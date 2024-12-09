مجموعات البذور الأولية لحديقتك – هل تستحق الثمن؟

ربما تكون قد شاهدت مجموعات بدء البذور، مثل تلك الموجودة على أمازون، والتي تأتي مع ملصقات، وصواني زراعة بلاستيكية، وقباب رطوبة، وأدوات البذر، والأواني، كلها بأقل من 20 دولارًا. يبدو أن هذا يحتوي على الكثير من العناصر، ولكن هل تستحق مجموعات البدء هذه السعر حقًا؟ تحدثت House Digest حصريًا مع Sam Arthurs، مديرة الحدائق في Local Matters والمحررة المستقلة في House Digest، للتعرف على أفكارها حول مجموعات البذور المبدئية هذه.

قال آرثرز: “يؤسفني أن أقول إنه مثل العديد من الأسئلة المتعلقة بالبستنة، يمكنني الإجابة عليها بـ: الأمر يعتمد”. “على الرغم من ذلك، في معظم الحالات، أود أن أقول نعم، يمكن أن تكون مجموعات بدء البذور تستحق الثمن. ويعتمد ذلك على الجودة الفعلية لمواد المجموعة، ومقدار المساحة المتوفرة لديك، ومستوى خبرتك. إذا كنت ترغب في بدء البذور في الداخل من أجل حديقتك، ولم تكن ميزانيتك صارمة للغاية لدرجة أن 20 دولارًا ستأخذ الطعام من طاولتك، أود أن أقول إنه يمكنك بالتأكيد العثور على مجموعات بداية جيدة تتضمن صينية أساسية، وصينية أو أواني مقسمة، وغطاء بغطاء تنفيس.”

شارك Arthurs أيضًا أنه قد يتعين عليك إضافة عناصر إضافية للمساعدة في تزيين مجموعتك، مثل ضوء النمو أو وسادة التدفئة. قالت إنه بغض النظر عن المجموعة التي تشتريها، ستحتاج إلى شراء مزيج التربة البادئ للبذور للحصول على بادئ معقم وغير مخصب. سيكون عليك أيضًا التفكير في البذور التي يجب أن تبدأ بها في الداخل وسبب أهميتها.