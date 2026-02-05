مجموعة الألوان الجريئة التي تجعل مساحتك تبدو قديمة

سواء كنت خبير ديكور متمرسًا أو مصمم ديكور مبتدئًا، فمن المفهوم على نطاق واسع أن إنشاء لوحة ألوان متماسكة لمنزلك يعد جزءًا مهمًا من الإدلاء ببيان يتوافق مع أسلوبك الشخصي، فضلاً عن الحفاظ عليه جديدًا مع تغير اتجاهات التصميم بمرور الوقت. في عصر الألوان الجريئة والمزاجية والمحايدة التي يبدو أنها لا تزال تهيمن على المنازل الحديثة، من الصعب أن نتخيل أن اللون الأصفر الساطع كان له مكان في دورة التصميم، أو أنه غالبًا ما يستخدم جنبًا إلى جنب مع ظل جريء آخر مثل اللون العنابي. ومع ذلك ، كانت التصميمات الداخلية المشمسة والمليئة بالنبيذ في يوم من الأيام غاضبة للغاية ، حيث كانت تضفي جوهرًا مبهرجًا أصبح للأسف مزعجًا بشكل خاص الآن ، على الرغم من الارتفاع الكبير في شعبية الديكور الأقصى. ونتيجة لذلك، أصبح تطبيق مجموعة الألوان الجريئة هذه، بغض النظر عن الطريقة التي قررت بها مزج الاثنين، قديمًا.

على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على الإشارة على الفور إلى استخدام اللون الأصفر والبورجوندي، خاصة إذا كنت تعتمد على الألوان المحايدة أو الأسلوب البسيط، ففكر في الديكور على الطراز التوسكاني. يعتمد هذا النمط الداخلي على درجات الألوان الترابية الدافئة، بما في ذلك اللون الأحمر الداكن والنبيذي والأصفر الغني والظلال البنية المكملة بينهما، لذلك ليس من غير المألوف العثور على مزيج الألوان الأصفر والبورجوندي هذا في منازل مثل هذه. ولكن مثل هذا النمط من الديكور، يحذر العديد من مصممي الديكور الداخلي من استخدام هذا المزيج في منازلهم. بدلاً من ذلك، قد ترغب في تنعيم الألوان إذا كنت تريد استخدامها معًا، أو اختيار مجموعة مختلفة تمامًا باستخدامها بشكل مستقل عن بعضها البعض.