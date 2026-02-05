مجموعة الألوان الجريئة التي تجعل مساحتك تبدو قديمة

سواء كنت خبير ديكور متمرسًا أو مصمم ديكور مبتدئًا، فمن المفهوم على نطاق واسع أن إنشاء لوحة ألوان متماسكة لمنزلك يعد جزءًا مهمًا من الإدلاء ببيان يتوافق مع أسلوبك الشخصي، فضلاً عن الحفاظ عليه جديدًا مع تغير اتجاهات التصميم بمرور الوقت. في عصر الألوان الجريئة والمزاجية والمحايدة التي يبدو أنها لا تزال تهيمن على المنازل الحديثة، من الصعب أن نتخيل أن اللون الأصفر الساطع كان له مكان في دورة التصميم، أو أنه غالبًا ما يستخدم جنبًا إلى جنب مع ظل جريء آخر مثل اللون العنابي. ومع ذلك ، كانت التصميمات الداخلية المشمسة والمليئة بالنبيذ في يوم من الأيام غاضبة للغاية ، حيث كانت تضفي جوهرًا مبهرجًا أصبح للأسف مزعجًا بشكل خاص الآن ، على الرغم من الارتفاع الكبير في شعبية الديكور الأقصى. ونتيجة لذلك، أصبح تطبيق مجموعة الألوان الجريئة هذه، بغض النظر عن الطريقة التي قررت بها مزج الاثنين، قديمًا.
على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على الإشارة على الفور إلى استخدام اللون الأصفر والبورجوندي، خاصة إذا كنت تعتمد على الألوان المحايدة أو الأسلوب البسيط، ففكر في الديكور على الطراز التوسكاني. يعتمد هذا النمط الداخلي على درجات الألوان الترابية الدافئة، بما في ذلك اللون الأحمر الداكن والنبيذي والأصفر الغني والظلال البنية المكملة بينهما، لذلك ليس من غير المألوف العثور على مزيج الألوان الأصفر والبورجوندي هذا في منازل مثل هذه. ولكن مثل هذا النمط من الديكور، يحذر العديد من مصممي الديكور الداخلي من استخدام هذا المزيج في منازلهم. بدلاً من ذلك، قد ترغب في تنعيم الألوان إذا كنت تريد استخدامها معًا، أو اختيار مجموعة مختلفة تمامًا باستخدامها بشكل مستقل عن بعضها البعض.
ما هي مجموعات الألوان التي يجب استخدامها بدلاً من الأصفر والبورجوندي
في حالة توقفك عن الجمع بين الألوان العنابية والأصفر في الديكور التوسكاني، ضع في اعتبارك أنه في التصميم الداخلي، فإن العديد من الأنماط القديمة تستعيد لحظتها مرة أخرى إلى دائرة الضوء، وحتى اتجاه تصميم معين في عشرينيات القرن الماضي يشهد طفرة كبيرة في الشعبية اليوم. لكن استخدام الألوان بشكل متعمد أمر مهم لإحياء تركيبة قديمة. ومع ذلك، ليس عليك التخلص تمامًا من الألوان الحمراء والصفراء تمامًا. يمكن أن يساعد التغيير والتبديل في تشبع أي لون في تلطيف المساحة. يمكن أن يتناقض طلاء النبيذ الأحمر الداكن مع الأثاث المميز الذي يتميز بطاولة كونسول باللون الأصفر الفاتح، على سبيل المثال. قد تفكر أيضًا في تخفيف لون الطلاء الذي اخترته باستخدام اللون الأحمر الناعم بدلاً من ذلك، مثل Garrison Red من Benjamin Moore، والذي يمكن أن يتماشى بشكل جيد مع لمسة صفراء جريئة، مثل الأريكة ذات اللون الأصفر الخردلي. كمثال آخر، تعمل الجدران الصفراء الشاحبة كخلفية خفية يمكن أن تسمح بظهور لهجات بورجوندي متقلبة. يمكن أن تكون طاولة القهوة الرخامية المنحوتة ذات الألوان العنابية نقطة محورية في غرفة المعيشة الخاصة بك.
بدلًا من ذلك، يمكنك التفكير في استخدام اللون الأصفر الغامق أو الأحمر البورجوندي بشكل مستقل، مع ظلال أخرى. يُعطي الطلاء الأحمر انطباعًا سهلاً ويمكن أن يكمل الأجواء المزاجية في أي غرفة. لا يضيف اللون العنابي الكلاسيكي من تصميم بنجامين مور الدراما فحسب، بل يوفر أيضًا أناقة، خاصة عند مقارنته بأثاث أخف وزنًا. يمكن أن تبدو طاولة الكونسول ذات اللون الكريمي أو طاولة القهوة الحرفية أنيقة دون عناء مع خلفية الطلاء هذه. من ناحية أخرى، يمكن لظل الطلاء المحايد، مثل الكريمات أو حتى ورق الحائط الترابي، أن يكمل اللمسات المشمسة ويضيء الغرفة ليجعلها تشعر بالتهوية والراحة.