مجموعة الشاي العتيقة التي ستشعر بسعادة غامرة عندما تجدها في متجر التوفير

عندما تكون في عالم التحف، فإن فهم كيفية عمل التسعير يمكن أن يكون أمرًا مخيفًا. يمكن أن يكون للعناصر قيمة أكبر اعتمادًا على اسم علامتها التجارية أو مدى ندرتها، أو حتى بسبب الملكية السابقة من قبل الرؤساء أو المشاهير. ثم هناك القيمة الجوهرية، حيث تكون مادة الشيء هي ما يجعلها ذات قيمة أكبر. هذا هو الحال مع أطقم الشاي المصنوعة من الفضة الإسترلينية العتيقة، والتي لها قيمة أثرية، ولكنها قد تكون قيمتها أكبر بناءً على سعر الفضة، بما يصل إلى آلاف الدولارات.
عند صهرها للحصول على خردة، يمكن أن تكون مجموعات الشاي الإسترليني العتيقة ذات قيمة بالنسبة للمعدن وحده. على الرغم من أنه لا يجد كل يوم فضة ثمينة، إلا أن ذلك يحدث. إذا توجهت إلى ممر أدوات المطبخ في المرة القادمة التي تزور فيها متجر السلع المستعملة، فقد تكون محظوظًا بما يكفي للعثور على واحدة. حتى لو عثرت على بضع قطع فقط من طقم شاي قام شخص ما بوضع علامة عليها لأنها منبعجة، إذا تم تمييزها بـ “الجنيه الاسترليني” أو “925”، فقد تكون ذات قيمة كبيرة فقط من حيث الوزن وحده.
كسلعة، انخفضت الفضة عن أعلى سعر لها في يناير 2026، لكنها لا تزال مرتفعة، حيث تقع حاليًا تحت 75 دولارًا للأونصة في وقت كتابة هذا التقرير. حتى لو لم تكن مهتمًا بالاستثمار، فهذا مهم عندما تتسوق في متجر التوفير لأن الفضة أكثر قيمة مما تعتقد. على سبيل المثال، قد تزن مجموعة الشاي القياسية المكونة من أربع قطع من الفضة الإسترلينية 60 أونصة تروي. عندما تقوم بالحسابات، يصل الأمر إلى بضعة آلاف من الدولارات.
كيفية معرفة ما إذا كان اكتشاف الفضة المُدخر هو الصفقة الحقيقية
عندما يتعلق الأمر بالتسوق في متجر التوفير، ترقب ما هو أكثر من مجرد أطقم الشاي. قد تكون محظوظًا بما يكفي للعثور على مرآة من الفضة الإسترلينية بقيمة 9.99 دولارًا مثلما فعل رجل في ولاية نيفادا. يمكن أن تكون أدوات المائدة أو ملعقة التقديم الفضية الكبيرة بمثابة متجر توفير قيم آخر يمكنك العثور عليه إذا كنت تعرف ما تبحث عنه. ومع ذلك، إذا لاحظت الطابع “الجنيه الاسترليني” أو “925”، فلا تزال بحاجة إلى التأكد من أنه ليس مزيفًا. الجنيه الاسترليني الحقيقي ثقيل وليس مغناطيسيًا، لذا يمكنك استخدام اختبار المغناطيس لتحديد ما إذا كان مطليًا أم لا. هذه الطريقة ليست مضمونة، نظرًا لأن بعض الأطقم المطلية مصنوعة من معادن غير مغناطيسية. إذا وجدت علامات مثل EPNS أو A1، فهذا يعني أنها مطلية، ولا يوجد بها الكثير من المعادن الثمينة.
إذا قررت أن طقم الشاي العتيق هو في الواقع من الفضة الإسترلينية، فهناك بعض العمليات الحسابية لمعرفة القيمة التي يمكن أن تستحق صهرها وتحويلها إلى خردة. قم بوزنها بالأوقية، ثم اضرب ذلك بسعر الفضة الحالي. بعد ذلك، نظرًا لأن الفضة الإسترلينية نقية بنسبة 92.5% تقريبًا، فاضربها في 0.925 للعثور على القيمة. على سبيل المثال، مجموعة 60 أونصة بسعر 75 دولارًا للأونصة، مضروبة في 0.925 للنقاء، ستكون قيمتها أكثر من 4000 دولار. فقط تأكد من أخذ اللمسات النهائية أو المقابض الخشبية أو العاجية في الاعتبار عند الحساب. وقبل أن تبيع طقم شاي عتيق، قم بتقييمه، لأن العلامات التجارية مثل Tiffany أو Gorham يمكن أن تجعله يستحق أكثر بكثير.