، والتي تأتي مع ملصقات، وصواني زراعة بلاستيكية، وقباب رطوبة، وأدوات البذر، والأواني، كلها بأقل من 20 دولارًا. يبدو أن هذا يحتوي على الكثير من العناصر، ولكن هل تستحق مجموعات البدء هذه السعر حقًا؟ تحدثت House Digest حصريًا مع Sam Arthurs، مديرة الحدائق في Local Matters والمحررة المستقلة في House Digest، للتعرف على أفكارها حول مجموعات البذور المبدئية هذه.
قال آرثرز: “يؤسفني أن أقول إنه مثل العديد من الأسئلة المتعلقة بالبستنة، يمكنني الإجابة عليها بـ: الأمر يعتمد”. “على الرغم من ذلك، في معظم الحالات، أود أن أقول نعم، يمكن أن تكون مجموعات بدء البذور تستحق الثمن. ويعتمد ذلك على الجودة الفعلية لمواد المجموعة، ومقدار المساحة المتوفرة لديك، ومستوى خبرتك. إذا كنت ترغب في بدء البذور في الداخل من أجل حديقتك، ولم تكن ميزانيتك صارمة للغاية لدرجة أن 20 دولارًا ستأخذ الطعام من طاولتك، أود أن أقول إنه يمكنك بالتأكيد العثور على مجموعات بداية جيدة تتضمن صينية أساسية، وصينية أو أواني مقسمة، وغطاء بغطاء تنفيس.”
شارك Arthurs أيضًا أنه قد يتعين عليك إضافة عناصر إضافية للمساعدة في تزيين مجموعتك، مثل ضوء النمو أو وسادة التدفئة. قالت إنه بغض النظر عن المجموعة التي تشتريها، ستحتاج إلى شراء مزيج التربة البادئ للبذور للحصول على بادئ معقم وغير مخصب. سيكون عليك أيضًا التفكير في البذور التي يجب أن تبدأ بها في الداخل وسبب أهميتها.
متى تكون مجموعات البدء بالبذور تستحق الثمن؟
على الرغم من أن مجموعة الأدوات الأولية قد تكون فكرة رائعة لبعض الأشخاص، إلا أن هناك حالات لا يكون فيها هذا هو الخيار الأفضل. خلال مقابلة House Digest الحصرية مع Sam Arthurs، شاركت المزيد حول قيمة هؤلاء المبتدئين. “قد لا تكون هذه المجموعات ذات قيمة بالنسبة إلى البستاني الذي ليس لديه مساحة للعديد من الشتلات الجديدة. عادةً، في وحدة واحدة فقط من المجموعة (صينية مياه واحدة، وصينية بذور، وغطاء)، فإنك تقوم بإنبات ستة نباتات فردية على الأقل وأوضح آرثرز أنه عادة ما يكون أكثر من ذلك بكثير. “لذا، إذا كان هدفك هو إنبات ما يكفي من بذور الريحان على حافة نافذتك لملء وعاء صغير، فلن تحتاج على الأرجح إلى مجموعة أدوات البدء بالبذور. وعلى الطرف الآخر من الطيف، يجب أن يبحث الإنتاج واسع النطاق عن خيارات البيع بالجملة للصواني ومن المرجح أن تحتاج إلى دفيئة.”
إذا قررت شراء مجموعة، فمن المهم أن تعرف ما الذي تبحث عنه. اقترح آرثرز البدء بالنظر في المراجعات وتحديد عدد الوحدات التي تحصل عليها. بعد ذلك، قالت إنه يجب عليك البحث عن العناصر التالية في المجموعة – صينية قاعدة، وصينية بذور، وغطاء، وإذا أمكن، فتحة تهوية داخل الغطاء لمنع العفن. لا تقلق بشأن الملصقات، حيث يمكنك دائمًا صنعها بنفسك. قال آرثرز: “إذا لم يكن الأمر مناسبًا، فهو لا يستحق الثمن”. “سأتحقق أيضًا مما إذا كانت المجموعة قابلة لإعادة الاستخدام.”
هل يمكنك القيام بأعمال البستنة بشكل فعال بدون هذه المجموعات الأولية؟
عندما تنظر إلى مجموعات البدء المتنوعة، قد تبدأ في التساؤل عما إذا كانت هناك خيارات أخرى بدلاً من ذلك، مثل استخدام قشر البيض كبداية للبذور أو إعادة استخدام حاويات الطعام الفارغة كبداية مثالية للبذور. وفقًا للمقابلة الحصرية التي أجراها House Digest مع سام آرثرز، فإن الإجابة بسيطة – بالطبع! وقال آرثرز: “إن البستانيين في جميع أنحاء العالم يشبهون السحرة، حيث يبدأون البذور في جميع أنواع الأواني في جميع أنواع الأماكن”. “إذا كانت الإضاءة ودرجة الحرارة والرطوبة جيدة، فسوف تنبت البذور. يمكنك البدء في زرعها في وعاء مملوء بالتربة إذا أردت. هناك الكثير من الحيل والنصائح التي يمكنك القيام بها بنفسك لبدء مجموعة متنوعة من البذور في مجموعة متنوعة من النباتات.” الحاويات المعاد تدويرها، وأود أن أشجع الناس على تجربة ذلك من أجل متعة التحدي.”
ومع ذلك، فإن مجموعات البدء بالبذور موجودة من أجل الراحة. إنهم يساعدون البستاني الجديد على تعلم ما يجب عليه فعله لزراعة نباتاته. وأوضح آرثرز أنه عندما يصبح البستاني أكثر كفاءة، فإنه يمكن أن يصبح أكثر إبداعًا في العثور على خيارات أكثر تكلفة – مثل استخدام ضوء المتجر كضوء للنمو. وقال آرثرز: “للعثور على خيارات أرخص، يجب على البستانيين أن يتعلموا العلم وراء المهمة التي يريدون إنجازها، ومن ثم فإن السماء هي حدودهم”. “وحتى ذلك الحين، فإن مبلغ 20 دولارًا يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا.”