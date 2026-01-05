مجموعة خشب البقس المدمجة التي تعد إضافة مثالية لأي حديقة شتوية

غالبًا ما يُنظر إلى الشتاء على أنه الموسم الذي يموت فيه كل شيء أو يدخل في حالة سبات من البرد، ولهذا فائدة كبيرة: تعيد النباتات الكربون إلى التربة عندما تموت، مما يمنح الأرض فرصة للراحة وتجديد موادها العضوية. ومع ذلك، فقد تكيفت العديد من النباتات أيضًا لتنمو في الطقس البارد. يمكن لحديقة شتوية تحتوي على مجموعة مختارة مناسبة من النباتات أن توفر غطاءً للطيور، وتحافظ على بعض الألوان لتتباين مع المناظر الطبيعية الثلجية، وتزرع التوت أو المكسرات التي تغذي الحياة البرية القريبة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في جذب طيور أبو الحناء إلى حديقتك، فزراعة شجيرات مقدسة ستوفر لك الطعام والمأوى. تعد الشجيرات عريضة الأوراق دائمة الخضرة مثل خشب البقس أيضًا خيارات رائعة، وعلى وجه الخصوص، يجب أن تفكر في زراعة خشب البقس الذهبي (Buxus microphylla ‘Peergold’).

هذا التنوع من خشب البقس عبارة عن شجيرة خشبية موطنها الأصلي اليابان، ولكنها يمكن أن تنمو في المناخات داخل مناطق النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 9. وهذا يضع النبات بشكل أفضل في نطاق الولايات الوسطى إلى الجنوبية، لذلك على الرغم من أنه يعتبر خشب بقس قوي، فمن المحتمل أنك لن تكون قادرًا على زراعته بنشاط في فصول الشتاء الأكثر خطورة في شمال أمريكا الشمالية. في الواقع، يميل خشب البقس الذهبي الحلم إلى اللون البرونزي عند تعرضه لأشعة الشمس المفتوحة ورياح الشتاء القاسية، مما قد يترك لونًا غير جذاب. ومع ذلك، فإن هذه النباتات – المعروفة أيضًا باسم خشب البقس ذو الأوراق الصغيرة – تشتهر بحوافها المستديرة من الأوراق الذهبية التي توفر منظرًا جميلاً وسط المناظر الطبيعية القاحلة.