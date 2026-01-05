مجموعة خشب البقس المدمجة التي تعد إضافة مثالية لأي حديقة شتوية

غالبًا ما يُنظر إلى الشتاء على أنه الموسم الذي يموت فيه كل شيء أو يدخل في حالة سبات من البرد، ولهذا فائدة كبيرة: تعيد النباتات الكربون إلى التربة عندما تموت، مما يمنح الأرض فرصة للراحة وتجديد موادها العضوية. ومع ذلك، فقد تكيفت العديد من النباتات أيضًا لتنمو في الطقس البارد. يمكن لحديقة شتوية تحتوي على مجموعة مختارة مناسبة من النباتات أن توفر غطاءً للطيور، وتحافظ على بعض الألوان لتتباين مع المناظر الطبيعية الثلجية، وتزرع التوت أو المكسرات التي تغذي الحياة البرية القريبة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في جذب طيور أبو الحناء إلى حديقتك، فزراعة شجيرات مقدسة ستوفر لك الطعام والمأوى. تعد الشجيرات عريضة الأوراق دائمة الخضرة مثل خشب البقس أيضًا خيارات رائعة، وعلى وجه الخصوص، يجب أن تفكر في زراعة خشب البقس الذهبي (Buxus microphylla ‘Peergold’).
هذا التنوع من خشب البقس عبارة عن شجيرة خشبية موطنها الأصلي اليابان، ولكنها يمكن أن تنمو في المناخات داخل مناطق النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 9. وهذا يضع النبات بشكل أفضل في نطاق الولايات الوسطى إلى الجنوبية، لذلك على الرغم من أنه يعتبر خشب بقس قوي، فمن المحتمل أنك لن تكون قادرًا على زراعته بنشاط في فصول الشتاء الأكثر خطورة في شمال أمريكا الشمالية. في الواقع، يميل خشب البقس الذهبي الحلم إلى اللون البرونزي عند تعرضه لأشعة الشمس المفتوحة ورياح الشتاء القاسية، مما قد يترك لونًا غير جذاب. ومع ذلك، فإن هذه النباتات – المعروفة أيضًا باسم خشب البقس ذو الأوراق الصغيرة – تشتهر بحوافها المستديرة من الأوراق الذهبية التي توفر منظرًا جميلاً وسط المناظر الطبيعية القاحلة.
يمكن لخشب البقس الذهبي الحلم أن يزدهر في مجموعة متنوعة من الظروف الشتوية مع الرعاية المناسبة
على الرغم من أن خشب البقس الذهبي الحلم سيبدأ في الانحناء في ظل مناخات الشتاء القاسية، إلا أنه قادر على النمو في مجموعة من الظروف المتنوعة. يمكن أن تنمو Golden Dreams في الظل الجزئي أو التعرض لأشعة الشمس الكاملة، على الرغم من أنك ستحتاج مرة أخرى إلى توخي الحذر بشأن تعرضها للحرق أو البرونز في ضوء الشمس الزائد. ستكون التربة الرطبة جيدة التصريف والطينية هي الأفضل، لكنها يمكن أن تزدهر في التربة الحمضية قليلاً أو القلوية قليلاً. هذا النوع من خشب البقس هو نبات بطيء النمو ولن يزهر، على الرغم من أن موسم “الإزهار” النشط يأتي في أبريل أو مايو تقريبًا، مما يمنح البستانيين أفضل نظرة على الشجيرة مع بدء الشتاء في التلاشي.
سوف تزدهر أشجار البقس عمومًا مع زيادة تدفق الهواء وأشعة الشمس إلى تصميماتها الداخلية عن طريق تخفيف الغطاء النباتي، ومجموعة Golden Dream ليست استثناءً. يمكن أن يساعد التقليم الخفيف باستخدام البرقوق أو المقصات اليدوية في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع النبات في الحفاظ على شكله المرغوب في حديقتك، لكنك ستحتاج إلى توخي الحذر بشأن التوقيت في مناخك المحدد. يمكن أن يؤدي التقليم قبل الصقيع الربيعي الأخير من العام إلى ظهور نموات جديدة طرية تموت عندما تضرب موجة البرد. تتميز أشجار البقس الذهبية ذات الجذور الضحلة وستفقد أوراقها الرطوبة بسرعة بسبب الرياح الحادة، لذلك ستحتاج إلى التأكد من الاحتفاظ بها في زاوية بعيدة تتجنب الاكتظاظ بالنباتات الأخرى. في الواقع، يعد خشب البقس من Golden Dream بمثابة نباتات رائعة للحواف والتحوط، ويزدهر أيضًا إذا تمت زراعته في حاويات منفصلة عن الحديقة الرئيسية. في الواقع، ستكون معظم شجيرات خشب البقس بديلاً ممتازًا لسياج حديقتك إذا أعطيت الوقت والاهتمام المناسبين.
احترس من المشكلات التي قد تنشأ عند زراعة خشب البقس من Golden Dream
تتميز أشجار البقس من Golden Dream بأنها مقاومة للغزلان وكذلك الأرانب، وهو جزء مما يجعلها رائعة على طول حواف حديقتك الشتوية. ومع ذلك، بكميات أكبر وأكثر كثافة، يكون خشب البقس عرضة جدًا للأمراض الفطرية مثل لفحة خشب البقس. إذا بدأت أوراق خشب البقس جولدن دريم الخاص بك في التحول إلى اللون البرونزي كما لو كانت مصابة ببرد الشتاء ولكن سرعان ما أصبحت ذات لون أصفر داكن، فقد تكون مصابة بلفحة الفولوتيلا. بدلًا من ذلك، إذا رأيت أن أوراق خشب البقس تظهر عليها بقع داكنة تتحول إلى اللون البني، فقد تكون مصابة بلفحة الكالونكتريا. يعتبر صنف Golden Dream مقاومًا إلى حدٍ ما للآفات مقارنةً بأنواع خشب البقس الأخرى، ولكن لا يزال يتعين عليك مراقبة العلامات التحذيرية.
يعد تقليم الفروع المصابة وتدميرها أسرع طريقة للتعامل مع الآفات – فقط تأكد من تعقيم أدواتك بمحلول الكحول والمبيض بين كل عملية قطع. ستكون الآفات مصدر قلق أكبر بكثير لأشجار البقس الذهبية الخاصة بك، والتي تكون عرضة لعمال مناجم أوراق خشب البقس والعث والعث. ومع ذلك، إذا كنت مستعدًا للتعامل مع هذه الأنواع من الآفات في نفس الوقت الذي تتبع فيه بعض الخطوات البسيطة للحفاظ على خشب البقس الخاص بك آمنًا من أضرار الشتاء، فإن Golden Dreams ستضيف الكثير من الألوان والشكل إلى حديقتك الشتوية.